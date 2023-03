Abwärtskompatibilität: Nintendo Switch-Nachfolger steht vor einem Problem

Der Nintendo Switch-Nachfolger ist schon seit einigen Monaten das Gesprächsthema Nummer 1 unter den Nintendo-Fans. Nun ist sich ein Entwickler allerdings sicher, dass die neue Konsole des japanischen Spielunternehmens aufgrund seiner verbauten Hardware nicht zwangsläufig über eine Abwärtskompatibilität verfügen wird.



Bei diesem Entwickler handelt es sich um den Content Creator "Modern Vintage Gamer", der in seinem YouTube-Video auf die möglichen Komponenten der neuen Nintendo-Konsole eingeht und erklärt, warum die neue Hardware des Nachfolgers potenziell dazu führen kann, dass die Unterstützung für ältere Switch-Spiele nicht unbedingt gegeben ist.

Keine Abwärtskompatibilität für den Nintendo Switch-Nachfolger?

Der Kern der Probleme liegt hier laut MVG am mittlerweile veralteten Tegra X1-Chip von Nvidia, der bei der Nintendo Switch noch immer zum Einsatz kommt. Dieser hatte seine Hochzeit zwischen 2015 und 2018, als er primär in den Nvidia Shield Android TVs verbaut wurde. Man hat es hier also eindeutig mit einem längst veralteten Chipsatz zu tun, wie MVG erklärt: "Wenn Nintendo vom Tegra X1 abrückt, wovon wir alle fest ausgehen, werden die aktuellen Switch-Spiele auf der neuen Hardware nicht funktionieren, ohne dass die Spiele für diese Hardware neu kompiliert werden."



MVG führt allerdings auch diverse Möglichkeiten auf, um dieses Problem zu beseitigen. So erklärt der Content Creator, dass zum Beispiel die Emulation einer virtuellen Nintendo Switch innerhalb des neuen Systems eine Lösung wäre – ähnlich wie sie auch in der Xbox Series X zu finden ist, um alte Xbox 360-Spiele zu spielen. Grundsätzlich wäre das zwar nicht unmöglich, aber der Switch-Nachfolger benötigt dafür eine ordentliche Rechenleistung, um dies auch umsetzen zu können. Selbst das Steam Deck ist nicht in der Lage alle Nintendo Switch-Spiele komplett fehlerfrei abzuspielen.



Auch schlägt MVG vor, dass Nintendo und Nvidia eine Chipkompatibilität für den Tegra X1 auf ihrem nächsten Chip bereitstellen könnten, oder, dass in die neue Hardware zusätzlich ein Tegra X1 verbaut wird, sodass ältere Spiele ohne Emulation neuer Software gespielt werden können. Also ähnlich wie der Chipsatz des Nintendo GameCube in der Nintendo Wii enthalten war.

(Image credit: Future)

Das sind zwar alles Lösungen, um Abwärtskompatibilität auf dem Switch-Nachfolger möglich zu machen, würden aber auch die Produktionskosten massiv anheben. Daraus resultiert ein viel höherer Verkaufspreis. Und im Falle von physischen Switch-Spielen müsste die neue Nintendo-Konsole entweder einen Cartridge-Slot besitzen, oder ebenfalls die gleichen Speichermedien verwenden. Eine letzte Möglichkeit könnte ein nachträglicher Patch sein, der die Software der neuen Hardware mit der Abwärtskompatibilität ausstattet. Selbstverständlich können wir nur darüber mutmaßen, was Nintendo mit der neuen Konsole wirklich vorhat.

