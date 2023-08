Ordentlich was auf die Ohren: Sony kündigt PlayStation Pulse Explore Earbuds und Pulse Elite Kopfhörer an!

Sony stockt sein Peripheriesegment für die PlayStation 5 weiter auf. Mit dabei: Die Pulse Explore Wireless Earbuds sowie das Pulse Elite Wireless Headset!

Der Star sind ganz eindeutig erstgenannte, wo es sich bei den Pulse Explore doch um die ersten offiziell von Sony entwickelten Earbuds für die PS5 handelt. Selbige werden alsbald für 199,99 US-Dollar (also etwa 200 Euro) beim (Online-)Händler deines Vertrauens zur Verfügung stehen – ein konkretes Datum für Release oder Vorbestellung blieb uns der Hersteller bisher jedoch leider noch schuldig.

Wie ein PlayStation Blogeintrag zudem offenbart, so ist Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience at SIE, besonders stolz darauf, dass "mit den Pulse Explore, die ersten Wireless Earbuds für den Massenkonsumentenmarkt bereitgestellt werden, die über planar-magnetische Treibertechnologie verfügen."

Eben diese Technologie kommt schon etwas länger in vielen der besten Kopfhörermodelle zum Einsatz, so beispielsweise auch im hauseigenen Sony WF-1000XM4. Zudem verfügen die Pulse Explore laut Nishino über duale Mikrofone, KI-erweitere Geräuschunterdrückung zur Filterung von Hintergrundgeräuschen und selbstverständlich auch einer Premium-Audio-Qualität.

Abgerundet wird das ganze schließlich durch das "Lossless Audio"-Versprechen und einem entsprechenden Ladecase, wie es auch die meisten anderen Earbuds-Vertreter ihr Eigen nennen.

Doch wie bereits erwähnt gab es da ja gleich zwei Neuheiten, die im Rampenlicht stehen durften. Und so müssen wir uns natürlich auch kurz einmal über das Pulse Elite Wireless Headset unterhalten. Mit einem Preis von 149,99 US-Dollar (also vermutlich auch etwa 150 Euro) ist das sogar einen Ticken erschwinglicher als die Earbuds-Alternative, baut zeitgleich aber auf die Pulse 3D-Headsets auf, die einst mit der PS5 im November 2020 an den Start gingen.

Doch was ist neu? Zunächst einmal bekommen Interessenten hiermit verlustfreies Hörvergnügen garantiert und auch die bereits oberhalb erwähnte KI-gestützte Geräuschunterdrückung ist hier mit von der Partie. Besonders toll finde ich aber die Tatsache, dass hier direkt eine Aufladestation im Kaufpreis enthalten ist, womit die Pulse Elite von Beginn an einen dedizierten Platz in meinem Wohnzimmer bekommen könnten. Ob sich die Kopfhörer tatsächlich auch langfristig als eine der besten PS5-Lösungen behaupten können, muss sich zwar erst noch zeigen, auf dem Papier klingt die Zukunft für PS5-Audioprodukte aber durchaus rosig!

Viel mehr ... ist tatsächlich auch noch gar nicht bekannt. Ein kurzer Teaser machte Lust auf mehr und verriet schon einmal, wie PlayStation Link (scheinbar eine neue 2,4 GHz-Technologie) dazu genutzt wird, um möglichst latenzarme Audiosignal-Übertragung zu gewährleisten, an anderer Stelle wurde der kinderleichte Switch zwischen PS5-Konsole und PlayStation Portable angepriesen. Aber sonst ... nicht viel.

Noch ist ja aber auch noch ein bisschen Zeit, um uns so richtig auf die neuen Audio-Lösungen heiß zu machen. Und wer weiß? Vielleicht schafft Sony es in Kombination mit den Pulse Explore sogar dem ein oder anderen die PlayStation Portable noch schmackhafter zu machen?