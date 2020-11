Die besten 32 Zoll Fernseher 2020 für jedes Budget

JUMP TO:

Suchst du nach einem guten 32 Zoll Fernseher? Die kleinen Brüder der 65 oder 75 Zoll Giganten wirken im heimischen Wohnzimmer vielleicht eher bescheiden, aber es gibt dennoch gute Gründe, die dafür sprechen, sich ein wesentlich erschwinglicheres und kompakteres Modell zuzulegen.

Das Problem ist, dass die meisten 32 Zoll Fernseher nicht die High-End-Technologien wie 4K-Auflösung* oder HDR* bieten, die du bei anderen Größen findest. Zudem wird die 32 Zoll Variante vermutlich nicht das Herzstück deines Heimkinos darstellen. Wenn du auf der Suche nach einem OLED-Fernseher* bist, wirst du in der Regel erst bei den 48 Zoll Modellen fündig.

Ziehst du jedoch die Anschaffung eines zweiten kompakteren Fernsehers in Betracht, den du im Schlafzimmer oder in einem kleineren Raum aufstellen möchtest, dann könnte die 32 Zoll Option die richtig Wahl sein.

Auch wenn du Geld sparen möchtest, oder über ein kleineres Budget verfügst, sind die 32 Zoll Fernseher eine günstige Alternative zu den sehr teuren größeren Geräten. Oftmals kosten die wirklich guten 55 Zoll Modell mehr als 1.000 €. Die Wahl eines kleineren Fernsehers reißt daher nicht so ein Loch in dein Portemonnaie, zumal man bei diesen Geräten aufgrund des Preises auch von einer Finanzierung absehen kann.

Unsere Experten haben die besten verfügbaren Modelle recherchiert. Auch wenn es uns leider nicht möglich war, jedes Gerät auf dieser Liste zu testen, haben wir unser Wissen über den Fernsehermarkt genutzt, um dir die besten TVs für einen schmalen Taler herauszusuchen.

Solltest du bis zum Black Friday warten?

Die wiederkehrende Frage ist: Sollte ich jetzt gleich kaufen oder warten, bis es vielleicht billiger wird? Da die Black Friday Sales teilweise schon eher beginnen, kannst du bereits jetzt mit sinkenden Preisen bis zum Black Friday, am 27. November, rechnen. Direkt am darauffolgenden Cyber Monday, am 30. November, werden ebenfalls wieder starke Rabatte erwartet. Somit werden sich viele Gelegenheiten bieten, einen günstigen Fernseher zu bekommen.

Bei den kleinen 32 Zoll Modellen wird die Ersparnis jedoch vermutlich nicht so hoch sein, wie bei den größeren Varianten. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass du beim Kauf nicht sparen kannst. Letztlich ist es eine Ermessensentscheidung. Die meisten 32 Zoll Fernseher sind bereits sehr günstig. Wenn du aber noch auf eventuelle Rabatte spekulierst, solltest du auf die oben genannten Sales warten.

Unsere Favoriten

1. Philips Ambilight 32PFS6402/12 Toller LED-Smart-TV mit Full-HD und Ambilight Bildschirmgröße: 32 Zoll | Tuner: Triple Tuner | Resolution: 1920 x 1080 | Panel technology: LED | Smart TV: Android TV | Curved: Nein | Dimensions: 72,7 x 48 x 16,9 cm (BxHxT) 283,01 € Anzeigen bei Computeruniverse DE Full-HD Ambilight Soundqualität

Dieser tolle Full HD-Fernseher sieht nicht nur schön aus. Seine volle Pracht entfaltet er beim Einschalten, durch sein wunderschönes zweiseitiges Ambilight. Dieses ist in dieser Größenordnung wirklich selten und wertet den kompakten TV immens auf. Android TV bietet dir eine riesige Auswahl an Apps und erleichtert dir die Bedienung durch einen schnellen Prozessor und eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Eine Bildoptimierung ist ebenfalls mit an Bord. Durch Philips Pixel Plus HD erhältst du ein gutes Kontrastverhältnis und gestochen scharfe Bilder.

Das Beste kommt zum Schluss: Derzeit ist dieser tolle 32 Zoll Fernseher um unglaubliche 41 % bei Amazon reduziert. In Zahlen ist das eine Preisersparnis von satten 206 €!

2. Samsung The Frame (2020) Derzeit der mit Abstand stylischste kleine Fernseher 449 € Anzeigen bei idealo DE Elegantes Design 4K QLED HDR10+ Teuer Geringe Helligkeit

Du wirst überrascht sein, einen Designer-Fernseher in dieser Liste zu sehen, aber der künstlerische neue The Frame von Samsung ist ein absoluter Hingucker. In diesem Jahr wurde die 32 Zoll Variante des 2020er Modells eingeführt. Mit diesem Gerät musst du auch bei der kleinen Größe keine Abstriche machen. Er liefert 4K-Auflösung und verfügt über ein QLED-Panel*.

Das Hauptmerkmal des Frames ist, dass er sich wie ein Bild einfügt, der im Art Mode klassische Kunstwerke anzeigt, wenn er ausgeschalten ist. Im Ambient Mode zeigt er stimmungsvolle Bilder. Durch die anpassbaren Einfassungen kannst du auch das Aussehen und die Farbe vollständig selbst bestimmen. So kannst du ihn beispielsweise an der Wand zwischen ein paar echten Bilderrahmen montieren.

3. Samsung N5375 Atemberaubende Bilder trotz kompakter Größe Bildschirmgröße: 32 Zoll | Tuner: Triple Tuner | Auflösung: 1920 x 1080 | Paneltechnologie: LED | Curved: Nein | Maße: 73,7 x 46,5 x 15,1 cm (BxHxT) 365 € Anzeigen bei Amazon HDR Nur 2 HDMI-Eingänge

Dieser kompakte Samsung Fernseher liefert erstaunliche Bilder. Er verfügt über HDR, wodurch er Bilder mit großer Klarheit und detaillierten Farbe erzeugt. Dadurch werden die Inhalte so natürlich wie möglich dargestellt. Durch Micro Dimming Pro werden zusätzlich Schatten und dadurch Schwarzwerte optimiert.

Dieses Modell ist darüber hinaus kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Airplay 2. Dank der Smart-TV-Funktion kannst du auf diesem Fernseher Streaminginhalte von Netflix, Amazon Video, YouTube und vielen mehr genießen.

4. LG 32LK6200PLA Ein günstiger 32 Zoll Fernseher mit HDR Bildschirmgröße: 32 Zoll | Tuner: Triple Tuner | Auflösung: 1920 x 1080 | Paneltechnologie: LED | Smart TV: webOS 4.0 | Curved: Nein | Maße: 74,2 x 18 x 47,2 cm (BxHxT) 236,21 € Anzeigen bei idealo DE HLG Virtual Surround Plus Gewöhnungsbedürftige Farbe

Freu dich - dank HLG (ein weiterer HDR-Standard) - auf farbtreue Bilder in Full HD. Das HDR sorgt für ein hohes Kontrastverhältnis und exzellente Details. Die Dynamic Color Funktion verbessert die Farben und die Sättigung des Bildes.

Mit an Bord ist ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor. Er ermöglicht optimale Performance von Anwendungen und Programmen. Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls das 2.0 Soundsystem mit Virtual Surround Sound Plus, das für ein cineastisches Fernseherlebnis sorgt.

Die Smart-TV-Funktion ist dank webOS 4.0 auch gewährleistet und punktet durch einfache Handhabung sowie Zugang zu allen gängigen Streaming- und Webdiensten (außer Disney+).

5. JVC LT-32VF5955 Ein moderner und preiswerter 32 Zoll LED Fernseher Bildschirmgröße: 32 Zoll | Tuner: Triple Tuner | Auflösung: Full HD | Paneltechnologie: LED | Smart TV: Ja | Curved: Nein | Maße: 17.60 x 73.20 x 48.10 cm 199,99 € Anzeigen bei idealo DE Full HD LED Sehr preiswert Kein HDR

Der LT-32VF5955 ist ein echtes Smart-TV-Allround-Talent. Mit an Board sind 3 HDMI-Eingänge, 2 USB-Eingänge, Bluetooth, ein Triple Tuner sowie eine WLAN-Funktion. Genieße Filme und Serien in Full HD auf diesem tollen kompakten 32 Zoll Fernseher. Bewegungsruckeln gehört dank 600 BPI ebenfalls der Vergangenheit an. Dadurch eignet er sich bestens für zum Fußballschauen mit Freunden oder für bildgewaltige Action-Blockbuster. Kein Detail wird dir entgehen.

Genieße deine Filme und Serien in tollem Sound, dank der integrierten Lautsprecher Box mit DTS, Dolby Digital Plus und Dolby Audio.

Damit der Fernsehabend gleich beginnen kann, sind die Apps von Netflix, Prime Video, Maxdome und Freenet Video bereits vorinstalliert.

Das Sahnehäubchen stellt die Alexa-Kompatibilität dar. Steuere den Fernseher ganz einfach mit deiner Stimme und lass die Fernbedienung auf dem Tisch liegen.

6. TCL 32DS520F Absoluter Preisknüller Bildschirmgröße: 32 Zoll | Tuner: Triple Tuner | Auflösung: Full HD | Paneltechnologie: LCD | Smart TV: Smart TV 3.0 | Curved: Nein | Maße: 80,2 x 52,6 x 13 cm (BxHxT) 168,03 € Anzeigen bei idealo DE Unschlagbar günstig Dolby Audio Veraltete LCD-Technologie Kein HDR

Zuletzt haben wir einen echten Preisknüller für dich.

Dieser kleine Fernseher hat alles, was man für ein tolles Full HD Fernseherlebnis braucht. Der Picture Performance Index 400 und die Pure Image Ultra Technologie liefern gestochen scharfe Bilder. Mit Smart TV 3.0 kannst du Serien und Filme genießen und dir weitere Apps herunterladen. Dank der T-Cast-Kompatibilität kannst du deinen Fernseher auch ganz bequem über dein Smartphone steuern und die Fernbedienung liegen lassen. Darüber hinaus kommt er mit 2 HDMI-Eingängen und 2 USB 2.0 Schnittstellen.

Wer einen kompakten Zweitfernseher ohne viel teuren Schnickschnack sucht, oder gern sein PC-System mit einem zusätzlichen Bildschirm erweitern möchte, der macht mit diesem sagenhaft günstigen TCL ein wirkliches Schnäppchen.

Worauf du achten solltest

Wir wissen, dass die Anschaffung eines neuen Fernsehgeräts mit viel Aufwand verbunden ist, vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, wonach genau man sucht.

Aus diesem Grund möchten wir von TechRadar dir gern eine Hilfestellung mit unseren Fernseher-Listen geben. Diese sind nach den gängigsten Größen vorsortiert. Hier erhältst du hilfreiche Tipps in Bezug auf Funktionsumfang und Leistungsfähigkeit der jeweiligen Modelle.

Smart Features/WLAN

Bei 32 Zoll Fernsehern ist eines der wichtigsten Merkmale, nach dem man Ausschau halten sollte, die "Smart-TV"-Funktion. Wenn es um einen Fernseher für einen zweiten oder dritten Raum geht, können Smart-Funktionen den Nutzen von Fernsehern immens aufwerten. Das hat den einfachen Grund, dass du dir dadurch den erneuten Kauf eines Streaming-Sticks sparst. Unter Umständen bereust du es im Nachgang, nicht darauf geachtet zu haben, wenn du auf dem brandneuen Fernseher aufgrund fehlender Smart-TV-Funktion kein Netflix, Amazon oder Disney+ schauen kannst. Analog dazu verhält es sich mit einer WLAN-Funktion.

Full HD & 4K Auflösung

Fernseher mit einer Auflösung unter Full HD solltest du meiden. Das liegt ganz einfach daran, dass die Technologie zu stark veraltet ist. Wir von TechRadar empfehlen dir eine 4K Auflösung, da sie sich längst zum Industriestandard entwickelt hat. Mitunter machst du aber mit einem (trotzdem noch guten) Full HD Fernseher ein wirkliches Schnäppchen.

Denken jedoch daran, dass "HD Ready" nicht "Full HD" bedeutet und lass dich nicht in die Irre führen. Die Inhalte werden hier nämlich immer ein bisschen schwammiger und unklarer aussehen. HD Ready bezeichnet nämlich eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln und Full HD hingegen von 1.920 x 1080 Pixeln. Darauf solltest du beim Kauf immer achten.

Anschlüsse und Eingänge

Bevor du dich für einen 32 Zoll Fernseher entscheidest, solltest du noch prüfen, ob er über alle erforderlichen Anschlüsse verfügt. Geräte wie die PS4, der Nintendo Switch und DVD-/Blu-ray-Player benötigen HDMI-Eingänge. Außerdem solltest du kontrollieren, ob das Gerät über diverse Audioeingänge verfügt, die für dich von Interesse sind.

Wenn du viele verschiedene Geräte anschließen musst, wird es dir das Leben einfacher machen, wenn du über ausreichend Anschlüsse und Eingänge verfügst und nicht ständig Kabel umstecken musst.

Das richtige Panel

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten der LCD-Panel-Technologien für 32-Zoll-Fernseher: IPS und VA. IPS-Panels bieten etwas größere Betrachtungswinkel, während VA-Panels einen viel besseren Kontrast erzeugen.

Bei Großbildfernsehern, die zum Anschauen von Filmen verwendet werden, kann der fehlende Kontrast bei IPS-Bildschirmen zu einem großen Problem werden, so dass dunkle Szenen verwaschen wirken. Wenn du also nach einem 32 Zoll Fernseher suchst, der in eine relativ dunkle Umgebung passt, ist ein VA-Panel ein Muss.

Kontrastprobleme bei IPS-Panels sind jedoch in hellen Räumen wie Wintergärten und Küchen weniger problematisch. Der größere Betrachtungswinkel ist wiederum auch ein Punkt für die IPS-Panels. Du siehst: Es kommt auf deine persönlichen Präferenzen an.

Soundqualität

Viele 32 Zoll Fernseher behandeln den Ton wie einen nachträglichen Einfall, obwohl er ein wesentlicher Bestandteil jedes Fernseherlebnisses ist. Es kann jedoch schwierig sein, die Audioleistung eines Fernsehers zu beurteilen, ohne sie selbst getestet zu haben.

Trotz dessen sind hier ein paar Hinweise, die guten Sound ausmachen: Nach vorn zielende Lautsprecher, eingebaute Basstieftöner sowie genügend Platz auf der Fernseherrückseite, damit die Luft zirkulieren kann.

