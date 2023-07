Cities Skylines 2 lässt dich die Grenze zwischen Chaos und Sicherheit überschreiten

Das neueste Entwicklertagebuch für Cities Skylines 2 gibt einen Einblick in die zahlreichen Dienste, die zur Anpassung zur Verfügung stehen werden.

"In Cities Skylines 2 dreht sich alles um die Menschen", heißt es im neuesten Entwicklertagebuch. "Es geht darum, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und dafür zu sorgen, dass sie sich sicher fühlen und es auch sind." Diese Bedürfnisse lassen sich mithilfe zahlreicher Dienstleistungen befriedigen, und Paradox Interactive hat an so ziemlich alles gedacht.

Es gibt Parks und Plätze, die die Bürger glücklicher machen, einen Wohlfahrtsstaat, der sich um die Schwächsten kümmert, und das Internet, das über die Bevölkerung in den Vierteln und erfolgreiche Unternehmen entscheidet.

Auf der stinkenden Seite der Dinge musst du dich auch um Müll-, Wasser- und Kanalisationsmanagement kümmern. Abfälle musst du effektiv verarbeiten, andernfalls wird deine Stadt schnell zu einer Fallout-ähnlichen Einöde mit verschiedenen ekelerregenden Orten, die deine Bürger dazu zwingen, ihre Sachen zu packen und zu verlassen.

"Dies ist der realistischste Städtebau aller Zeiten, also wirst du dich mit einer Menge... Zeug beschäftigen müssen."

Im Gegensatz zu Teil 1 kannst du in Cities Skylines 2 Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser ausbauen, um so Platz zu sparen. Es hat aber auch seinen Preis, deine Stadt nicht nur lebenswert zu machen, sondern auch florieren zu lassen. "Es geht darum, diese Kosten und die realen Bedürfnisse der Menschen in der Stadt unter einen Hut zu bringen".

Wenn dir das zu anstrengend erscheint, kannst du natürlich auch den umgekehrten Weg gehen und deine Stadt ohne Vorschriften oder Sicherheitsnetze für deine Bürger niederbrennen. "Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung können den Verkehr zwar schneller fließen lassen, erhöhen aber auch die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen". Aber letzten Endes ist dies und alles andere in Cities Skylines 2 deine Entscheidung, da es die Individualisierung auf die Spitze treibt.