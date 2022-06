iOS 16 Beta herunterladen: So bekommst du die iOS 16 Beta auf dein iPhone

Jetzt, wo iOS 16 (opens in new tab) angekündigt wurde, bist du vielleicht versucht, es auf dein iPhone 8 und höher zu laden, um die Vorteile des neuen Sperrbildschirms und mehr zu nutzen.

Im Moment ist jedoch nur die Entwickler-Beta von iOS 16 verfügbar - das ist eine Version für Entwickler, damit sie sicherstellen können, dass ihre Apps darauf funktionieren und die neuen Funktionen nutzen.

Im Moment ist das vielleicht noch nicht der volle Funktionsumfang, den wir sehen werden, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt, aber da es die erste Version für Entwickler ist, solltest du mit vielen Fehlern rechnen. Andernfalls solltest du die öffentliche Beta-Version abwarten, die laut Apple im Juli erscheinen wird.

Wenn du es trotzdem nicht abwarten kannst, erfährst du hier, wie du die iOS 16 Beta auf dein iPhone laden kannst.

So installierst du die iOS 16 Entwickler-Beta auf deinem iPhone

Wenn du noch nicht im Apple Developer Program angemeldet bist, gehe zur Anmeldeseite (opens in new tab) (ansonsten überspringe den nächsten Abschnitt) und klicke auf "Anmeldung starten". Melde dich mit deiner Apple ID an - du musst die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben - und gib dann deine Bio und deine Zahlungsinformationen ein, um dich anzumelden.

Sobald du ein offizieller Entwickler bist, rufst du die Apple Developer (opens in new tab) Site auf deinem iPhone auf, loggst dich mit deiner Apple ID ein und stimmst den dort angezeigten Geschäftsbedingungen zu. Navigiere dann zur Seite Downloads (opens in new tab).

Wenn du dem Programm ordnungsgemäß beigetreten bist, sollten Entwickler-Beta-Downloads für iOS 16 (opens in new tab), macOS 13 Ventura (opens in new tab) und andere neue Updates angezeigt werden.

Tippe auf "Download" neben der iOS 16 Beta und gehe dann zu Einstellungen > Allgemein > Softwareaktualisierung. Der Download der Entwickler-Beta sollte dort automatisch erscheinen; tippe auf Installieren.

Jetzt kannst du darauf warten, dass iOS 16 auf deinem iPhone erscheint! Bedenke aber, dass es in dieser frühen Version, die nur für Entwickler gedacht ist, um ihre Apps mit dem neuen Update zu testen, in einigen Momenten zu Verlangsamungen und Abstürzen kommen kann.