Diese Pokémon-Karten gibt es schon bald bei McDonald's

Einige Pokémon-Karten, von denen man annimmt, dass sie in der diesjährigen McDonald's-Kollaboration enthalten sein werden, wurden bereits vor der offiziellen Enthüllung im August online gesichtet.

Das Pokémon TCG ist eines der beliebtesten Sammelkartenspiele, und es sieht nicht so aus, als müsstest du lange warten, um weitere exklusive Karten in die Hände zu bekommen. Laut den Fotos, die VGC entdeckt hat, handelt es sich wieder einmal um das Set Match Battle, das vier Karten in einem Boosterpack und eine Papiermünze enthält. Insgesamt gibt es 15 Karten zu sammeln, was bedeutet, dass du mindestens ein paar Mahlzeiten brauchst, um sie alle zu bekommen.

Eines der Sets, die online aufgetaucht sind, enthält Pokémon wie Pikachu, Flaniwal, Sanaconda und Mopex, so dass viele Generationen des langjährigen Sammelkartenspiels vertreten sind. Alle Karten stammen aus der Erweiterung "Karmesin & Purpur", mit Ausnahme von Pikachu, welches in "Entwicklungen in Paldea" enthalten war.



Das letzte Mal wurden diese Sets im Jahr 2022 in McDonald's-Promotionen in Regionen wie den USA und Großbritannien gesehen, wobei einige der enthaltenen Karten im Laufe der Zeit immer seltener wurden. Laut der führenden Pokémon-Nachrichtenseite PokeGuardian ist die Aktion in Deutschland und Österreich, woher die Bilder stammen, bereits live.

Folgende Karten sind laut Leak erhältlich:

Felori

Krokel

Kwaks

Flaniwal

Kolowal

Pikachu

Pamo

Voltrean

Flattutu

Sanaconda

Klibbe

Heiteira

Zwieps

Mopex

Kirlia

Wenn die Regeln so sind wie im letzten Jahr, dann sind die Booster-Packs streng auf ein Exemplar pro Kunde begrenzt, da es insgesamt nur 15 Karten gibt. Auf eBay wurden ganze Sets mit erheblichen Preisaufschlägen entdeckt, aber es bleibt abzuwarten, ob das diesjährige Set das gleiche Schicksal ereilen wird. Laut GG Recon sind die Karten selbst ein deutlicher Rückschritt gegenüber der gewohnten Qualität, die man mit der Marke verbindet.

Wenn du mehr über Franchises von Nintendo wissen willst, findest du bei uns die Liste der besten Nintendo Switch-Spiele. Und, wenn du eines von diesem spielen willst, darf selbstverständlich einer der besten Nintendo Switch-Controller nicht fehlen.