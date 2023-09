Diablo 4: Unfairer Bug im PvP macht Spieler unsterblich

Diablo 4-Fans sind einmal mehr außer sich, wo doch ein "kritischer" PvP-Bug weiter den Spielspaß trübt!

Erst letzte Woche veröffentlichte ein Spieler namens DeadlyCrush einen Beitrag im Blizzard-Forum (via GamesRadar+), welcher auf einen Spielfehler verweist, welcher in den PvP-Zonen auftritt und Konfrontationen unspielbar macht. Der Grund: Einige Spieler werden hier plötzlich nahezu unsterblich!

"Jemand hat im PvP einen Unsterblichkeitsbug in der PvP-Zone entdeckt", so das Statement. "Und selbst wenn man bedenkt, dass PvP-Content eher für das Endgame angedacht ist, handelt es sich hierbei doch um einen ernstzunehmenden, kritischen Bug, der das Gameplay ruiniert."

Es wird weiter erläutert, dass die Unverwundbarkeit immer dann auftritt, wenn ein Spieler zunächst an der Grenze zwischen PvP- und PvE-Bereich steht und einmal eine beliebige Fähigkeit verwendet. Daraufhin ist die Verwendung eines "normalen" Angriffs und einer Schriftrolle des verfluchten Chaos ausreichend, um auch im Spieler-gegen-Spieler-Gemetzel unverwundbar zu werden.

"Wenn du in die Stadt zurückkehrst oder den PvP-Bereich wieder verlässt, wird diese Unverwundbarkeit aufgehoben. Jedoch ist die Methode beliebig wiederholbar, um zu leveln, zu farmen oder rotes Pulver zu erhalten", so DeadlyCrush.

Ein koreanischer Mitspieler hat eben diesen Bug nun bewusst einmal reproduziert, um den unfairen Vorteil auch in Videoform einsehbar zu machen ... und siehe da: Auch nach zahlreichen Treffern bleibt die Gesundheitsleiste hierbei unberührt.

Andere Interessenten haben sich auf YouTube und Co. inzwischen ebenfalls mit einem Video zu Wort gemeldet und so auf den spielspaßtrübenden Fehler aufmerksam gemacht ... nur Blizzard, ausgerechnet Blizzard, blieb bisher still und hat sich noch mit keinem Kommentar zu diesem Bug oder dem weiteren Verfahren mit derlei Problemen geäußert.

Eben weil dieser Fehler aber kein kleines Missgeschick ist und seine Reproduktion gar relativ zuverlässig funktioniert, sollte der Entwickler und Publisher hier schnellstmöglich mit einem Hotfix handeln oder es spätestens in den nächsten größeren Patch-Notizen thematisieren. Ach Diablo, dabei hat doch alles so gut angefangen ...

Wer sich dem Problemherd derzeit lieber entziehen will (was ich dir keinesfalls verübeln kann), der findet in unserer RPG-Liste noch die ein oder andere spannende Spielealternative. Oder aber du liest dich durch unsere Review zu Starfield und schaust, ob das Bethesda-Sci-Fi-RPG womöglich dein Interesse wecken kann.