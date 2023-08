Starfields Protagonist hatte ursprünglich eine Stimme, die jedoch im Zuge der Freiheit für die Spieler gestrichen wurde

Bethesdas ambitionierter Weltraum-Erkundungs-Gigant Starfield ist ein Rollenspiel, welches mit etlichen Optionen zum Erkunden und spannenden NPCs gefüllt wurde, jedoch kommt ausgerechnet unser Protagonist gänzlich ohne Stimme daher – und das obwohl doch mehr als 200.000 vertonte Dialogzeilen vorliegen. Wie passt das zusammen?

Die Charaktererstellung in Starfield erlaubt es dem Spieler nicht nur das Ingame-Aussehen anzugleichen, sondern gibt einem auch zahlreiche Optionen an die Hand, um eine individuelle Hintergrundgeschichte und dementsprechende Eigenschaften zu kreieren. Entsprechend vielfältig sind die Ergebnisse und so dürfte kaum ein Protagonist dem nächsten gleichen.

Im Interview mit Polygon erklärt deswegen auch der Lead Designer Emil Pagliarulo, dass eine Vertonung zwar ursprünglich angedacht war, jedoch mit der freien Gestaltungsmöglichkeit der Spielfigur gebrochen hätte und infolgedessen wieder entfernt wurde – und das alles, obwohl das Studio ursprünglich sogar einen Synchronsprecher für die Hauptrolle eingestellt hatte.

"Am Anfang des Spiels hatten wir einen vertonten Protagonisten. In der Vorproduktion war der Plan folgerichtig auch, einen vertonten Protagonisten zu haben", so Pagliarulo. "Wir haben einen Schauspieler engagiert, die Stimme bekommen, zugehört und gedacht: 'Wisst ihr was, dieser Typ ist zu spezifisch.' Also, was sind die Optionen? Haben wir, wie es einige RPGs tun, vier Stimmen? Haben wir eine Stimme, aber stellen jemand anderen ein, der womöglich passender ist? Aber im Spiel kannst du jede Art von Person erstellen ... Wir haben erkannt, dass die einzige Möglichkeit, es wirklich richtig zu machen, ist, den Spielern die Option zu geben, die Person zu sein, die sie wollen, was auch zur Folge hat, dass wir einen stummen Protagonisten haben."

"Es gab eine Zeit in unserer Branche, in welcher ein jeder Protagonist vertont wurde", fuhr er fort. "Das war ein AAA-Ding. Aber wir haben angefangen zu realisieren: 'Wisst ihr was, vielleicht ist das nicht der Fall, vielleicht werden die Fans das Spiel so sogar noch mehr genießen.'"

Letzendlich war es eine "wirklich befreiende" Entscheidung für Bethesda. Pagliarulo fügt dementsprechend hinzu: "Es war schlussendlich die Tatsache, keinen vertonten Protagonisten zu haben, die es uns erlaubt hat, eine derart große Welt zu kreieren".

Und eine große Welt ist es mit Sicherheit! Denn wie wir bereits zuvor durch einen Austausch zwischen IGN und Pete Hines erfahren haben, hat selbst dieser das Spiel noch längst nicht komplett erkundet – und das, obwohl er bereits mehr als 160 Stunden in Starfield versenkt hat! Es steht also ganz außer Frage, dass uns hier ein XXL-RPG bevorsteht, welches womöglich Wochen – vielleicht sogar Monate – voller Spielspaß bereithält.

