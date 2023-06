Beats Studio Pro dürften die AirPods Max in vielerlei Hinsicht alt aussehen lassen

Neue Infos rund um die Beats Studio Pro kursieren im Netz und deuten darauf hin, dass der kabellose Premium-Kopfhörer deutlich günstiger als das derzeitige Premium-Modell Apples, die AirPods Max, sein könnte.

Einem aktuellen Leak des Dealabs Magazine ist hierbei zu entnehmen, dass der Preis für Europa erschwingliche 399,99 Euro betragen dürfte. Klar, das ist jetzt keinesfalls ein Schnäppchen (die Sony WH-1000XM5 sind beispielsweise aktuell noch einmal gut 100 Euro günstiger bei Amazon zu erhaschen), immerhin ist es aber ein deutlich attraktiverer Preispunkt als jener der AirPods Max.

Spielst du also schon länger mit dem Gedanken, dir die AirPods Max zuzulegen, sträubst dich aber noch aufgrund des horrenden Investments, könnten die Beats Studio Pro eine vielversprechende Alternative sein. Vor allem, weil auch die Software aktueller sein dürfte, was bei den munter vor sich her alternden AirPods Max ein wachsendes Problem darstellt.

Wenn sich die Gerüchte also tatsächlich bewahrheiten, dann steht uns mit den Beat Studio Pro wahrscheinlich einer der besten (Apple-)Kopfhörer des Jahres ins Haus!

Was dürfen wir uns von den Beats Studio Pro erhoffen?

Berichten zufolge erscheinen die Beats Studio Pro mit einer Auswahl von vier Farbtönen. Neben einer beigen, schwarzen und dunkelbraunen Variante wird so auch eine im Navy-Farbton erhältlich sein. Zudem werden die Kopfhörer über USB-C-Anschluss anstelle eines Lightning-Ports verfügen.

Auf technischer Seite dürfen wir uns auf ANC (Active Noise Cancellation) sowie einen Transparency Mode und personalisierbares Spatial Audio einrichten. Weiterhin ist hier aller Voraussicht nach der tatendurstige H2-Chip (bekannt aus den AirPods Pro 2) verbaut und somit die Versorgung mit den aktuellsten Apple-Features gewährleistet.

Um aber auch für Android-Nutzer attraktiv zu bleiben, werden die Beats Studio Pro natürlich volle Kompatibilität mit entsprechenden Smartphones besitzen.

Das einzige Mysterium ist derzeit 'lediglich' die Klangqualität. Immerhin ist das einer der Hauptgründe für den Erwerb der AirPods Max, die diesbezüglich ganz oben mitspielen. Und hier kamen zumindest die Vorgänger, die Beats Studio 3, noch nicht an das Luxus-Modell von Apple heran, wo man doch besonders im Hinblick auf Bass und Mitten noch reichlich Potenzial auf der Strecke ließ.

Vergessen sollte man hierbei aber nicht, dass die Studio 3 inzwischen schon gut 6 Jahre auf dem Buckel haben. In dieser Zeit hat sich zweifelsfrei viel getan und so bin ich recht optimistisch, dass uns die Beats Studio Pro auch klangtechnisch aus den Socken hauen werden, sobald sie erscheinen.

Für preisbewusste Liebhaber guter Soundqualität gibt es derzeit aber gleich mehrfach Grund zur Freude: Denn neben der Neuigkeit rund um die erschwinglicheren Beats Studio Pro punkteten kürzlich auch erst die neuen Earbuds von OnePlus bei Kollege Michael mit einem unglaublich verlockendem Preis-Leistungs-Verhältnis.