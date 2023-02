Joy-Con-Drift: So beseitigst du das Problem auf deiner Nintendo Switch

Wie man den Joy-Con-Drift behebt, ist eine Frage, mit der Hunderte von Nintendo Switch-Besitzern konfrontiert werden, denn dieses Problem ist seit der Markteinführung des Nintendo Switch-Sortiments in aller Munde. Und obwohl die Handheld-Konsole so oft verkauft wird, gibt es dieses Problem immer noch.

Joy-Con-Drift tritt auf, wenn der Stick des Joy-Con Bewegungen erkennt, auch wenn der Spieler den Joy-Con nicht berührt. Während des Spiels können die Charaktere abschweifen, Gegenstände auswählen und sich schwer tun, präzise Bewegungen auszuführen.

Während Switch-Besitzer neue Joy-Con als teure Lösung kaufen können, hat die Nintendo Switch Lite leider keine abnehmbaren Joy-Con. Der Joy-Con-Drift ist ein so weit verbreitetes Problem, dass sich Nintendos Präsident Shuntaro Furakawa in einer seltenen Aktion für die problematischen Produkte entschuldigte und sogar auf die laufende US-Sammelklage wegen driftender Joy-Con einging.

Hoffen wir also, dass die Nintendo Switch 2 dieses Problem nicht hat. In der Zwischenzeit verraten wir dir, wie du den Joy-Con-Drift zu Hause beheben kannst, damit du dir deine Zeit mit den besten Nintendo Switch-Spielen nicht verdirbst. Denke daran, dass es riskant sein kann, an den internen Teilen deiner Switch herumzupfuschen, und dass sogar die Garantie erlöschen kann.

(Image credit: Nintendo)

Der erste Schritt, der den Joy-Con-Drift zu beheben kann, besteht darin, deine Joy-Con zu aktualisieren. Wenn beide Joy-Con an der Hauptkonsole angeschlossen sind, gehe zu "Systemeinstellungen". Wähle "Controller und Sensoren", dann "Controller aktualisieren" und drücke die A-Taste. Damit solltest du sicherstellen, dass du die neueste Joy-Con-Firmware installiert hast.

Methode 2: Die Joy-Con kalibrieren

(Image credit: Nintendo)

Trenne deine Joy-Con von der Hauptkonsole und kalibriere sie nacheinander neu. Gehe zuerst zu "Systemeinstellungen". Wähle "Controller und Sensoren" und dann "Control Sticks kalibrieren". Das führt dich zu einer Reihe von einfachen Tests, die ein bisschen schwierig sein können, wenn dein Joy-Con nicht mitspielt.

Beim ersten Test musst du die Reaktionsfähigkeit eines Gleitpunkts in einem Fadenkreuz überprüfen. Der Punkt sollte als "+" angezeigt werden, wenn der Stick nicht berührt wird. Wenn du ihn drehst, sollte der Rand des Kreises im Fadenkreuz grün werden. Wenn der Stick des Joy-Con nicht richtig funktioniert, drücke die X-Taste, um den Joy-Con neu zu kalibrieren.

Der nächste Test beinhaltet einen detaillierteren Punkt und ein Fadenkreuz. Drücke den Stick in Richtung des dreieckigen Pfeils und lasse ihn los, wenn das Dreieck seine Farbe ändert. Du musst die gleiche Aufgabe in allen vier Himmelsrichtungen des Fadenkreuzes durchführen, um den Test abzuschließen.

(Image credit: Nintendo)

Als Nächstes drehst du den Stick zwei- bis dreimal in einem großen Kreis. Halte den schwebenden Punkt so nah wie möglich am äußersten Rand des Kreises – eine grüne Linie erscheint, um anzuzeigen, dass du es richtig machst, und verschwindet, wenn der Punkt zu nahe an der Kreismitte liegt. Für unseren kränkelnden Joy-Con war das eine besondere Herausforderung, also mussten wir mit beiden Händen etwas mehr Druck ausüben (vorsichtig!).

(Image credit: Nintendo)

Methode 3: Die Joy-Con-Sticks saubermachen

(Image credit: TechRadar)

Dies ist die einfachste und am wenigsten invasive Methode, um den Joy-Con-Drift zu beheben. Du brauchst Kontaktreiniger für Elektronik (oder Isopropylalkohol), ein paar Wattestäbchen und eventuell eine kleine Pinzette. Untersuche die kleine Gummiabdeckung direkt unter dem "Kopf" des Joy-Con-Sticks. Dort befindet sich eine kleine Gummischürze, die Staub und andere Partikel davon abhält, in den Mechanismus einzudringen. Die Pinzette ist hier also besonders nützlich.

Sprühe etwas Kontaktreiniger auf den Kopf eines Wattestäbchens und drücke das Wattestäbchen vorsichtig, aber fest unter die Gummischicht. Bewege den Q-Tip in verschiedenen Winkeln und säubere so viele Verunreinigungen wie möglich. Obwohl der Kontaktreiniger speziell für die Verwendung auf elektronischen Geräten entwickelt wurde, solltest du darauf achten, deinen Joy-Con nicht zu ertränken – verwende kleine, sparsame Mengen des Reinigers. Wenn du fertig bist, drehst du den Stick ein paar Mal, um sicherzustellen, dass der restliche Reiniger so gleichmäßig wie möglich verteilt wird, und lässt den Joy-Con ein paar Minuten lang trocknen.

Wenn du dir Sorgen machst, dass dein Joy-Con mit Q-Tip-Fusseln in Berührung kommt, kannst du den Kontaktreiniger auch direkt, aber sehr vorsichtig, unter die Gummischicht sprühen. Du kannst die gleiche Methode auch mit einer Dose Druckluft ausprobieren.

Bringe deinen Joy-Con wieder an der Hauptkonsole an und gehe zurück zum ersten Rekalibrierungstest, wie in Methode 2 beschrieben. Du solltest feststellen, dass sich die Leistung deines Joy-Con verbessert hat und er deutlich weniger driftet. Wenn der Thumbstick immer noch abdriftet, wiederhole den Reinigungsprozess noch einmal – die Reinigung bringt zwar keine 100%ige Lösung, aber sie macht einen spürbaren Unterschied.

Methode 4: Sticks austauschen

(Image credit: TechRadar)

Der Austausch des Sticks ist die riskanteste Methode, um den Joy-Con-Drift zu beheben, und sollte nur ausprobiert werden, wenn du Erfahrung mit Elektronik hast. Wenn du den Joy-Con aufbrichst, erlischt außerdem die Nintendo-Garantie, daher ist diese Option der absolut letzte Ausweg. Dazu musst du dir einen Ersatz-Joystick besorgen (der Venic 3D eignet sich gut) und eine kleine Operation durchführen. Wir raten davon ab, den Stick selbst auszutauschen, zumal das Herumfummeln an den inneren Teilen des Joy-Con noch mehr Schaden anrichten kann – wir wollen dich nur darauf aufmerksam machen, dass es möglich ist.

Der Zusammenbau des Joy-Con bereitet Kopfzerbrechen, und wenn du nicht gerade ein erfahrener Elektronikexperte bist, führt diese Methode oft dazu, dass noch mehr Schmutz und Ablagerungen in dein Gerät gelangen.

Method 5: Emulator-App benutzen

(Image credit: Google)

Eine experimentelle Lösung, um den Joy-Con-Drift zu beheben, ist für Android 9-Smartphones mit Bluetooth HID verfügbar: eine App namens Joy-Con Droid, mit der Spieler ihr Telefon als Joy-Con-Ersatz verwenden können. Die App hat eigene Funktionen, um Turbo- und TAS-Einstellungen für Speedrunner zu emulieren, befindet sich aber noch in der Alpha-Phase.

Method 6: Nintendo kontaktieren

(Image credit: Nintendo)

Wenn alles andere fehlschlägt, ist die sicherste Methode, deinen Joy-Con zu reparieren, auf der Nintento-Support-Website nachzusehen, ob du Anspruch auf eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz hast. In einigen Fällen erstattet Nintendo die Kosten für die Reparatur.

Wie kommt es zum Joy-Con-Drift?

(Image credit: Nintendo)

Der Drift betrifft den linken Joy-Con mehr als den rechten. Es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, warum der Joy-Con driftet, aber eine Hypothese ist, dass die Antenne des linken Joy-Con – die sich in der Hauptplatine befindet - durch andere Metallteile gestört wird. Ein anderer Grund könnte Verschleiß sein oder dass Staub und Schmutz leiucht in das äußere Gehäuse des Joy-Con eindringen können. Solange Nintendo keine offiziellen Informationen zum Joy-Con-Drift veröffentlicht, haben wir keine konkreten Antworten.

Wenn du dir erst neulich eine Nintendo Switch zugelegt hast, könnte dich vielleicht auch interessieren, wie man den Dark Mode dieser aktiviert oder welche Farbeinstellungen der Nintendo Switch OLED du am besten wählen solltest.