Star Wars Jedi: Darsteller bestätigt Planung eines "dritten" Abenteuers

Star Wars-Fans haben wieder allen Grund zur Freude – denn nicht nur bei Disney+ steht wieder reichlich Content für Fans des Kriegs der Sterne parat, sondern auch im Videospielsegment verdichten sich die Gerüchte rund um die Arbeit am dritten Teil der grandiosen Star Wars Jedi-Spielereihe.

Konkret scheint nun sogar bestätigt, dass auch ein dritter Teil vom Entwicklerstudio Respawn in Arbeit sein dürfte ... und diese Infos stammen von Protagonist Cal Kestis höchstpersönlich – oder genauer gesagt von dem Mann, der Cal sein Gesicht und seine Stimme verleiht.

Cameron Monaghan sprach kürzlich auf einer Veranstaltung auf der Ocala Comic Con und gestand während des Interviews, dass das Team "im Prozess" sei, ein "drittes" Spiel zu entwickeln (obwohl er zugab, dass vieles davon bisher vor allem "Gespräche" waren und noch nichts Konkretes vorliegt).

"Wir arbeiten an einem dritten [Spiel], wir sind gerade dabei", sagte Monaghan während des Events (via VGC). "Das ist eine große Aufgabe, und es gab bisher einige Gespräche, aber hoffentlich werden wir, wenn alles gesagt und getan ist, in der Lage sein, etwas wirklich Cooles zu schaffen."

Electronic Arts-CEO Andrew Wilson deutete zuletzt ebenfalls auf gehem Projekte hin, die bei den Jedi Survivor-Machern, Respawn Entertainment, noch in den Feuern der Spieleschmiede sein dürften. Konkret äußerte man sich so entlang der kürzlichen Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference über den jüngsten Höhenflug von Respawn und beteuerte den Erfolg der Übernahme, welcher entlang der jüngeren Resultate erkennbar sei. Zeitgleich gab Wilson jedoch einen vermeintlichen Ausblick darauf, dass dies noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sei und sich demzufolge alle Fans des Studios sowie Investoren auf weitere Kracher in näherer Zukunft gefasst machen dürfen.

Ein dritter Teil der Star Wars Jedi-Serie könnte sicher einer dieser Kracher sein ... andere sind hingegen ungewiss. Aber warum beispielsweise nicht das Know-How im Ego-Shooter-Segment mit dem ikonischen Franchise paaren und endlich einen (inoffiziellen) Nachfolger zu Battlefront liefern? Stell dir das mal vor: Das flotte Gameplay von Titanfall und Apex gepaart mit den einzigartigen Schauplätzen, ikonischen Figuren und den pfiffigsten Technik-Gadgets der Galaxis ... schon beim Gedanken muss ich fast sabbern.

