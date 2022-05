Amazons "Herr der Ringe" will dir Mittelerde von seiner atemberaubendsten Seite zeigen

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht will dir Mittelerde von seiner schönsten Seite zeigen.

Das sagt der Konzeptkünstler John Howe, der glaubt, dass sowohl eingefleischte Fans als auch Gelegenheitszuschauer von den wunderschönen Schauplätzen und der groß angelegten Ästhetik der Fantasy-Prequel-Serie begeistert sein werden.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine erklärte Howe, wie das Setting des Zweiten Zeitalters der Ringe der Macht es den Amazon Studios - in Zusammenarbeit mit dem Tolkien-Nachlass - ermöglicht hat, ein Mittelerde auf dem Höhepunkt seiner Macht zu zeigen.

Es ist sicherlich weit entfernt von den zerstörten, verfallenden Städten und der Zerstörung natürlicher Lebensräume, die das Publikum in Peter Jacksons "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filmtrilogien gesehen hat. Aber wie Howe verrät, ermöglichte die Möglichkeit, den Zuschauern ein blühendes Mittelerde zu präsentieren, den verschiedenen Kreativteams der Serie - Produktionsdesign, Animationsteam und Kostümbildner, um nur drei zu nennen - einen atemberaubenden Blick auf eine Welt zu werfen, die die Fans bisher weder auf dem großen noch auf dem kleinen Bildschirm gesehen haben.

Númenor ist einer der vielen neuen Orte, die wir in der Fernsehserie Die Ringe der Macht sehen werden. (Image credit: Amazon Studios)

"Das ist nicht das Mittelerde, an das du dich erinnerst", sagte Howe. "Das ist eine sehr lebendige Welt. Die Elben verstecken sich nicht im Düsterwald oder halten sich in Bruchtal auf. Sie sind damit beschäftigt, Königreiche zu errichten. Das Zwergenreich Moria ist keine verlassene Mine und die Grauen Anfurten sind noch keine verlassene Stadt. Ich fand es toll, dass ich die Gelegenheit hatte, diese ungesehene Geschichte zu erforschen."

"Endlich segeln wir auf den Meeren von Mittelerde. Sie [die Elben] sind mutig und unternehmungslustig und kolonisieren fast die ganze Welt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sie sich vorzustellen. Das ist etwas, an das weder der Herr der Ringe noch die Hobbit-Filme auch nur annähernd herankamen."

The Rings of Power spielt Tausende von Jahren vor J.R.R. Tolkiens legendärer Herr der Ringe-Buchreihe und erzählt die Geschichte, wie Sauron aus dem Schatten aufstieg, um die Ringe der Macht zu schmieden. Mit dem "Einen Ring" hat er fast die Herrschaft über ganz Mittelerde erlangt. Die Prime Video-Fantasyserie ist eine der am meisten erwarteten Fernsehserien des Jahres.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird am Freitag, den 2. September exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt.

Analyse: Welche Orte werden wir in Die Ringe der Macht sehen?

Galadriel will be one of The Rings of Power's key characters. (Image credit: Amazon Studios)

Howe hat bereits eine Reihe von Schauplätzen und Städten verraten, die die Zuschauer in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sehen werden. Aber es werden nicht nur Elbenkönigreiche oder scheinbar endlose Zwergenminen sein, die wir im Rahmen der Fernsehserie bereisen werden.

Númenor, das große Inselreich der Menschen, das zerstört wurde, nachdem sich seine Bewohner gegen Eru Ilúvatar und die Valar - die Götter, die sie verehrten - auflehnten, wird in Amazons Herr der Ringe-Serie eine wichtige Rolle spielen. Auf der Reise nach Númenor werden die Fans nicht nur die Meere und Küsten von Mittelerde sehen, sondern auch Politik und Machtkämpfe im Stil von Game of Thrones, die sich auf der untergegangenen Halbinsel abspielen werden.

Lindon und Eregion, zwei weitere bedeutende Elfenreiche, werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Beide Königreiche spielten im Zweiten Zeitalter von Mittelerde eine wichtige Rolle. Es ist also klar, warum sie wichtige Schauplätze in Amazons Herr der Ringe TV-Serie sind. Wie du auf dem Bild oben sehen kannst, wird Galadriel in Gebiete reisen, in denen nur wenige Lebewesen überleben können - die Forodwaith, eine eisige Einöde im nördlichen Reich Arda, die nördlich der Eisenberge liegt.

Für Fans von Peter Jacksons beiden Filmtrilogien dürfte Die Ringe der Macht uns auch an Orte führen, die wir bereits gesehen haben. Die Harfoots - eine von drei Hobbits - lebten ursprünglich in den Ausläufern des Nebelgebirges. Sie reisten aber auch nach Arnor und Weathertop, so dass wir diese Orte vielleicht auch in Amazons Serie sehen werden.

Da "Die Ringe der Macht" fünf Staffeln (mit jeweils 10 Episoden) umfassen soll, werden wir in der Fernsehserie sicher noch viele weitere kultige und ungewöhnliche Orte sehen. Setze deine Wetten darauf, wohin wir uns mit den prominenten Charakteren der Serie noch begeben werden.