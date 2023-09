Entwickler von Cyberpunk 2077 dementieren Pläne für weitere "größere Updates" – doch die Fortsetzung steht bereits auf dem Plan

CD Projekt Red hat vor jüngerer Zeit noch einmal verdringlichend geäußert, dass Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sowie Patch 2.0 wohl die letzten Updates für das Spiel sein werden. Zeitgleich wolle sich der Entwickler lieber anderen Projekten widmen – darunter auch einer Fortsetzung zum Spektakel in Night City.

Vor der Veröffentlichung von Phantom Liberty bekräftigte das Studio, dass die Story rund um Solomon Reed (Idris Elba), Dogtown und die NUSA das einzige große DLC für Cyberpunk 2077 bleiben wird. Nach Veröffentlichung des XXL-Updates, Patch 2.0, war allerdings unklar, ob gleiches auch für eben jene Aktualisierungen gilt – zumindest bisher.

In einem aktuellen Interview mit PC Gamer räumte Game Director Gabe Amatangelo mit allen Theorien über mögliche Folgeinhalte auf: "2.0 und Phantom Liberty sind die letzten großen Updates. Wir werden noch ein bisschen mehr nachliefern, aber das sind die letzten großen".

Die Entwicklung des Spiels sei noch nicht gänzlich abgeschlossen. Und so wolle das Team noch ein wenig länger an der Fehler- und Problembehebung werkeln ... allerdings eben lediglich in Form kleinerer Patches und Hotfixes. So große Updates, wie sie uns jüngst zuteilwurden, dürfen wir hingegen nicht mehr erwarten.

Sind Phantom Liberty und Patch 2.0 hiermit gewissermaßen ein Abschiedsgeschenk? Könnte man meinen. Zumindest für eine Weile. Klar, Amatangelo erklärte auch, dass das Team alsbald mit einer Cyberpunk-Fortsetzung weitermachen wird, konkrete Details blieben bisher allerdings aus.

"Dann heißt es Cyberpunk 2. Oder 'Orion', wie auch immer wir es am Ende nennen werden", fügte Amatangelo hinzu.

Im Vormonat erst erklärte das Studio schon einmal, dass es trotz potenziell guter Abverkäufe von Phantom Liberty keine weiteren Erweiterungen geben dürfte. Zum Teil sei eben dies auch auf "technische Entscheidungen" zurückzuführen.

"Die Entscheidung ist bereits gefallen", sagte Michał Nowakowski, SVP of Business Development bei CD Projekt. "Es ist eine technologische Entscheidung, um ehrlich zu sein. Es ist das letzte Mal, dass wir mit der Red Engine arbeiten, zumindest vorläufig, und in absehbarer Zeit werden wir, wie du weißt, mit der Unreal Engine von Epic arbeiten. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns für diese entschieden haben."

Und das ist ... irgendwie schade. Denn ja, uns gefällt die Cyberpunk-Erweiterung sowie das große Update 2.0 inzwischen richtig gut. Selten hat sich Cyberpunk 2077 so rund angefühlt und war dem, was im Vorfeld mit gigantischen Erwartungen bevorstand, so gerecht geworden – noch immer nicht das Spiel aus den ersten E3- und Gamescom-Trailern, aber immerhin verdammt nah dran!

Und das sehen scheinbar auch neue wie alte Fans ähnlich: Das Spiel hat sein zweithöchste All-Time-High seit Release (2020) auf Steam zelebrieren dürfen!

Für ein Spiel, dass einen derart holprigen Start hatte, ist das wahrhaftig eine Glanzleistung. Und womöglich mausert sich so das Abenteuer rund um V, Johnny Silverhand und inzwischen auch Solomon Reed doch noch zu einem der besten RPGs und sichert sich so einen Platz in unserer Bestenliste?