Unser erster Blick auf Sonys Project Q in freier Wildbahn

Im Internet sind Bilder und Videos aufgetaucht, die angeblich von Sonys kürzlich angekündigtem Handheld-System "Project Q" gemacht wurden. Die Bilder und ein 28-sekündiges Video stammen von dem Twitter-Nutzer Zuby_Tech und zeigen, wie das System funktioniert.

Das Material gibt uns auch einen genaueren Blick auf den acht Zoll großen Bildschirm, die Trigger auf beiden Seiten des Geräts und einen Hinweis darauf, dass es mit Android-Software läuft.

PlayStation Project Q Leaks:#PlayStation #ProjectQ https://t.co/gyFrsW7xkN pic.twitter.com/0R0yQIdr0IJuly 22, 2023 See more

Wir haben versucht, den QR-Code zu laden, der deutlich auf dem Bildschirm des Geräts in den Bildern angezeigt wird, aber im Moment zeigt er einfach auf eine leere Seite. Ein Veröffentlichungsdatum jenseits von 2023 gibt es ebenfalls noch nicht und auch keinen konkreten Preis. Aber das Gerät zum ersten Mal in freier Wildbahn zu sehen, ist eine gute Nachricht für all jene, die Project Q lieber früher als später in die Finger bekommen möchten.

Der PS5 Project Q Handheld von Sony wurde Ende Mai während des PlayStation Showcase enthüllt. Es handelt sich dabei um ein Cloud-Gaming-System, das die Remote Play-Funktion der Konsole nutzt, um Spiele zu streamen, anstatt sie selbst zu spielen. Es ist im Wesentlichen eine verbesserte Möglichkeit, deine PS Plus-Bibliothek auf ein spezielles Gerät zu streamen, anstatt sich nur auf dein Smartphone zu verlassen. Da drängt sich mir aber trotzdem die Frage auf, was bringt ein Handheld ohne Portabilität?

Danke, The Loadout.