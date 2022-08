Splatoon 3 Demo: So kannst du den Nintendo-Shooter ausprobieren

Bald wird die Splatoon 3 Demo für die breite Masse verfügbar sein. Verpasse nicht die Action auf dem Farben-Schlachtfeld.

Vielleicht hast du die gute Nachricht in unserem Artikel zu den Highlights der Splatoon 3 Direct schon gehört: Nintendo bietet die Möglichkeit, Splatoon 3 vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Splatoon 3, der neueste Teil der Reihe Online-Third-Person-Shooter, wird am 9. September veröffentlicht. Es ist sicher, dass die Fans gespannt sind, wie es mit der Serie weitergeht. Wenn wir Glück haben, landet es vielleicht auf unserer Liste der besten Nintendo Switch-Spiele und löst seinen Vorgänger ab.

Zum Vorteil von Splatoon 3 müssen wir nicht bis September warten, um in den Genuss des Spiels zu kommen. Am 27. August wird eine Splatoon 3-Demo kostenlos für die Nintendo Switch im Nintendo eShop erhältlich sein. Der Test wird als Splatfest World Premiere Event verpackt sein. Diese bei den Fans beliebten Multiplayer-Events waren ein fester Bestandteil von Splatoon 2 und werden in Splatoon 3 eine triumphale Rückkehr feiern. Lies weiter und wir verraten dir, wie du dir die Demo besorgen und am Splatfest teilnehmen kannst.

Wie bekomme ich die Splatoon 3 Demo?

Splatoon 3 Demo: wie man sie herunterlädt

(Image credit: Nintendo)

Ab dem 18. August wird die Demo für alle Nintendo Switch-Benutzer verfügbar sein und du musst dir nur den Client herunterladen. Gehe dazu auf die Seite des Nintendo eShop. Auf dieser Seite findest du einen Link zur Demo. Vergewissere dich aber, dass du mit deinem Nintendo-Konto eingeloggt bist, sonst kannst du den Download nicht starten.

Am 25. August wird das Tutorial freigeschaltet, mit dem du dich mit den Grundlagen von Splatoon 3 vertraut machen kannst. Sobald du dich mit deinen Farbkünsten vertraut gemacht hast, kannst du dich zum Splatfest am 27. August anmelden.

Splatoon 3 Demo: Was ist das Splatfest?

(Image credit: Nintendo)

Am 27. August lädt Nintendo alle zur Splatoon 3: Splatfest World Premiere ein. Bei diesem Event kannst du an den neuen Dreifarbkämpfen teilnehmen und eine Reihe von Waffen ausprobieren, darunter den brandneuen Stringer. Während des Events hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Teams: Stein, Papier und Schere. Wähle weise. (Wähle den Stein, wenn du cool sein willst.)

Obwohl die Demo ab dem 18. August heruntergeladen werden kann, hast du erst ab dem 25. August Zugriff auf das Tutorial. Am 27. August beginnt das Splatfest dann richtig. Ab 10 Uhr morgens kannst du am Splatfest teilnehmen, das in zwei Teile aufgeteilt ist. In der ersten Hälfte des Events kannst du dich im altbewährten Vier-gegen-Vier-Modus in die Schlacht stürzen. In der zweiten Hälfte steht der neue Modus "Dreifarbkampf" an. Hier treten drei Teams gegeneinander an, wobei das führende Team in der Mitte der Karte startet und die anderen beiden auf jeder Seite spawnen. Beide Teile des Events dauern jeweils 6 Stunden, also mach das Beste aus deiner Zeit mit dem Spiel.

Du brauchst zwar eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um das Event nutzen zu können, aber du wirst dich freuen, dass die Demo einen kostenlosen Code für eine 7-tägige Nintendo Switch Online-Testversion enthält. Du kannst diesen Code auch dann verwenden, wenn du bereits eine kostenlose Testversion genutzt hast. Das bedeutet, dass jeder Nintendo Switch-Besitzer an dem Event teilnehmen kann - es gibt also keinen Grund, nicht mitzumachen.

Jetzt weißt du genau, wie du die Splatoon 3 Demo herunterladen kannst und was dich beim Splatfest erwartet. Es ist an der Zeit, zu sichern, zu laden und sich auf das Chaos vorzubereiten. Wir sehen uns da draußen in Splatsville.