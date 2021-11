Apple AirPods Black Friday Angebote 2021: Rekordtiefpreise für Apples Ohrhörer und Kopfhörer

Sie haben bereits begonnen! Der Black Friday findet dieses Jahr am 26. November statt (also heute!), aber die Angebote sind schon seit Anfang des Monats im Umlauf. Letztes Jahr haben die Einzelhändler aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Angebote früher als sonst veröffentlicht, was bedeutet, dass wir in der Woche vor dem Black Friday rekordverdächtige AirPods-Angebote gesehen haben. Wir können zwar nicht vorhersagen, was in diesem Jahr passieren wird, aber normalerweise bieten die Einzelhändler die besten Angebote zwischen Black Friday und Cyber Monday, der am 29. November stattfindet.