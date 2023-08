Starfield ist so vollgepackt, dass selbst Bethesdas Pete Hines nach 160 Stunden noch immer nicht fertig ist!

Grund zur Freude oder zum Verzweifeln? Das musst du entlang der folgenden Infos selbst entscheiden!

Wie es scheint, dürfte dich das XXL-Sci-Fi-RPG von Bethesda, Starfield, aber in jedem Fall eine ganze Weile beschäftigen. Beende deinen Baldur's Gate 3 Playthrough also besser noch schnell, bevor es zu spät sein könnte ...

Wie PC Gamer offenbart, hat Pete Hines (Head of Publishing bei Bethesda) auf der Gamescom 2023 gegenüber IGN ausgeplaudert, dass er in Starfield zwar bereits etwa 150 bis 160 Spielstunden versenkt hat, aber noch immer nicht einmal "in die Nähe" des Abspanns gelangt ist.

"Wenn ich ehrlich bin, gibt es wirklich keine konkrete Menge an Zeit, bei der ich schließlich wohl genug fühle, um zu sagen 'Okay, jetzt hast du genug gespielt, um zu verstehen, was dieses Spiel ist'", so Hines gegenüber IGN.

"Klar, ich bin bei meinem aktuellen Spieldurchlauf schon bei 150 bis 160 Stunden, aber ich bin noch nicht einmal in die Nähe des Abschlusses gekommen. Es gibt so viele Sachen, die ich absichtlich noch ausgelassen habe."

"Wir versuchen immer wieder allen zu sagen, wie groß dieses Spiel ist, und die Leute, die es spielen, werden uns neben anderen Sachen eines garantiert gestehen: 'Ja, ihr hattet recht. Ich kann nicht glauben, wie groß es ist.' Egal, wie du spielen möchtest, egal ob auf Inhalt oder bloße Erkundung, es gibt so viel zu tun in diesem Spiel."

Im vergangenen Jahr bereits deutete Todd Howard gegenüber IGN an, dass die Hauptgeschichte "nur" etwa 30 bis 40 Stunden in Anspruch nehmen dürfte. Angesichts von Hines angegebener Zahl, dürfte Starfield also einerseits eine Menge optionaler Tätigkeiten und spannender Ortschaften bieten, andererseits aber somit auch ganz ähnlich zu Titeln wie Fallout oder The Elder Scrolls daherkommen, welche bereits seit Jahren weniger durch ihre Hauptgeschichte, sehr wohl aber ihre immensen Freiheiten punkten.

Und gerade bei Starfield dürfte das auch wenig überraschen, wo Howard und Co. doch gleich 1.000 erkundbare Planeten sowie 100 Sternensysteme in Aussicht gestellt haben. Nur der Anfang ... der soll zumindest laut Xbox-Chef Phil Spencer ein kleinen wenig zäh sein – also in den ersten 3-4 Spielstunden. Aber was sind schon ein paar wenige Stunden im Vergleich zu all den epischen Inhalten, die in den folgenden dutzenden (oder gar hunderten) Stunden auf dich warten?

Und glücklicherweise ist die Wartezeit auch fast schon vorbei, denn Starfield erscheint bereits am 6. September für PC und Xbox Series, wobei Besitzer einer Premium-Variante sogar schon ein paar Tage eher ins Abenteuer springen dürfen.

Wer bis dahin noch nach dem passenden Zeitvertreib sucht, der wird womöglich im Xbox Game Pass fündig. Hiermit spielst du nämlich nicht nur Starfield ab September, sondern auch hunderte andere Titel auf Belieben über PC oder Xbox-Konsolen – und unsere Highlights ... die haben wir dir natürlich in einer entsprechenden Bestenliste zusammengetragen!