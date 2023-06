Googles første Pixel tablet klar til Danmark

Med deres første tablet vil Google forene en tablet med en smart skærm. Deres nye Pixel Tablet kommer med en helt ny Charging Speaker Dock, der både sørger for, at Pixel Tablet altid er ladet op, og som samtidig giver brugeren adgang til masser af underholdning. I dag rammer tabletten danske butikker.

Pixel Tablet, Googles første tablet og nyeste medlem af Pixel-serien, blev i maj præsenteret på Googles årlige udviklerkonference I/O. I dag kommer den så på hylderne i Danmark - og visionen fra Google er klar: Denne tablet skal ikke ende som elektronisk affald bagerst i en mørk skuffe, men tilbyde underholdning af så høj kvalitet og så enkel opladning, at den er brugbar i næsten enhver situation.

Derfor kommer tabletten med et smart vedhæng i form af en Charging Speaker Dock, der både sikrer nem opladning af tabletten og samtidig muliggør en lydoplevelse, der fylder hele rummet med en bas, som ifølge Google er 4 gange stærkere end tablettens egen.

Pris og tilgængelighed

Pixel Tablet er i butikkerne fra den 20. juni.

Prisen er 5.299 kr. for 128GB/8GB og 5.999 kr. for 256GB/8GB og inkluderer i begge tilfælde Charging Speaker Dock.

Coveret koster 799 kr. Tabletten vil blive forhandlet hos Google Store og Elgiganten.

Underholdning af høj kvalitet

Flere end 50 af de mest brugte Google-apps samt en række af de mest populære apps fra andre udviklingspartnere såsom Spotify, Minecraft og Disney+ er blevet optimeret til brug på Pixel Tablet for at sikre en både æstetisk tilfredsstillende og gnidningsfri oplevelse, når du streamer tv-serier, gamer, deltager i videoopkald eller skriver e-mails.

På tablettens 11-tommer skærm kan du tilmed bruge flere apps på én gang gennem en smart split screen-funktion, der gør det lettere at multitaske og fx redigere billeder samtidig med, at du arbejder på en præsentation.

Netop billedredigering skulle være en af Pixel Tablets fortrin, da den kommer med flere af Googles smarte fotoredigeringsværktøjer såsom Magic Eraser og Photo Unblur - kombineret med en noget større skærm end andre Pixel-enheder, hvilket giver de hidtil bedste betingelser for billedredigering på et Pixel-produkt.

Ikke bare en tablet

Google Pixel Tablet (Image credit: Google)

Pixel Tablet kan bruges til meget andet og mere end at læse avis og binge din yndlingsserie i toget. Når du docker tabletten i den medfølgende Charging Speaker Dock, åbenbarer en ny række muligheder sig, som du ikke almindeligvis forbinder med en tablet.

Dockingstationen muliggør fx håndfri brug af tabletten med Google Assistant, og gennem funktionen HUB-mode kan du let bruge tabletten til at overvåge og styre dine andre smart home-enheder og fx regulere temperatur og lyssætning efter behov.

Tabletten er også den første på markedet med indbygget Chromecast, så du nemt kan caste musik og videoer fra din telefon til tabletten, når den sidder i docken, og dermed få en langt bedre lydoplevelse, end hvis du havde brugt tabletten alene.

Pixel Tablet er baseret på samme formsprog som resten af Pixel-serien og kommer i farverne Porcelain (råhvid) og Hazel (grågrøn). For at skabe et afdæmpet, mat og porcelænsagtigt udtryk og samtidig sikre et godt greb, er tablettens overflade designet med en nanokeramisk overflade.

Designet er også skabt med omtanke for miljøet, og tabletten er derfor baseret på 30 procent genanvendte materialer, mens aluminiumshylsteret består af 100 procent genanvendt aluminium.