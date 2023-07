Diablo 4: Pläne für Season 1-Inhalte werden diese Woche enthüllt

Details zur ersten Season von Diablo 4 werden diese Woche im Rahmen eines Entwickler-Livestreams bekannt gegeben.

Blizzard beabsichtigt, seine Pläne für die erste Welle der Diablo 4 Inhaltsupdates in einem Livestream am 6. Juli um 20 Uhr zu enthüllen. Neben den Updates für Diablo 4 wird der Stream auch einen Einblick in die neueste Klasse von Diablo Immortal geben und mit einer Live-Fragerunde enden, in der die Fans die Möglichkeit haben, die Entwickler von Blizzard zu befragen.

Game Director Joseph Piepiora wird zusammen mit dem Lead Game Producer Timothy Ismay den Diablo 4-Teil des Streams bestreiten, in dem sie ihre Pläne für die neue Season enthüllen werden.

Die Jahreszeiten in Diablo 4 weichen von den Konventionen des Live-Services ab und ermutigen die Spieler, neue "saisonale" Charaktere zu erstellen, die in saisonalen Spielwelten existieren. Wenn die Saison zu Ende ist, werden diese Charaktere auf die "ewigen" Realms transferiert, zusammen mit den bestehenden Diablo 4 Charakteren. Was diese saisonalen Realms bieten, ist jedoch noch unbekannt und wird im kommenden Stream enthüllt. Wie in Diablo üblich, können saisonale Charaktere auch im Permadeath-Modus des Spiels erstellt werden, um zusätzliche Herausforderungen zu schaffen.

Der Stream wird auch Details zum neuen Battle Pass enthüllen, der die Saison begleiten wird. Der Pass enthält 27 kostenlose und 63 Premium-Tiers, so dass auch diejenigen, die den Battle Pass nicht kaufen wollen, auf ihre Kosten kommen.

Der Premium Battle Pass für die erste Saison kostet 1.000 Platin – die Premiumwährung von Diablo 4. Zum Vergleich: Blizzard verkauft 1.000 Platin für 9,99 Euro im In-Game-Store. Wie bei Battle-Pässen üblich, wird eine beschleunigte Version für 2.800 Platin angeboten, die 20 Rangesprünge und ein einzigartiges Kosmetikum enthält.

