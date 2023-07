Vi tester OnePlus Nord 3 - Imponerende meget mobil for pengene

OnePlus Nord 3 giver dig overraskende meget mobil for pengene, og vi har faktisk lidt svært ved at forstå, hvordan den kan være så billig. Du får fremragende kamera, stort batteri, hurtig ydelse og en 120 Hz skærm til under 4.000 kr. Her lever OnePlus virkelig op til sin historik med at levere flagskibsdræbere til lavpris. OnePlus Nord 3 er en virkelig god mobil til prisen, og en får en varm anbefaling fra os.

OnePlus Nord 3 - Pris og tilgængelighed

Telefonen er tilgængelig hos OnePlus og en masse forhandlere. Prisen på OnePlus Nord 3 ligger begynder ved 3.699 kr. for 8GB/128GB. Men den skal du ikke købe, for OnePlus er gode ved kunderne og sælger den vildere OnePlus Nord 3 model med 16GB/256GB for kun 3.999 kr. For 300 kr. ekstra får du altså dobbelt op på både RAM og lagerplads! Det er ret vildt, og den slag kan du godt kigge langt efter hos f.eks. Apple.

Samtidig kan du lige nu få en gratis gave med dit køb, hvis du køber hos OnePlus. Her kan du vælge imellem OnePlus Nord Buds 2 (værdi 549 kr.) eller OnePlus x Fujifilm INSTAX mini Link 2 (værdi 1.079kr.). Så OnePlus er virkelig kommet i gavehumør til denne lancering.

Stilfuldt design

OnePlusNord CE 3 Lite 5G ligger virkelig godt i en stor hånd. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen fås i to farver: Misty Green og Tempest Gray. Vi har den grå udgave til test. OnePlus har også for vane at lave mere end bare forskel på farverne, og det gør de også her. Den grønne udgave har en blank og skinnende finish, og den grå har en mere mat finish. Mange telefoner er virkelig modtagelige overfor fingeraftryk. Men det gælder ikke OnePlus Nord 3. Den tager faktisk ikke imod fingeraftryk overhovedet (ok, vi har ikke prøvet med smør på fingrene), og det er ret imponerende.

Både farve og de to forskellige typer finish minder om det OnePlus har gjort med OnePlus 11, og vi synes, det er ret forfriskende, at lave mere tydelig forskel på telefonerne.

Telefonen har en flad ramme - lidt lige som OnePlus Nord CE 3 Lite, og det giver et godt og sikkert greb om telefonen. Kameramodulet på bagsiden består af to separate objektiver. Det ser enkelt, overskueligt og pænt ud.

Godt kamera

OnePlus Nord 3 har et fremragende kamera. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord 3 5G har et godt kamera og har nogle af de samme billedfunktioner som OnePlus' flagskib OnePlus 11 5G, der blev lanceret tidligere på året. Den vigtigste kamerasensor på OnePlus Nord 3 5G er en 50-megapixel Sony IMX890 med optisk billedstabilisering, som giver overbevisende gode biller. Vi er virkelig overraskede over, hvor godt kameraet præsteret, når vi kigger på telefonens pris. Det er meget imponerende, og faktisk er OnePlus Nord 3 en af vores favoritter blandt kameramobiler for tiden. Det er noget af en bedrift, for det tæller telefoner som Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro og OnePlus 11. Den væsentligste forskel er, at du på OnePlus Nord 3 trods alt ikke kan zoome lige så meget i de færdige fotos, før de bliver lidt slørede. Men de er generelt skarpe og detaljerede, og kameraet er lækkert at bruge. Her har OnePlus virkelig ramt plet.

Billederne bliver også gode, når lysniveauet bliver lavt. For så gør telefonen brug af en såkaldt TurboRAW Night-funktion. Det er en OnePlus-udviklet algoritme, som giver lysere aften- og natbilleder ved at tage flere billeder på én gang og bruge AI til at reducere støj og øge lysstyrken.

OnePlus Nord 3 5G bruger også MediaTek Dimensity 9000-chipsættet til at forbedre kamerafunktionerne, bl.a. med en hurtig kamerastart, der reducerer tiden fra den tændes til det første billede tages.

Solid ydelse

OnePlus Nord 3 5Gs ydeevne er hurtig og stabil. Hjernen i OnePlus Nord 3 5G er et 4 nanometer octa-core MediaTek Dimensity 9000-chipsæt, som giver høj hastighed og er bedre til at udnytte energien, hvilket er positivt for batterilevetiden. Sammenlignet med OnePlus Nord 2T 5G giver Dimensity 9000 den nye OnePlus Nord 3 5G mere end 20 procent bedre CPU-ydeevne og en næsten 60 procent bedre GPU-ydeevne. Det gør den velegnet til gaming, hvor også grafikkrævende spil kører godt. OnePlus Nord 3 5G giver en jævn spiloplevelse, og den reagerer hurtigt på input. OnePlus Nord 3 kommer som nævnt både med 128GB/8GB og 256GB/16GB. Vi har testet 256GB/16GB versionen, og her kørte både spil og andre apps flydende. Der er kun 300 kr. forskel på de to modeller, så det vil ærligt talt være fjollet ikke at købe 16GB-versionen.

Flot og hurtig skærm

Skærmen er stor og lækker at se på (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord 3 5G har en 6,74 tommer stor Super Fluid AMOLED-skærm på 120Hz med 450 pixels pr. tomme og op til 1450 nits lysstyrke, som giver en god skærmoplevelse. Skærmen har tynde rammer, der kun måler 1,46 mm på hver side af skærmen og 2,31 mm under den uden den sorte plastikramme. Det giver OnePlus Nord 3 5G et screen-to-body ratio på 93,5 pct., og det giver en følelse af, at skærmen går ud til kanten.

Stort batteri

OnePlus har givet OnePlus Nord 3 5G et stort 5000 mAh-batteri – det er mere end 10 pct. større end det, der findes i OnePlus Nord 2T 5G. Det har også Battery Health Engine, som giver en forventet levetid på op til 1600 opladningscyklusser, hvilket svarer til fuld opladning – og fuld afladning – af telefonens batteri hver dag i mere end fire år. Mange mobilbatterier i dag har stadig den gammeldags levetid på 800 opladningscyklusser, så her får du altså dobbelt så lang levetid på batteriet.

OnePlus Nord 3 5G har også 80W SUPERVOOC-opladning, der oplader batteriet fra 1-100 pct. på en halv time, samt en speciel opladningsstyringschip, der sørger for at smartphonen ikke bliver for varm under opladning.

Enkelte mangler

Selv om telefonen leverer på mange områder - og leverer overraskende godt - så er der stadig tale om en budget-mobil. Man skal læse om telefonens specifikationer for at se, hvor der er sparet. Telefonen har f.eks. ikke trådløs opladning, som man efterhånden finder på det fleste topmodeller. Det var intet problem for os, fordi trådløs opladning er så håbløst meget langsommere end kablet. Så det har på intet tidspunkt generet os, at vi ikke kan sætte telefonen til at lade trådløst op i en evighed.

En anden topmodel-feature, som vi ikke får her, er en vandtæt mobil. Telefonen har en IP54-certificering, hvilket betyder at telefonen er beskyttet imod vandsprøjt, men ikke direkte vandtæt.

Konklusion

OnePlus Nord 3 giver ærligt talt virkelig meget for pengene. Den føles som en premium mobil, og det er først, når vi kører benchmark-test, at vi kan se, at den trods alt ikke kan levere samme ydelse som de dyrere topmodeller. Men det er ikke noget, vi har mærket til i det daglige. Kameraet er fremragende, og sammen med OnePlus´ filtre og algoritmer, får vi virkeligt gode billeder med flotte farver, god dybdeskarphed/Bokeh og mange detaljer. OnePlus Nord 3 har uden tvivl et af de bedste kameraer, vi har oplevet i en budget-mobil i år.

Der er ingen trådløs opladning, men det har ikke været et problem for os. Vi havde dog gerne set en højere IP-rating, så telefonen var rigtig vandtæt.

Som nævnt har vi testet 256GB/16GB udgaven, og det er da også den, vi anbefaler, fordi prisforskellen på den lille og store model kun er 300 kr.