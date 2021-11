Andor: Alles, was wir über das Star Wars: Rogue One Prequel wissen

Die Andor-Fernsehserie bringt einen der Stars aus Rogue One: A Star Wars Story auf den kleinen Bildschirm.

Die Serie spielt fünf Jahre, bevor Spione der Rebellen die Pläne des Todessterns entdeckten und Luke Skywalker den Weg für den Abschuss der Protonentorpedos ebneten, und dreht sich um Cassian Andor, einen Geheimdienstler, der für die Rebellion gegen das Imperium arbeitet.

Diego Luna spielt erneut die Rolle des Andor in Rogue One, und Tony Gilroy, der Co-Autor des Films (und Bourne-Drehbuchautor), wird die Serie als Spionagethriller im Weltraum inszenieren - Jason Bourne mit Raumschiffen. Luna hat außerdem verraten, dass wir "auf jeden Fall einige bekannte Gesichter sehen werden". Erwarte also, dass Andor TV zeigt, wie die Schlüsselfiguren der Rebellenallianz aus einem zusammengewürfelten Haufen von Soldaten eine Macht gemacht haben, die in der Lage war, das Imperium zu stürzen.

Wir können uns auf eine filmreife Produktion, tausende von Darstellern und jede Menge Star Wars-Action freuen. Da die Fernsehserie Andor in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 auf Disney Plus ausgestrahlt werden soll, hat TechRadar seine Bothan-Spione losgeschickt, um alles zu erfahren, was du wissen musst...

Erscheinungsdatum: Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat bestätigt, dass die 12-teilige Serie im Jahr 2022 starten wird - die neuesten Nachrichten von Disney deuten auf einen Zeitraum von Juli bis September hin.

Besetzung: Neben Diego Luna aus Rogue One werden Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Robert Emms, Denise Gough und Kyle Soller zu sehen sein. Genevieve O'Reilly übernimmt außerdem erneut die Rolle der Mon Mothma.

Geschichte: Andor ist ein Prequel zu den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story, eine Spionagegeschichte, die sich auf die Heldentaten des Geheimdienstmitarbeiters Cassian Andor konzentriert.

Andor Erscheinungsdatum

Andor Erscheinungsdatum: Juli-September 2022

Bereits im November 2018 gab der damalige Disney-CEO Bob Iger bekannt, dass eine Cassian Andor-Fernsehserie in Entwicklung ist - ein ganzes Jahr bevor Disney Plus und The Mandalorian ihr Debüt feierten. Star Diego Luna bestätigte in einem Interview mit Jimmy Kimmel im November 2020, dass die Serie nach einigen Covid-19-bedingten Verzögerungen mit der Produktion begonnen hatte. Die Dreharbeiten - die laut ScreenRant im August 2021 abgeschlossen wurden - fanden in den Londoner Pinewood Studios und in ganz Großbritannien statt.

Auf dem Investorentag von Disney im Dezember 2020, auf dem Lucasfilm und Marvel eine ganze Reihe von Star Wars und MCU-Fernsehserien ankündigten, bestätigte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy, dass die Serie Andor heißen und irgendwann im Jahr 2022 erscheinen wird.

Wann wir sie im Jahr 2022 sehen werden...

CBR berichtete im November 2021, dass die Walt Disney Company in ihrem letzten Update für Investoren als Veröffentlichungsdatum für Andor das vierte Quartal 2022 angab. Da Disneys Geschäftsjahr von Oktober bis zum darauffolgenden September läuft, bedeutet das, dass der Andor-Start irgendwann zwischen Juli und September 2022 sein wird. Wie die anderen Star Wars TV-Serien wird auch Andor exklusiv auf Disney Plus ausgestrahlt.

Andor Trailer

Andor-Trailer: gibt es etwas zu sehen?

Es ist noch ein bisschen früh, um einen Teaser für eine Serie zu erwarten, die erst 2022 anläuft - oft müssen wir bis ein oder zwei Monate vor der Veröffentlichung eines Star Wars-Films oder einer Fernsehserie warten, bis wir das erste Material zu sehen bekommen. Aber in Ermangelung eines echten Star Wars: Andor-Trailers - oder von neuem Material vom Disney Plus Day - haben wir zumindest den Sizzle Reel, der auf dem Disney Investor Day im Dezember 2020 gezeigt wurde.

Es zeigt zwar keine fertigen Szenen aus der Serie, dafür aber Konzeptzeichnungen, Kostüme und den Umfang der Produktion und enthält viele Beiträge von Luna und Abteilungsleitern hinter den Kulissen.

Außerdem könnte sich der "Rogue One"-Soundtrack, in dem Andor sagt: "Alles, was ich getan habe, habe ich für die Rebellion getan", als eine gute Zusammenfassung der Serie erweisen...

Andor Cast

Besetzung: Wer schließt sich der Rebellenallianz an?

Die Liste der bestätigten Star Wars: Andor-Darsteller:innen sieht derzeit so aus:

Diego Luna als Cassian Andor

Adria Arjona als TBC

Stellan Skarsgård als TBC

Fiona Shaw als TBC

Robert Emms als TBC

Denise Gough als TBC

Kyle Soller als TBC

Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Die Andor-Besetzung ist wirklich riesig: Kostümdesigner Michael Wilkinson verrät im Sizzle Reel, dass es "über 200 namentlich genannte Darsteller" und "über 6.000 Zuschauer" (auch Statisten genannt) gibt. Da es sich jedoch um eine typisch geheimnisvolle Star Wars-Produktion handelt, wissen wir nur, wer ein paar dieser buchstäblich Tausenden von Darstellern spielt.

Es überrascht nicht, dass Diego Luna seine Rolle in Rogue One: A Star Wars Story als der gleichnamige Rebellenspion Cassian Andor wieder aufnimmt. Zu ihm gesellt sich mit Genevieve O'Reilly eine weitere Rogue One-Veteranin, deren Beteiligung im April 2020 vom Hollywood Reporter bestätigt wurde.

Sie wird Mon Mothma spielen, ein Mitglied des galaktischen Senats vor dem Untergang der Alten Republik, das eine der Hauptfiguren bei der Gründung der Rebellenallianz wird. O'Reilly spielte die Rolle ursprünglich in Szenen, die aus "Die Rache der Sith" herausgeschnitten wurden. Ihre verblüffende Ähnlichkeit mit Caroline Blakiston (die Mon Mothma in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielte) sorgt dafür, dass sie die Rolle auch ohne teure digitale Magie spielen kann.

Neben Luna und O'Reilly werden auch Adria Arjona (Good Omens/6 Underground), Stellan Skarsgård (Thor/Dune), Fiona Shaw (Harry Potter/Killing Eve), Robert Emms (Atlantis/Chernobyl), Kyle Soller (Poldark/Anna Karenina) und Denise Gough (Olivier-Award-Gewinnerin) mitspielen - allerdings haben Lucasfilm und Disney noch nicht verraten, wen sie spielen.

Luna sagte im September 2021 gegenüber Deadline, dass "du auf jeden Fall bekannte Gesichter sehen wirst", und neben der offiziell angekündigten Andor-Besetzung gibt es unbestätigte Gerüchte, dass weitere Charaktere aus Rogue One auftreten werden.

The Direct berichtet, dass Ben Mendelsohn seine Rolle als Chefarchitekt des Todessterns Orson Krennic wieder aufnehmen wird. Stellan Skarsgård deutete in einem Interview mit dem schwedischen Rundfunk (h/t CBR) an, dass Forest Whitakers Saw Gerrera - der unberechenbare Freiheitskämpfer, der erstmals in The Clone Wars auftauchte - ebenfalls zurückkehren könnte.

Auf einen Auftritt von K-2SO, dem ehemaligen imperialen Sicherheitsdroiden, der Cassians rechte Hand in Rogue One war, werden wir wohl noch eine Weile warten müssen. Alan Tudyk, der als Performance-Capture-Darsteller und Synchronsprecher für die Andor-Fernsehserie vorgesehen war, wird nicht mehr dabei sein - zumindest noch nicht...

"Sie drehen es gerade, ich bin nicht dabei", sagte Tudyk Anfang 2021 gegenüber Collider. "Aber wenn die Serie weiter ausgestrahlt wird und die Geschichten weiter erzählt werden, werde ich darin vorkommen. Ich werde in der Serie zu sehen sein. Es ist nur so, dass die Geschichte, die Tony [Gilroy, Showrunner] erzählt, K-2SO erst später einbezieht... Ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann definitiv sagen, dass ich in der ersten Staffel nicht dabei sein werde." Das bedeutet vermutlich, dass es in späteren Staffeln den wichtigen "Als Cassian K-2SO traf"-Moment geben wird...

Während die meisten der Hauptfiguren von Rogue One - wie Jyn Erso (gespielt von Felicity Jones), Bodhi Rook (Riz Ahmed) und Chirrut Îmwe (Donnie Yen) - erst nach dem Film in den Kreisen der Rebellenallianz auftauchen, gibt es einige andere etablierte Charaktere, die in der Andor-Fernsehserie auftreten könnten.

Alistair Petrie (Sex Education) könnte zum Beispiel seine Rolle als General Draven wieder aufnehmen, während Stephen Stanton, der regelmäßig Clone Wars/Rebels/The Bad Batch spricht, als Mon Calamari-Offizier Admiral Raddus zurückkehren könnte. Jimmy Smits, der Prinzessin Leias Adoptivvater Bail Organa in der Prequel-Trilogie und in Rogue One gespielt hat, scheint ebenfalls ein guter Kandidat für einen Cameo-Auftritt zu sein.

Das Lustige an Andors Platz in der Star Wars-Zeitlinie ist, dass die meisten der Hauptakteure der Serie irgendwo in der Galaxis zu finden sind. Sei also nicht überrascht, wenn Charaktere aus Star Wars Rebels (das in der gleichen Zeit wie Andor spielt), wie z. B. die Kampfpilotin Hera Syndulla, ihr Live-Action-Debüt geben oder Guy Henry aus Rogue One als Grand Moff Tarkin noch einmal seine Peter Cushing-Imitation zum Besten geben darf.

Making Star Wars berichtet, dass Andy Serkis in Star Wars: Andor mitspielen soll. Er spielte den verstorbenen Obersten Anführer Snoke in The Force Awakens und The Last Jedi, bevor er von Kylo Ren kurzerhand umgebracht wurde. In The Rise of Skywalker erfuhren wir dann, dass er nur einer von vielen Klonen war, die von Imperator Palpatine in Auftrag gegeben wurden. Wenn Snoke in der Andor-Ära lebt, deutet das darauf hin, dass der Imperator den Obersten Führer früher erschaffen hat, als wir bisher angenommen haben. Es sei denn, Serkis spielt eine ganz andere Rolle - er ist ein Performance-Capture-Spezialist, also könnte Lucasfilm ihn für die Rolle eines anderen Außerirdischen angeheuert haben.

Am interessantesten ist, dass wir von den Rebellen wissen, dass Ahsoka Tano, Anakin Skywalkers ehemaliger Padawan, eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Allianz spielte. Sie war eine der Top-Geheimagenten, die unter dem Codenamen "Fulcrum" arbeiteten - auch Cassian Andor selbst wird diesen Namen irgendwann benutzen - es ist also gut möglich, dass sich die Wege der Jedi mit einer von Andors Missionen kreuzen. Da Rosario Dawson die Rolle in The Mandalorian gespielt hat und die Hauptrolle in ihrer eigenen Ahsoka-Spin-off-Serie übernimmt, scheint ein Cameo-Auftritt in Andor plausibel.

Sieht so aus, als müssten wir auf einen Auftritt von K-2SO warten. (Image credit: Lucasfilm)

Das Andor-Produktionsteam: Wer steht hinter der Kamera?

Genauso wie die Anwesenheit von Diego Luna und Genevieve Reilly für eine Verbindung zur Rogue One-Besetzung sorgt, gibt es auch hinter der Kamera Kontinuität - Tony Gilroy, der Bourne-Drehbuchautor, der die Nachdrehs von Rogue One überwachte, ist der Showrunner von Andor.

Gilroy wurde zunächst als Autor für die Serie angeheuert und übernahm den Job nach dem Weggang des ehemaligen The Americans-Showrunners Stephen Schiff im April 2020 (via CBR.com). StarWars.com bestätigte später, dass Schiff als Drehbuchautor an Bord bleibt, während das Autorenteam durch große Namen wie Dan Gilroy (Nightcrawler) und Beau Willimon (House of Cards) verstärkt wird.

Ursprünglich war Tony Gilroy, der für seine Regiearbeit bei Michael Clayton eine Oscar-Nominierung erhielt, für die Regie der Episoden vorgesehen. Deadline berichtete jedoch im September 2020, dass er aufgrund von Covid-19-Bedenken in New York geblieben ist und sich nicht an der Produktion in Großbritannien beteiligt hat.

Stattdessen wurde der Regisseur von Doctor Who und Black Mirror, Toby Haynes, für die ersten drei Episoden verpflichtet. ScreenRant berichtete im Februar 2021, dass Susanna White (die unter anderem Nanny McPhee Returns und Episoden von Boardwalk Empire und Masters of Sex in ihrem Lebenslauf stehen hat) und Ben Caron (The Crown) ebenfalls Regie führen werden.

Wie sehr wird sich die Andor-Fernsehserie mit Star Wars Rebels überschneiden? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Andor Story

Wie die Andor-Geschichte in die Star Wars-Zeitlinie passen könnte

Abgesehen von der Tatsache, dass StarWars.com bestätigt hat, dass die Serie "fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story" spielt und ein "mitreißender Spionagethriller [ist], der Geschichten voller Spionage und waghalsiger Missionen erzählt, um einer Galaxie, die sich im Griff eines unbarmherzigen Imperiums befindet, wieder Hoffnung zu geben", halten sich Lucasfilm und Disney so bedeckt, wie man es erwarten würde, was die Andor-Handlung angeht. Und das, obwohl Luna zugab (via Deadline), dass "ich das Ende nicht verraten kann, wenn du [Rogue One] schon gesehen hast".

Aus den wenigen Informationen, die es durch den Energieschirm der Produktion geschafft haben, klingt es so, als würde die Andor-Fernsehserie wie James Bond - oder, angesichts Tony Gilroys Beteiligung, Jason Bourne - in einer weit, weit entfernten Galaxie spielen.

Luna sagte zu Jimmy Kimmel: "Das ist im Grunde alles, was man wissen muss, um Rogue One zu verstehen". Aus frühen Szenen des Films - in denen Andor einen Informanten tötet, der seine Mission gefährden könnte - wissen wir, dass Lunas Figur in der Lage ist, brutale Taten im Namen der Rebellion zu begehen. Es wird auch angedeutet, dass er eine düstere Vergangenheit hat, die in der neuen Andor-Fernsehserie erforscht werden könnte - vielleicht sehen wir die Anfänge des Weges zur Erlösung, der in Rogue One seinen Höhepunkt fand.

Die Tatsache, dass Andor "fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One" angesiedelt ist, bedeutet, dass es erhebliche Überschneidungen mit der Zeichentrickserie Rebels geben wird. In dieser Serie wurde gezeigt, wie die Rebellenallianz zahlreiche Zellen von Freiheitskämpfern zu einem Kollektiv vereinte, das in der Schlacht von Scarif seinen ersten großen Sieg erringen konnte - und anschließend den Todesstern zerstörte. Mit anderen Worten: Erwarte, dass die Serie die Ursprünge der Allianz beleuchtet. Wie Diego Luna im Sizzle Reel ankündigte: "Es gibt tonnenweise Möglichkeiten zu erforschen. Es ist der Aufbau einer Revolution."