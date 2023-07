Die neuen Earbuds von House of Marley schlagen Sony und Bose mit ihrer Akkulaufzeit

Der britische Audiospezialist House of Marley veröffentlich die neuen Champion 2-Earbuds, die optisch wie eine Mischung aus Holz und Plastik aussehen, allerdings mit einer sehr hohen Akkulaufzeit aufwarten.

Die neuen Champion 2 von House of Marley halten mit einer einzigen Ladung satte 10 Stunden durch – mit Ladecase sogar 35 Stunden. Damit sind sie den Sony WF-1000XM5 und den Bose QuietComfort Earbuds 2 in Sachen Akkulaufzeit weit voraus. Das Sony-Flaggschiff kommt auf acht Stunden mit 24 weiteren Stunden im Ladecase, während die Bose-Option nur sechs Stunden durchhält und weitere drei Ladungen im Ladecase verspricht.

Diejenigen, die sich auskennen, wissen, dass 10 Stunden bei einem anderen kabellosen Earbuds möglich sind. Die geldbörsenfreundlichen Sony WF-C500 halten 10 Stunden durch, aber die Sache ist die: Diese haben nur eine zusätzliche Ladung im Ladecase, also insgesamt 20 Stunden. Du siehst also, warum die Champion 2 und House of Marley auf dem Papier schon mal gar nicht so schlecht aussehen.

Der Haken an der Sache ist die fehlende aktive Geräuschunterdrückung, die die Ausdauer jeder Kopfhörer aufzehrt. Das ist etwas, was du mit den Champion 2 oder den Sony WF-C500 nicht hast.

Aber unabhängig von der Geräuschunterdrückung könnten sich die neuen House of Marley Champion 2 allein schon wegen ihrer Akkulaufzeit einen Platz unter den besten True-Wireless-Earbuds sichern. Sie übertreffen sogar die Cambridge Audio Melomania 1 Plus, die im Hochleistungsmodus (ebenfalls ohne ANC) sieben Stunden durchhalten. Mit insgesamt 35 Stunden im Ladecase sind beide Modelle allerdings ebenbürtig.

Kann House of Marley seinem Anspruch auf Akku-Ausdauer gerecht werden?

Die House of Marley Champion 2 haben hölzerne Oberflächen, die aus 100% FSC-zertifiziertem Bambusholz bestehen. (Image credit: House of Marley)

Es nützt nichts, wenn du von der Klangqualität deiner Earbuds schwärmst, wenn sie mit einer einzigen Ladung nicht mal einen deiner Arbeitstage durchhalten und du deinen Heimweg ganz ohne Musik antreten musst, während deine Earbuds in deiner Tasche zum Aufladen verweilen müssen.

Die Champion 2 sind nach IPX5 wasserdicht, haben 6mm starke High-Definition-Treiber, weiche Gel-Aufsätze für einen sicheren Sitz und ein Mikrofon für die Anrufannahme. Außerdem sind sie sehr nachhaltig, denn sie bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz, dem firmeneigenen Regrind-Silikon (das durch die Wiederverwendung und das Upcycling von Silikonresten hergestellt wird, die sonst im Müll landen würden) und einer 100% plastikfreien, recycelbaren Verpackung.

Vielleicht sagt dir der umweltbewusste Audiohersteller House of Marley bereits etwas – er wurde nämlich in Zusammenarbeit mit Bob Marleys Familie gegründet. Falls nicht, sind die Rebel, Liberate Air und Get Together Solo-Lautsprecher ein guter Anfang, sich von den Produkten des Unternehmens zu überzeugen.

Die House of Marley Champion 2 kommen zeitgleich mit den Over Ears Positive Vibration Frequency auf den Markt, die mit 40mm großen dynamischen Treibern und über 34 Stunden Wiedergabezeit ausgestattet sind. Die Positive Vibration Frequency kosten 99,99 US-Dollar, während die House of Marley Champion 2 preislich bei 89,99 US-Dollar liegen. Beide Modelle sind bisher ausschließlich in den USA erhältlich. Wann die Kopfhörer auch in Deutschland verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.



Obwohl die House of Marley Champion 2 in Deutschland und anderen Regionen noch nicht gelistet sind, hätten sie mit einem Preis von unter 100 Euro einen Platz in unserem Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds verdient.