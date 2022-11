Cyber Monday Smartphone Angebote 2022: die bisher besten Angebote

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (256GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Spare 199 Euro plus bekomme ein Jahr Disney Plus geschenkt - Wir haben Samsungs bisher neuestes und ambitioniertestes Foldable in unserem 4,5-Sterne-Testbericht als echtes "Alleskönner-Gerät" beschrieben. Es ist zwar immer noch eines der teuersten Smartphones auf dem Markt (wenn auch nicht das teuerste Foldable), aber dieser Amazon-Rabatt mildert den Preis ein wenig ab.