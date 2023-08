Desperados- und Shadow Gambit-Entwickler Mimimi Games macht dicht!

Mimimi Games, das sind die Jungs und Mädels, die sich zuletzt für den Geheimtipp Shadow Gambit: The Cursed Crew veranwortlich zeigten, machen überraschend die Meldung, dass man sich als Studio nun von der Gaminglandschaft verabschiedet.

Der Indie-Entwickler, der mit Desperados wie auch dem grandiosen Shadow Tactics bereits seit Jahren sein Können unter Beweis stellte, versicherte jedoch, dass zumindest The Cursed Crew auch künftig noch Support erhalten wird – selbst wenn es wohl das letzte Spiel des Studios gewesen sein dürfte.

Im offiziellen Blog-Beitrag mit dem entsprechenden Titel "Mimimis letztes Spiel" erklärten hierbei die Mitbegründer Dominik Abé sowie Johannes Roth: "Nach der Veröffentlichung von Shadow Gambit haben wir beschlossen, dass es die richtige Zeit ist, unsere Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und die Bremse zu ziehen, anstatt uns für einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus anzumelden."

Zeitgleich versichert man allen Käufern des nunmehr letzten Projektes Shadow Gambit hierbei, dass man das Spiel noch einmal in Form "eines Patch für alle Plattformen und einem großen Content-Update im weiteren Jahresverlauf" unterstützten werde.

Besonders hart ist diese Nachricht natürlich für Fans, aber auch für die deutsche Entwicklerlandschaft im Allgemeinen, wo das Studio mit Sitz in München doch als eines der wenigen etablierten Studios seither für Deutschland die Fahne oben gehalten hat. Anfänge machte man hierbei mit Projekten wie daWindci, schnell folgten aber auch aufwendigere Gaming-Exkurse wie The Last Tinker: City of Colors oder eben das grandiose Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Nun aber der Cut, der zwar nicht bedrohlich radikal ausfällt, aber dennoch ein "langsames Herunterfahren" der Studioinhalte im Blick hat. Zeitgleich wird sich das Studio hierbei darum kümmern, dass alle noch arbeitsgewillten Mitarbeiter bestmöglich weitervermittelt werden, was durch den bisher beachtlichen Erfolg mit Shadow Gambit auch nur eine kleine Hürde darstellen dürfte.

Die Mitbegründer Abé und Roth beendeten schließlich ihren Abschiedsbeitrag mit einem Dank an die Fans, betonten aber auch, dass sie "zwar nicht wissen, was die Zukunft für beide bereithält", [sie] aber noch immer Videospiele lieben". Es ist also zwar ein frühzeitiges Ende für Mimimi Games, womöglich jedoch längst nicht das letzte Mal, dass wir etwas von Abé und Roth in der Spielentwicklung gehört haben!

