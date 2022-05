Anmeldelse: Bose QuietComfort Earbuds

Anmeldelsen kort

Bose er ikke kendt for sine ægte trådløse høretelefoner, og QuietComfort Earbuds er kun den anden model fra det store lydmærke. I de tre år mellem Bose SoundSport Free og QC 'Buds, har Apple og Sony overgået Bose og udgivet AirPods Pro (opens in new tab) og WF-1000XM3, der hurtigt blev de bedste ægte trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion.

De tre år blev dog brugt rigtig godt. De nye Bose QuietComfort-øretelefoner er nogle af de bedste ægte trådløse propper, vi har testet, med hvad der uden tvivl er den bedste støjreducerende ydeevne fra enhver enhed i denne klasse. Det gør dem værdige til at være blandt de bedste hovedtelefoner.

Bose har taget skelet til sine Noise Cancelling Headphones 700 og tilføjet 10 niveauer af ANC til QC 'Buds'. Og dermed bliver du praktisk talt afskåret fra resten af verden, indkapslet i en boble af lyd, der udelukkende består af dine yndlingsmelodier. Du vil kun være i stand til at høre nogle højfrekvente lyde som sirener (og selv de er dæmpet).

Denne form for kraftfuld ANC kommer ikke på bekostning af komfort eller lydkvalitet. QC Buds har et meget forbedret design, der ligner Sony WF-1000XM3 i omfang, men er langt bedre afbalanceret end SoundSport Free. Der er mere tilbehør i æsken for at sikre en bedre pasform - så uanset om du går, løber eller springer, sidder QC-øretelefonerne fast og meget behageligt i øret.

Uanset hvilken musikgenre du foretrækker, er lyden absolut fornøjelig. Du kommer ikke til at få den behageligt varme bas, som Sony er kendt for, men Bose QC-øretelefonerne har lige nok bas i den lave ende til at få kontrabassen i jazz til at lyde æterisk. QC 'Buds' lyder bestemt bedre ved mellem til højere lydstyrker, og uanset hvor højt det bliver, er der ingen forvrængning, og hvert lag i musikken er helt klart. Vokalen er skarp, og hvert instrument i baggrunden kan høres smukt.

Batterilevetiden er konkurrencedygtig nok med op til seks timers afspilning fra propperne alene. Opladningsetuiet, som er ret omfangsrigt, tilbyder dog kun to fulde opladninger, hvorimod du får tre ekstra opladninger fra Sony WF-1000XM3-etuiet. Dette er lidt skuffende, især i betragtning af det premium prismærke, som Bose QC Buds kommer med.

Bose-propperne er dog lidt mere vejrresistente end deres Sony-modstykker. Hvor WF-1000XM3 ikke har nogen IP-certificering, har Bose en IPX4-klassificering. Det betyder, at Bose-sættet er svedtæt og vil overleve en let støvregn, men det er også det hele.

Så hvis du er ude efter lidt mere sikre, lidt mere diskant-tunge og lidt mere vejrbestandige ANC-øretelefoner, end Sony kan tilbyde lige nu, så er Bose QuietComfort-øretelefonerne et af vores topvalg som de bedste trådløse øretelefoner, du kan købe i dag, samt nemt nogle af de bedste øretelefoner der findes.

Pris og tilgængelighed

Annonceret i midten af september 2020

Lanceringspris på 2.199 kr.

Bose annoncerede lanceringen af deres nye QuietComfort-øretelefoner i september i 2020, og propperne blev sat til salg kort efter i begyndelsen af oktober. Ved lanceringen kostede de 2.199 kr. - svarende til lanceringsprisen for Sony WF-1000XM3. Prisen på sidstnævnte er dog siden faldet, hvilket gør Bose-muligheden meget dyrere i skrivende stund. Når det er sagt, hvis du venter på et større ussalg, er der en god chance for, at du kan få et sæt til mindre.

Ligesom Boses andre QuietComfort-hovedtelefoner kommer 'Buds' også i et par forskellige farvemuligheder - der er den sædvanlige Triple Black, og i stedet for Luxe Silver er der en Soapstone-model (som er blevet gennemgået her).

Design

Store, men alligevel behagelige

Stort opladningsetui

IPX4 vandafvisende

I modsætning til SoundSport Free, som har et meget klodset design, ser Bose QC 'Buds' meget slankere ud. Det er en æstetik som Bose 700 over-ears, men in-ear-hovedtelefonerne er ikke, hvad vi vil kalde små. Hver prop måler 3,9 cm x 2,6 cm x 2,7 cm og vejer 8,9 g - det er næsten lige så omfangsrigt som Sony WF-1000XM3 (som er lidt leettere med 8,5 g hver), og de stikker lige så meget ud af øret.

På trods af omfanget er QC Buds ekstremt behagelige at have på i timevis (selvom vi ikke vil anbefale dig at gøre det). De leveres med tre forskellige sæt ørespidser, som også har finner for en mere sikker pasform. Vi ville gerne have set ørespidserne adskilt fra finnerne, så lytterne kunne vælge forskellige størrelser af hver for at passe bedst til både deres øregang og generelle form. Når det er sagt, gør den meget bløde silikone det nemt nok at finde den rigtige pasform med de tilgængelige valg uden nogen form for ubehag.

Selv designet af ørespidserne er gennemtænkt - hver har en konisk form, der buer udad. Dette betyder, at du ikke behøver at skubbe 'knopperne dybt ind i dit øre for at opnå en god pasform og passiv støjreduktion, som du ville gøre med nogle andre ægte trådløse høretelefoner.

Det ydre panel på hver 'Bud' er berøringsfølsomt og giver begrænset kontrol over din musik og opkald. Ved lanceringen i oktober 2020 var der ingen volumenkontrol, selvom Bose i begyndelsen af december 2020 begyndte at udrulle funktionaliteten til 'Buds'.

På tidspunktet for skrivning af denne opdaterede anmeldelse er det kun iOS-brugere, der har modtaget den opdaterede Bose Music-app. For at aktivere berøringskontrol for lydstyrke skal du forbinde dem til din telefon, trykke på indstillingsikonet (tandhjulet) og skifte til knappen for 'Lydstyrke', der er angivet under 'Kontrol'.

Formodentlig vil Android-brugere modtage funktionen snart, indtil da er der dog kun to andre kontroller pr. 'Bud'. Dobbelttryk til højre vil afspille/pause numre, mens en tryk-og-hold-bevægelse åbner en stemmeassistent (enten Google Assistant eller Siri, afhængigt af din enhed).

Dobbelttryk på den venstre øretelefon går gennem tre niveauer af støjreduktion, som du kan indstille som dine favoritter i Bose Music-appen, mens et tryk og hold vil udføre en "genvej". Dette er den eneste brugerdefinerbare kontrol, og dine valg er mellem at springe frem til næste nummer eller finde ud af QC Earbuds' batteriniveau. Vi indstiller vores genvej til at springe numre over, da batteriniveauer er tilgængelige på Bose Music-appen (som du skal bruge for at bruge 'Buds').

Store 'propper' betyder, at opladningsetuiet også bliver stort. Hvor Sony og Apple begge tilbyder slanke opladningsetuier (selvom Sonys bestemt er ret store), ser Bose ud til at ville overgå sine konkurrenter. QC Earbuds' opladningsetui måler 8,9 cm x 5,1 cm x 3,2 cm og vejer over 76 g - det er over dobbelt så tykt som Apples AirPods Pro-etui, der kun vejer 45 g.

En anden funktion, der forringer det overordnede design af etuiet, er knappen til at åbne toppen. Det er ikke det mest bekvemme at bruge i en hånd, da du skal trykke den helt ned for at etuiet kan åbnes, hvilket det gør, uden at du selv behøver at løfte låget

Den lyse Soapstone-model bliver også meget hurtigt - kun en time i en pose, og etuiet opsamlede pletter fra de andre genstande, den var i kontakt med. Dette er måske ikke et problem med den sorte version, men det er værd at bemærke, hvis du foretrækker den lysere farve.

Etuiets funktioner kompenserer lidt for dets åbenlyse mangler - der er en Bluetooth-knap på indersiden, der giver dig en alternativ måde at parre enheder manuelt, og der er trådløs opladning, der fungerer med enhver Qi-understøttet enhed. En USB-C-port er også tilgængelig, hvis du vil tilslutte etuiet til et kabel.

Funktioner

10 justerbare ANC-niveauer

Hurtig opladning

Bluetooth 5.1-forbindelse

Bose er kendt for sin støjreduktionsteknologi, og vi havde høje forventninger til QC 'Buds'. Hvad vi ikke forventede, var at blive blæst bagover af ANC på disse små høretelefoner. Støjdæmpningen er det bedste, vi har testet, med Sony WF-1000XM3 straks efter.

Blot at putte QC Buds i øret giver en høj passiv støjreduktion, men bump den op til niveau 10, og de blokerer stort set alt undtagen højfrekvente lyde. Brummen fra en færgemotor, motorcykelmotorer med omdrejninger, skrigende børn – det hele druknede, når ANC var sat på maksimum under vores test. Selv halvvejs – på niveau 5 – vil du have meget svært ved at høre meget af, hvad der sker omkring dig.

Hvis du virkelig har brug for at høre, hvad der sker omkring dig, bliver du nødt til at sætte niveauet ned til nul, som er gennemsigtigheden/omgivelsestilstanden på QC 'Buds'. Den matcher AirPods Pro ved at få omgivende lyd til at virke næsten naturlig, når ANC er slukket.

Vi har ikke rejst på det seneste, så det er svært at sige, hvordan QC 'Buds' vil håndtere brummen fra flymotorer, men vi er sikre på, at de vil klare sig meget godt.

En anden ting, der imponerede os, var den stabile forbindelse mellem 'Buds' og de enheder, vi parrede dem med. Forbindelsen vaklede ikke en eneste gang mellem de enkelte propper eller mellem propperne og telefonen eller den bærbare computer. Det skyldes sandsynligvis, at propperne stikker lidt ud af øret, og også at Bose har opgraderet til at bruge Bluetooth 5.1-standarden. Det er en enorm forbedring i forhold til SoundSport Free, som led af store tilslutningsproblemer. Det er også værd at bemærke, at opgraderingen til Bluetooth 5.1 også betyder, at du får en bedre rækkevidde, som for os var omkring 40 fod/12 meter.

Ikke kun er trådløs opladning tilgængelig, der er også mulighed for hurtig opladning. Hvis du opdager, at du er ved at løbe tør for juice, vil en hurtig 15-minutters opladning give dig op til to ekstra timers lyttetid.

Bose siger, at du har adgang til standardstemmeassistenten, der er tilgængelig på din enhed. Det skulle i teorien gøre det muligt for Bixby at blive anvendt på Samsung-telefoner, men indtil videre ser det ud til, at kun Google Assistant og Siri er de to, man kan anvende. Du skulle i teorien også kunne bringe Cortana frem, hvis du har parret 'Buds' til en Windows-maskine, men vi var ikke i stand til at teste den mulighed.

I modsætning til Bose 700-lyttebøfferne kan du kun parre QC 'Buds til en enkelt enhed ad gangen, da Bose-ingeniørerne ikke har været i stand til at bruge virksomhedens multipoint-teknologi her. Når det er sagt, er parring og genparring til enheder bemærkelsesværdigt hurtigt og nemt – nemmere end Bose 700s, som havde problemer i sin indledende opsætning med både vores telefon og MacBook Pro.

Lydydelse

Smukt lydbillede

Ikke så god bas som Sony

Meget god opkaldskvalitet

Takket være den fremragende støjreduktion på disse 'Buds' kan du virkelig nyde dine yndlingssange uden at blive forstyrret af noget andet omkring dig. Ligesom de andre QC-mærkede hovedtelefoner tilbyder 'Buds' også et fremragende lydbillede.

Selv ved meget høj lydstyrke er hvert eneste lag i et nummer klart – vokalen er sprød, og hvert instrument høres. For eksempel, mens vi lyttede til Mumford & Sons' Delta, var instrumenterne ikke kun lagt vidunderligt sammen med vokalen, vi kunne endda høre barnets stemme i baggrunden på en måde, der fik det til at virke uhyggeligt nærværende. Hvis du er en jazz- eller bluesfan, så vil du være i stand til at nyde hvert eneste instrument, uden at hornsektionen overdøver guitarens melodier.

Sådan er det med QC 'Buds - at lytte til enhver musikgenre føles som om den spiller omkring dig, ikke direkte ind i dit øre. Det gør det til en fornøjelse at lytte til.

Boses lyd er ganske vist ikke helt så bastung som Sony, men der er en god balance mellem frekvenser. Boses Active EQ-teknologi booster bas eller diskant automatisk afhængigt af lydstyrkeniveauer, så musikken føles ret dynamisk ved enhver lydstyrke, hvor høje lyde aldrig lyder skarpe eller skingre, og lave toner dunkede behageligt. Lyden er altid velafbalanceret og behagelig.

Hvis du ikke er fan af den forudindstillede lydkvalitet, er der desværre ingen equalizer til at justere lyden, hvilket er lidt af en forglemmelse i nutidens lydindustri.

Når det kommer til telefonopkald, udmærker Bose QC Buds sig igen. De tilbyder uden tvivl den bedste opkaldskvalitet blandt de ægte trådløse hovedtelefoner, vi har testet. Familiemedlemmer, vi ringede til i vores testperiode, fortalte os, at stemmer lød klare og var bedre, end hvad de havde hørt, da vi foretog lignende opkald med andre 'propper'. Med et fire-mic array, er det så mærkeligt? Faktisk hævder Bose, at mikrofonerne på den højre prop fokuserer på din stemme, hvilket reducerer omgivende lyde, og dette blev bekræftet af de mennesker, vi ringede til. Mens de talte, når de var ude på en tur, blev måges skrig dæmpet, maskineriets larm var afdæmpet, og blæserens summen blev fuldstændig elimineret.

Batteilevetid

Op til 6 timer i propperne

To yderligere top-ups i etuiet

Trådløs + hurtig opladning

Ligesom Sony WF-1000XM3 tilbyder Bose QC Buds op til seks timers lyttetid. Det virker måske ikke af meget, men det skal bemærkes, at ægte trådløse hovedtelefoner, der tilbyder længere tid, ikke har ANC.

Da vi testede Bose, med ANC sat til maksimum, fik vi omkring 5 timer og 45 minutter – det omfattede et par opkald, samt opringning med stemmeassistenten et par gange, alt gennem touch-kontroller. Det er sandsynligt, at vi kunne presse over seks timer, hvis vi havde ANC indstillet til fx 5.

Etuiet er dog skuffende, med kun 12 timers ekstra batterilevetid, selvom det har en hurtigopladningsfunktion, hvor du får to timers lyttetid med et 15-minutters opladning. Det er mindre, end hvad Sony-konkurrencen tilbyder – op til 90 minutters afspilning efter en 10-minutters hurtig opladning.

Hvis etuiet er drænet, sikrer USB-C-opladning, at det er fyldt op til 100 % på cirka to timer.

Skal jeg købe Bose QuietComfort Earbuds?

Køb dem, hvis...

Køb dem ikke, hvis...

Først anmeldt oktober 2020