Die Firmware der Sony WF-1000XM5 und WH-1000XM5 erhält ein Upgrade

Sony veröffentlicht ein Firmware-Update, das den WH-1000XM5 und WF-1000XM5 noch mehr Funktionen verleiht. Mit der Firmware-Version 2.0.2 werden zwei neue Funktionen für die Kopfhörer eingeführt. Erstens ermöglicht sie die Nutzung von LDAC während einer Multipoint-Bluetooth-Verbindung.



LDAC ist der proprietäre Audiocodec von Sony, der im Vergleich zu Bluetooth "dreimal mehr Daten" übertragen kann. Er ermöglicht es den Nutzern, hochwertige, verlustfreie Audioinhalte zu streamen. Das Problem war, dass die Besitzer der WH-1000XM5 nicht mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden werden konnten, um gleichzeitig Hi-Res-Musik zu hören. Das wird sich in Zukunft ändern.

Head Tracking für die Sony WH-1000XM5

Die andere Hälfte des Patches führt die Unterstützung für dynamisches Head Tracking ein. Diese Funktion ermöglicht es den Kopfhörern, ihre Ausgabe an die Position deines Kopfes anzupassen. Wenn du dich also bewegst, hört sich der Ton so an, als käme er direkt von einem Gerät, was zu einem immersiven Erlebnis führt. Das ist sehr ähnlich wie Spatial Audio bei den AirPods Max.

Eine Anleitung, wie du das Update herunterladen kannst, findest du auf der Website von Sony. Um es kurz zu machen, musst du deine XM5-Kopfhörer mit der Headphones Connect App des Unternehmens verbinden und dann den Patch übertragen. TheVerge weist in seinem Bericht darauf hin, dass die Verfügbarkeit des dynamischen Head Trackings davon abhängt, "welches Smartphone du verwendest". Das Google Pixel 7 Pro zum Beispiel unterstützt diese Technologie, ein Galaxy-Smartphone jedoch nicht. Samsung bevorzugt die Verwendung seiner 360 Audio Software.

LE Audio für die Sony WF-1000XM5

Was die XM5-Earbuds angeht, bringt die Firmware-Version 2.0.1 ebenfalls zwei Upgrades mit sich. Du hast "Unterstützung für die Beta-Version von LE (Low Energy) Audio", einem neuen Bluetooth-Standard, der eine Reihe von Vorteilen bietet. Dazu gehören "eine verbesserte Audioqualität [und] ein geringerer Stromverbrauch". Die Beta-Version hat einen Haken: Du musst entweder ein Xperia 1 IV oder ein Xperia 5 IV Smartphone besitzen. Außerdem müssen beide über das neueste Software-Update verfügen. Die andere Funktion der Version 2.0.1 verbessert die Audioqualität während eines Freisprechanrufs.

Genau wie bei den Over Ears findest du auf der Sony-Website eine Anleitung, wie du den Patch installieren kannst. Der Vorgang ist derselbe wie zuvor: Verbinde die XM5-Earbuds mit der Headphones Connect App und übertrage dann die Firmware auf die Earbuds.

Es ist nicht bekannt, ob Sony plant, ähnliche Upgrades für andere Produkte einzuführen. Wir haben das Unternehmen gebeten, uns alle Informationen über bevorstehende Änderungen zukommen zu lassen. Es wäre toll, wenn diese Technologie auch auf andere Produkte ausgeweitet würde. Bis wir von Sony hören, lohnt sich ein Blick in unseren Kaufberater für die besten Kopfhörer 2023.