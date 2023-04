Willst du mehr wie John Wick 4? Hier sind 12 epische Actionfilme

Nach vier Jahren Abwesenheit von der Kinoleinwand ist John Wick zurück. John Wick 4 ist endlich in den weltweiten Kinos angelaufen und der beliebte moderne Actionheld ist wieder da, um den Leuten in den Hintern zu treten.

Seit der erste Teil 2014 in die Kinos kam hat die epische Revolverheld-Reihe die Zuschauer begeistert. Keanu Reeves' sympathischer Protagonist - na ja, sympathisch, wenn man mal von seinen Killerfähigkeiten absieht - und die Welt, die das John Wick-Universum erschafft, sowie die atemberaubenden Stunts haben dieses Action-Franchise zu einem der größten überhaupt gemacht. Und mit einem potenziellen fünften Film und zahlreichen Spin-Offs, wie der kommenden Serie The Continental, wird es in Zukunft noch viel mehr zu erleben geben.

Während wir auf diese Filme und Fernsehserien warten, musst du deine Action-Gier also anders stillen - und dafür sind wir hier. Im Folgenden haben wir eine Liste mit 12 ähnlich epischen Actionfilmen zusammengestellt. Wir verraten dir auch, falls und wo du sie streamen kannst, damit du sofort loslegen kannst. Also, worauf wartest du noch? Tauche ein!

The Raid

The Raid ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten. (Image credit: PT Merantau Films)

Wenn es einen Film gibt, der die John Wick-Reihe mehr als die meisten anderen beeinflusst hat, dann ist es The Raid. Der indonesische Film aus dem Jahr 2011 von Gareth Evans zeigt dir Action, die du so noch nie gesehen hast. Die atemberaubenden Choreografien und minutenlangen Kampfszenen in The Raid und seiner Fortsetzung suchen wahrlich ihresgleichen.

Mit Iko Uwais in der Hauptrolle als Neuling Rama erzählt The Raid die Geschichte einer Elitetruppe, die ein Hochhaus des skrupellosen Verbrecherbosses Tama Riyadi (Ray Sahetapy) infiltrieren soll. Ein einfacher Plot also, aber das gilt nicht für die spektakulären und frenetischen Actionszenen. Sobald die Action beginnt, ist sie unerbittlich und gewalttätig. Rama kämpft sich bis an die Spitze von Riyadis mehrstöckigem Imperium vor. Dieses temporeiche, blutige und äußerst unterhaltsame Spektakel festigt The Raids' Platz als einer der besten Actionfilme aller Zeiten.

Verfügbar bei: Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab) Channel superfresh

Nobody

Nobody wurde von der John Wick-Reihe inspiriert. (Image credit: Universal Pictures)

Als kreativer Kopf hinter der John Wick-Reihe ist es nicht verwunderlich, dass Autor Derek Kolstad mit seinem Actionthriller Nobody versucht, an den Erfolg des Franchise anzuknüpfen. Und das ist ihm größtenteils auch gelungen.

Bob Odenkirk (Better Call Saul (Öffnet sich in einem neuen Tab)) spielt Hutch Mansell, einen sanftmütigen Familienvater, der nach einem Raubüberfall auf sein Haus und der Bedrohung seiner Familie in sein altes, gefährliches Leben zurückkehrt und in das Fadenkreuz des russischen Verbrecherfürsten Yulian Kuznetsov (Alexei Serebryakov) gerät.

Nobody betritt kein Neuland, ist aber dennoch ein unterhaltsamer Film. Odenkirk ist als Mansell wie verwandelt, er teilt brutal aus und beweist, dass er ein überzeugender Actionstar sein kann. Wie John Wick und The Raid ist er auf unterhaltsame Weise absurd gewalttätig, nimmt sich aber weniger ernst als seine Kollegen. Wenn du auf der Suche nach ein bisschen Komödie in Verbindung mit Action bist, ist dieser Film genau das Richtige für dich.

Verfügbar bei: Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Taken

Taken machte Liam Neeson zum Actionhelden. (Image credit: 20th Century Fox)

Bevor John Wick und Co. auf den Plan traten, hatte eine andere Filmreihe den Markt für das Action-Genre erobert: Taken. Das Franchise, das Liam Neeson zum Actionstar machte, ist fesselnd, auch wenn es in den Fortsetzungen sehr gleichförmig zu werden beginnt.

Im ersten und besten Film der Reihe begibt sich der ehemaligen CIA-Agent Bryan Mills (Liam Neeson) auf eine Ein-Mann-Mission, um seine Tochter und ihre beste Freundin vor albanischen Menschenhändlern zu retten. Der Film ist gut gemacht, bietet einige tolle Actionszenen und hat mit Neeson einen fesselnden und glaubwürdigen Helden, der vor nichts zurückschreckt, um die zu retten, die er liebt. Ach und der Film hat eines der epischsten Badass-Zitate aller Zeiten:

"Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Falls sie auf Lösegeld aus sind, kann ich ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Typen wie sie. Wenn sie meine Tochter jetzt gehen lassen, ist die Sache erledigt. Ich werde nicht nach ihnen suchen, ich werde nicht Jagd auf sie machen. Aber wenn nicht... Werde ich nach ihnen suchen, ich werde sie finden und ich werde sie töten."

Verfügbar bei: Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Atomic Blonde

Atomic Blonde ist eine Kreuzung aus James Bond und John Wick. (Image credit: Focus Features)

Atomic Blonde ist ein Actionthriller mit einer Mischung aus James Bond, Jason Bourne und John Wick - ein stilvoller und manchmal brutaler Film, der es in sich hat.

Basierend auf der 2012 erschienenen Graphic Novel The Coldest City spielt Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) Lorraine Broughton, eine MI6-Spionin, die am Vorabend des Mauerfalls eine Liste von Doppelagenten in den Westen schmuggeln soll. Eddie Marsan, James McAvoy und John Goodman gehören ebenfalls zum Cast.

Atomic Blonde leiht sich jede Menge Action- und Spionagethriller-Elemente von 007, Bourne und Wick und verpackt sie auf eine ziemlich interessante Weise. Wie Nobody erfindet auch Atomic Blonde die bewährte Formel des Genres nicht völlig neu. Aber dank Therons souveräner, knallharter Darbietung und überzeugender Nahkämpfe ist Atomic Blonde auf jeden Fall einen Blick wert.

Mission: Impossible

Mission: Impossible legt die Messlatte in Sachen groß angelegter Action weiter hoch. (Image credit: Paramount Pictures)

Die Mission: Impossible-Reihe zählt wohl (leider) zu einer der wenigen Filmreihen, die mit jedem Teil besser und besser werden. Ihren immer wieder beeindruckenden Szenenbilder machen die Serie mehr als würdig, in diese Liste aufgenommen zu werden.

Du brauchst dir nur anzuschauen, was Hauptdarsteller Tom Cruise alles tut, um sicherzustellen, dass jeder Film größer, besser und todesverachtender ist als der letzte. Cruise klettert in Phantom Protokoll auf den Burj Khalifa oder hängt in Rogue Nation von der Seite eines startenden Flugzeugs. Mehr musst du über die Filme eigentlich auch gar nicht wissen.

Verfügbar bei: Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)

The Equalizer

In The Equalizer wird Oscar-Preisträger Denzel Washington zum Selbstjustizler. (Image credit: Sony Pictures)

Wer will nicht sehen, wie Oscar-Preisträger Denzel Washington als Selbstjustizler Prügel austeilt? Erfreulicherweise wurden wir alle mit The Equalizer verwöhnt, in dem Washington in die Rolle des Marine- und ehemaligen DIA-Agenten Robert McCall schlüpft, der in den Kampf zurückkehrt, um eine junge Prostituierte vor der russischen Mafia zu schützen.

The Equalizer wurde für seine mäßige Story und seine gelegentlich ultragewalttätigen Momente kritisiert. Der Film macht diese Kritikpunkte jedoch durch seine großartige Besetzung, die Regie (Antoine Fuqua), den Soundtrack und die Action mehr als wett. Der Equalizer verdient einen Platz auf unserer Liste, denn er bietet jede Menge schießwütige Einlagen und ein tolles, kreative Finale.

Verfügbar bei: Netflix

Bullet Train

Die Action von Bullet Train ist so konzipiert, dass sie auch in engen Räumen funktioniert. (Image credit: Sony Pictures Entertainment)

Viele der Filme auf dieser Liste haben groß angelegte Actionsequenzen, die in offenen Räumen stattfinden. Bullet Train geht das Ganze jedoch etwas anders an...

Basierend auf dem gleichnamigen Roman spielt Brad Pitt in Bullet Train die Rolle von Ladybug, einem amerikanischen Agenten, der an Bord eines (ja, du hast es erraten) Hochgeschwindigkeitszuges einen Koffer voller Geld beschaffen soll - wie originell.

Auch das ist eine sehr einfache Prämisse für einen Film, aber wer geht schon mit der Erwartung in einen Film dieser Art, von seinen Geschichten begeistert zu werden? Wie dem auch sei, es dauert nicht lange, bis der Film unter der Regie von David Leitch in Fahrt kommt und Bullet Train seine harten Konflikte mit dem witzigen Humor vermischt, für den Leitch bekannt ist. Mit einer (im wahrsten Sinne des Wortes) umwerfenden Besetzung, darunter Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Logan Lerman und Karen Fukuhara, solltest du dir diesen Film nicht entgehen lassen.

Verfügbar bei: WOW

Kill Bill

Kill Bill ist einer der brutalsten Filme von Quentin Tarantino überhaupt. (Image credit: Miramax)

Quentin Tarantinos vierter Film, Kill Bill Volume 1, ist eine Meisterklasse in Sachen Stuntarbeit und zugleich eine Hommage an verschiedene Film-Subgenres.

Uma Thurman spielt die Braut, eine namenlose Person, die einem Team von Auftragskillern und deren Anführer Bill (David Carradine) Rache schwört, nachdem diese versucht haben, sie zu ermorden. Ihre Rachemission führt sie nach Tokio, wo sie sich viele blutige Kämpfe mit den Yakuza liefert.

Mit einer Reihe von stilvoll inszenierten Martial-Arts-Sequenzen und jeder Menge unnötiger Gewalt (was erwartest du sonst von einem Tarantino-Film?), ist Kill Bill Vol. 1 ein atemberaubend guter Actionfilm. Dass Thurman am Set in einen Autounfall verwickelt war, nimmt diesem Tarantino-Film allerdings etwas von seinem Glanz.

Die Bourne Identität

Die Jason Bourne-Filme sind vollgepackt mit spannender Action. (Image credit: Universal Pictures)

Bevor Daniel Craig seine Version von 007 als düsteren, leicht traumatisierten Spion neu erfand, lieferte die Jason-Bourne-Reihe eine realistischere und kinetisch aufgeladene Auseinandersetzung mit dem Spionage-Genre.

Die Reihe begann 2002 mit dem Film Die Bourne Identität, in dem Matt Damon den titelgebenden Agenten spielte. Darin lernten wir Jason Bourne kennen, einen Mann, der an psychogener Amnesie leidet und versucht, seine Identität und seine Vergangenheit inmitten einer geheimen Verschwörung im Herzen der CIA wiederzufinden.

Die Verfilmung der beliebten Buchreihe von Robert Ludlum war ebenso spannend und aufregend wie komplex. Diese Komplexität hinderte Die Bourne Identität und seine Fortsetzungen jedoch nicht daran, jede Menge erstklassige Action zu bieten, vor allem aus der Nahperspektive. Es ist wirklich packend, Damons Bourne dabei zuzusehen, wie er zwei Gegner mit nichts weiter als einem Kugelschreiber ausschaltet oder wie er auf originelle Weise aus der amerikanischen Botschaft in Zürich entkommt - auch wenn man sich ein wenig auf die dauerhafte Wackelkamera einlassen muss. Wenn du das aber magst, sind die Nachfolgefilme Die Bourne Verschwörung und Das Bourne Ultimatum genauso aufregend.

Verfügbar bei: Netflix

Hardcore Henry

Hardcore Henry versetzt die Zuschauer in die Rolle des Protagonisten des Films. (Image credit: STX Films)

Dieser Sci-Fi-Actionfilm erregte schon vor seinem Kinostart im Jahr 2015 großes Interesse. Der Film von Ilya Naishuller wurde komplett mit GoPro-Kameras gefilmt, die an einer Maske befestigt waren - der sogenannten Adventure Mask. Dies ermöglichte eine ungewöhnliche Ich-Perspektive, die die Zuschauer in die Lage des Protagonisten von Hardcore Henry versetzte.

Der einfallsreiche Filmstil von Hardcore Henry macht den Film einzigartig im Action-Genre, zumal die Zuschauer ungewollt die Person sind, die die gewalttätigen Handlungen vornimmt. Die fadenscheinige Geschichte und die unsympathischen Charaktere sind jedoch nicht jedermanns Sache, was das Gesamterlebnis schmälern könnte. Trotzdem lohnt es sich, dem Film eine Chance zu geben, wenn du etwas Originelles im Action-Genre suchst.

Verfügbar bei: Netflix

The Night Comes for Us

The Night Comes for Us is a superb addition to Netflix's Originals back catalog. (Image credit: Netflix)

Wie The Raid mussten wir auch diesen indonesischen Actionthriller hier aufnehmen. Der Netflix-Originalfilm The Night Comes for Us ist ein blutiger Thriller, in dem Autor und Regisseur Timo Tjahjanto in seinem vierten Feature-Film ein wahres Gemetzel abliefert.

Ito (Joe Taslim), ein Mitglied der Six Seas Triade, kehrt seinem früheren Leben den Rücken zu, um ein Waisenmädchen namens Reina zu beschützen. Wütend über Itos Verrat schickt sein ehemaliger Arbeitgeber eine Welle von Schlägern aus, um Ito und Reina zu ermorden.

In The Night Comes for Us treffen Taslim und sein Kollege Iko Uwais aus The Raid wieder aufeinander, so dass du dir sicher sein kannst, dass es blutig wird. Mit zahlreichen atemberaubenden körperlichen Leistungen, brachialer Gewalt und einer fesselnden Erlösungsgeschichte ist The Night Comes for Us genauso fesselnd und bösartig, wie wir gehofft hatten.

Verfügbar bei: Netflix

The Matrix

The Matrix machte Keanu Reeves über Nacht zum Star. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Auch wenn Matrix alles andere als ein Geheimtipp ist, musste der Film, der Keanu Reeves zum Filmstar machte, unbedingt auf dieser Liste stehen.

Die revolutionäre Sci-Fi-Filmreihe, die 1999 mit The Matrix begann, definierte neu, was das Publikum von actiongeladenen Filmen erwarten kann. Du musst dir nur einmal die atemberaubenden "Bullet Time"-Sequenzen ansehen, um zu verstehen, wie bahnbrechend The Matrix war, auch wenn die drei folgenden Filme - darunter The Matrix Resurrections von 2021 - die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnten.

In The Matrix spielt Reeves Thomas Anderson, einen scheinbar gewöhnlichen Computerprogrammierer, dem die Augen geöffnet werden und der erkennt, dass a) die Menschheit unwissentlich in der Matrix gefangen ist, einer simulierten Realität, die von intelligenten Maschinen erschaffen wurde, um die Menschen abzulenken und ihre Körper als Energiequelle zu nutzen, und b) er Neo ist, der Auserwählte, der die Menschheit retten wird. Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss und Hugo Weaving gehören zu den weiteren Star-Besetzungen.

Die von den Wachowskis inszenierte Film-Quadrilogie mit falscher Realität, KIs und Prophezeiungen kann manchmal verwirrend sein. Aber wenn du dich auf den Film einlässt, wirst du dich an den außergewöhnlichen Actionszenen, dem kunstvoll konstruierten Universum und den für die damalige Zeit wunderschönen Spezialeffekten erfreuen. Er ist mit Sicherheit der einflussreichste Film seiner Generation.

Verfügbar bei: Netflix