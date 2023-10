Mortal Kombat 1-Schöpfer deutet auf echte Schocker-Zugänge in naher Zukunft hin!

Der Schöpfer von Mortal Kombat 1, Ed Boon, hat sich jüngst über die sozialen Medien zu Wort gemeldet und uns den Mund mit einem Teaser für ein künftiges Update schon einmal ordentlich wässrig gemacht.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) postete Boon ein Bild – ein Bild, welches einige der wohl kultigsten Horror-Maskottchen der letzten Jahre zeigt. Hierunter auch Leatherface, Freddy, Michael Myers, Jason, Pinhead, Jigsaw oder aber Chucky, die Mörderpuppe. Alle diese Ikonen hatten dabei entweder ein Häkchen oder aber ein Fragezeichen über dem Kopf. Und wie Veteranen der Serie bereits erahnen dürften, könnte uns so zeitnah der nächste Schrecken in DLC-Form bevorstehen – ist ja beinahe schon Tradition.

Konkret war jedoch der Auftritt von Ghostface (aus Scream) am interessantesten, wo selbiger doch das Gerücht bestätigen könnte, was vom Erscheinen des Kapuzenkillers in einem Datamine reden machte (danke, Eurogamer).

🐉🤔 pic.twitter.com/nCtuSz4VSYSeptember 28, 2023 See more

Gibt es das erste fette Charakter-Update also noch pünktlich zu Halloween? Das ist aktuell fairerweise nicht so leicht zu beantworten. Wie immer halten wir dich aber natürlich auf dem Laufenden, sollte Boon uns in naher Zukunft noch mehr Appetizer vorwerfen.

Und was gibt es sonst an Neuigkeiten?

Na ja, beispielsweise einen Bug, der sich auf jeden Charakter im Spiel auswirken kann und einen unfairen Vorteil für den Spieler bereithält, der zufälligerweise als "Spieler Eins" zugeordnet wird.

Der Mortal Kombat 1-Spieler und YouTuber mrAPchem hat ein Problem in MK1 entdeckt, welches es dem ersten Spieler ermöglicht, während des Kampfes bestimmte Kombos auszuführen, die der zweite Spieler nicht ausführen kann.

NetherRealm hat bestätigt, dass das Problem derzeit untersucht wird.

Doch auch mit diesen kleinen Macken solltest du keinesfalls davor zurückschrecken, selbst einmal die eine oder andere Backpfeife in Mortal Kombat 1 zu verteilen. Mit toller (wenn auch gewohnt trashiger) Story, einem überarbeiteten Kampfsystem mit Fokus auf Luftkombos und Cameo-Einsatz und einer grundsoliden Online-Performance steht der neueste Streich der NetherRealm Studios bei mir jedenfalls hoch im Kurs.

Und falls das nichts ist, steht ja mit Tekken 8 alsbald schon die nächstbeste Fighting-Game-Option für dich bereit!