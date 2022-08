Anmeldelse: Creative Zen Hybrid

Creative Zen Hybrid er et par støjreducerende hovedtelefoner, der er ret traditionelle i deres design. Men batteritiden er rigtig god, og den aktive støjreduktion er fornuftig uden at være revolutionerende. De er behagelige at have på i længere tid, og de lyder også meget bedre, end vi er vant til i denne prisklasse. De mangler måske en smule tyngde i bassen, men lyden er klar og tydelig. Desværre er den maksimale lydstyrke dog noget lav, , men til prisen er de alligevel et godt køb.

Creative Zen Hybrid: Anmeldelsen kort

Creative Zen Hybrid er et par klassiske støjreducerende hovedtelefoner i udseende og form. Bortset fra en meget konstrastfri hvid farve ligner de de fleste over-ear-modeller af denne slags.

Der er brugt kunstlæder på hovedbøjlen og ørepuderne, men konstruktionen føles solid og velbygget.

Som mange andre støjreducerende hovedtelefoner kan du klappe Creative Zen Hybrid sammen, hvilket gør dem nemmere at tage med på farten. Du får dog ikke et rigtigt etui, men i stedet en stofpose, som godt nok beskytter mod snavs og måske ridser, men ikke gør meget for at beskytte mod slag og stød.

Creative Zen Hybrid er foldbare, så de lettere kan puttes i tasken (Image credit: Peter Hoffmann)

De billige (normal pris 109,99 € - ca. 800 kr.) er lige nu på tilbud, så du får dem til knap 500 kroner hos Creative. Og du får faktisk meget for pengene. Creative Zen Hybrid har en rigtig god lyd. Lydbilledet er ikke særlig bredt, men til gengæld er lyden detaljeret og klar. Bassen er lidt utydelig og måske til den tynde side, men den samlede lydoplevelse er stadig afbalanceret, klar og tydelig. Så til prisen er dette et par hovedtelefoner, der lyder fantastisk!

Men den maksimale lydstyrke er ret lav. Det kan være ret irriterende, hvis du virkelig trænger til at få blæst ørerne godt igennem. Dette er uden tvivl den største mangel ved Creative Zen Hybrid.

Støjreduktionen er til gengæld udmærket. Den kan ikke konkurrere med dyrere modeller, men til prisen er der absolut intet at klage over. Den alternative Ambient-tilstand fungerer også godt nok til prisen.

Creative Zen Hybrid understøtter også Super X-Fi økosystemet, som simulerer et system med flere højttalere (op til et 7.1-højttalersæt). Dette lydformat er virkelig godt og lover en spændende fremtid, men desværre er det ikke implementeret ret mange steder endnu.

Pris og tilgængelighed

Creative Zen Hybrid blev lanceret i juni og kan lige nu købes fra Creatives onlinebutik for 65,99 euro (ca. 500 kr.), hvilket er en del billigere end f.eks. Sony WH-XB910N (som har en vejledende pris på 1.500 kroner), en model, der på mange måder er sammenlignelig med Creative Zen Hybrid.

Design

Creative Zen Hybrid er meget hvide, bortset fra ørepuderne, der er grå. (Image credit: Peter Hoffmann)

Creative Zen Hybrid er meget traditionelle i design og form, og det første, der slår os, er, at de minder lidt om Bose QuietComfort 35 II (opens in new tab) - en af klassikerne inden for støjreducerende hovedtelefoner.

Designmæssigt ligner hovedtelefonerne mange af de andre støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab) på markedet bortset fra den meget dominerende hvide eller sorte farve, som kun bliver brudt af Creative-logoet, der står med guldbogstaver på ørekopperne, som også har guld-tekst stående hele vejen rundt langs kanten. Øretelefonerne har en mat finish, som ser ud til ikke at tiltrække fedtede fingeraftryk, og det ser faktisk rigtig pænt ud. På trods af guldskriften, virker hovedtelefonerne mere ensfarvede end vi ellers er vant til.

Alle knapper sidder på højre ørekop (Image credit: Peter Hoffmann)

Når du står med dem i hånden, virker de meget solide end ved første øjekast. Ørepuderne og hovedbøjlen er lavet af imiteret læder og føles derfor som plastik, men bortset fra det føles hovedtelefonerne solide og velbyggede.

Og du kan helt undgå den hvide farve ved at købe Creative Zen Hybrid i sort i stedet for den hvide farve.

Du får ikke et rigtigt etui, men en simpel stofpose, som beskytter hovedtelefonerne mod støv og snavs, men som ikke giver meget beskyttelse, hvis du taber dem eller de bliver udsat for slag og stød i tasken.

Kassen indeholder også et USB-C- til USB-A-kabel til opladning og et 3,5 mm-kabel til brug af hovedtelefonerne med kabel.

Creative Zen Hybrid kan foldes sammen på nøjagtig samme måde som mange andre modeller, men de virker ret løse og plastikagtige, når de er foldet sammen.

Lydkvalitet

Creative Zen Hybrid vejer ikke meget og er behagelige at have på. (Image credit: Peter Hoffmann)

Et problem med billigere hovedtelefoner er altid den dårlige lyd. På den ene side er det forståeligt, da et klart og detaljeret lydbillede kræver dyrere komponenter. På den anden side kan man spørge sig selv, hvad meningen er med at producere et par hovedtelefoner, der lyder dårligt, selv om de så er meget billige?

Selvfølgelig - når det gælder støjreducerende hovedtelefoner, er en vigtig del af funktionen at blokere for andre lyde, men hvis lyden, som hovedtelefonerne selv kan producere, ikke er noget, du kan holde ud at høre på, er det næsten ligegyldigt.

Derfor er det særligt glædeligt, at de billige Creative Zen Hybrid høretelefoner har en lyd, der faktisk er ret god. Lydbilledet er ganske vist ikke særlig bredt, men lyden er detaljeret og klar. Bassen er ikke knivskarp, men på den anden side er den ikke særlig kraftig, hvilket normalt er et almindeligt trick til at maskere et ellers middelmådigt lydbillede. Det betyder, at den samlede oplevelse af lyden er afbalanceret, klar og tydelig.

Den største udfordring er, at den maksimale lydstyrke er for lav. Da vi testede hovedtelefonerne med en Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) og OnePlus 10T (opens in new tab), blev vi begge gange overrasket over, at vi ikke kunne skrue ret meget op, før vi ramte max volumen. Vi ved begge telefoner sad vi med en fornemmelse af, at det ville have været lækkert med lidt mere bang for the buck. Det er sikkert et valg, der er truffet for at give længere batterilevetid. Det er noget, vi ser hos flere og flere producenter: Lavere maksimal volumen giver længere batterilevetid. Desværre bliver volumen her lige lovlig lav, og så bliver et irritationsmoment.

Støjreduktionen er til gengæld fin. Vi testede hovedtelefonernes støjreduktion flere steder, lige fra indendørs miljøer til travle gader, og den fungerer effektivt, om end ikke er i nærheden at at ramme niveauet fra de førende Sony WH-1000XM5 (opens in new tab) eller Bose QuietComfort 45 (opens in new tab). Ud over noise cancelling har hovedtelefonerne en Ambient-tilstand, der lader os høre vores omgivelser ret godt, .

Det føles dog som om Ambient-tilstanden næsten gør lyden omkring os lidt for tydelig. Med dyrere modeller får du en fornemmelse af, at hovedtelefonerne lukker lyden effektivt ind, men uden at det føles unaturligt. Med Creative Zen Hybrid får du en fornemmelse af, at mikrofonerne forstærker lyden, så meget at vores omgivelser næsten fylder for meget.

Creative Zen Hybrid med "etui" (Image credit: Peter Hoffmann)

Creative Zen Hybrid understøtter Super X-Fi økosystemet: Det er et format, der giver dig mulighed for en mere 3D-lydoplevelse (opens in new tab) i dine hovedtelefoner.

SXFI simulerer et system med flere højttalere (op til et 7.1-højttalersæt) direkte i dine hovedtelefoner. Det unikke her er den personlige tilpasning, som sker ved at installere en app, der hjælper dig med at kortlægge dine ører.

Super X-Fi er dog ikke implementeret i platforme som Spotify, Tidal, Apple Music osv. endnu, så indtil videre kan du kun prøve, hvordan det lyder via SXFI-appen. Det var en blandet oplevelse for os: Mercy Mercy Me af Marvin Gaye lød bestemt imponerende med et bredt og omsluttende lydbillede, mens The One med DJ Khaled og Justin Bieber havde lidt for meget dåse-ekko. Det bliver interessant at se, hvordan det går med Super X-Fi, men i øjeblikket er det en funktion, som man ikke får så meget ud af.

Batterilevetid og tilslutninger

Den medfølgende stofpose gør ikke meget for at beskytte Creative Zen Hybrid imod stød og slag, men kan nok godt afværge ridser. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetiden på Creative Zen Hybrid er udmærket. Når støjreduktionen er slået fra, får du op til 37 timers batterilevetid og imponerende 27 timer med støjreduceringen slået til.

Desuden får du 5 timers batterilevetid på kun fem minutters opladning, hvilket er genialt, hvis du har glemt at lade op og skal ud ad døren i en fart, for selv om du kun har et par minutter til overs, kan du stadig nå at komme på arbejde eller til træning med masser af spilletid. Virkelig godt!

Vi testede forbindelsen med telefoner, computere og spilkonsoller, og det er hurtigt og nemt at parre headsettet med enhederne. Hovedtelefonerne forbindes desuden meget hurtigt, når de først er parret med enheden, hvilket også er rart. Mange headsets kan godt være for langsomme til det.

Forbindelsen mellem telefon og hovedtelefoner er også virkelig stærk i vores test. Vi efterlod telefonen i stuen og bevægede os rundt i lejlighedens (70 m2) fjerneste afkroge, og forbindelsen blev ikke afbrudt en eneste gang.

Hvis du vil, kan du også bruge hovedtelefonerne med den medfølgende 3,5 mm ledning.

Den lange batterilevetid er særlig god, fordi Creative Zen Hybrid også er virkelig behagelig at have på. De slutter tæt om ørerne, men trykker ikke og giver ikke en følelse af indelukkethed, selv når vi har dem på i længere tid. Det er ret vigtigt for et par hovedtelefoner.

Creative Zen Hybrid er meget hvide at se på (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Creative Zen Hybrid?

Køb dem, hvis ...

Du kan lide lyd med mange detaljer

Creative Zen Hybrid er en af de få hovedtelefoner, som formår at kombinere en fornuftig pris med klar og tydelig lyd, og det er imponerende!

Du ikke vil bruge en formue

Creative Zen Hybrid er utroligt billige. Du får god lyd og udmærket støjreducering til en virkelig god pris.

Du vil have lang batterilevetid

Batterilevetiden på Creative Zen Hybrid er også imponerende, og vi er vilde med den hurtige opladning.

Køb dem ikke, hvis ...

Du vil kunne spille højt

Den lange batterilevetid kommer på bekostning af lydstyrken. Jo lavere max-volumen desto længere spilletid. Og det gælder også for Creative Zen Hybrid. Lydniveauet er ok til hverdagslytning, men hvis du ind imellem har brug for at blæse øregangen godt igennem, skal du finde dig nogle andre hovedtelefoner.

Du vil have hovedtelefoner, der føles som luksus

Selv om byggekvaliteten er i orden, så føles de lidt plastik-agtige, når du klapper dem sammen.

Du har brug for et rigtigt etui

Creative Zen Hybrid kommer i en stofpose, og det giver ikke nær så meget beskyttelse som et rigtigt etui. Så hvis du har for vane at opbevare dine hovedtelefoner, hvor de kan få slag og stød, så bør du også vælge en anden model.