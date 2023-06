Vi tester OnePlus Nord CE 3 Lite - perfekt budgetmobil til teenageren

OnePlus Nord CE 3 Lite giver meget for pengene. OnePlus kan lide at give forbrugerne meget for pengene, når de lancerer mobiler. Det har givet dem et ry som leverandører af såkaldte Flagship-killers - altså mobiler, der er så gode, at folk dropper at købe de dyre topmodeller fra andre producenter. Ud over at have et virkelig langt navn, synes vi faktisk, at OnePlus Nord CE 3 Lite næsten sniger sig med i den kategori, selv om den er meget langt fra topmodel-priser og -ydelse.

OnePlus Nord CE 3 Lite overbeviser med et virkelig lækkert format til mobil-gaming og leverer på nogle vigtige områder. Men budget-mobilen har også enkelte svagheder.

Pris og tilgængelighed

Telefonen er tilgængelig hos OnePlus og en masse forhandlere. Prisen på OnePlus Nord CE 3 Lite ligger lige nu på 2.499 kr. hos OnePlus. Men søger du på nettet kan du nogle steder finde telefonen til under 2.000 kr., og det må siges at være en virkelig god pris for denne telefon.

Lækkert design, der ligger godt i hånden

OnePlusNord CE 3 Lite 5G ligger virkelig godt i en stor hånd. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen fås i to farver: Pastel Lime og Chromatic Gray- Vi har den grå udgave til test, og her har OnePlus valgt at lave en meget blank bagside og en mat og lidt ru finish på siderne. Den matte ramme føles rigtig lækkert, og vi ville ønske, at OnePlus havde brugt samme finish på bagsiden. Den blanke bagside skal ikke holdes i hånden ret længe, før den er dækket af fingeraftryk, så husk pudsekluden, hvis du ikke er til mobilcovers.

Det skal siges, at telefonen med den flade ramme ligger fantastisk i hånden både med og uden cover. I hvert fald, hvis man har større hænder. Med en skærm på 6,72 tommer, vil folk med små hænder nok mene, at det er lige bøvlet nok at nå alle knapper.

Kameraerne på bagsiden er adskilte, så du får to runde kameraer i stedet for et større kameramodul. Det er smag og behag, om man kan lide det, men det får i hvert fald bagsiden til at se enkel og overskuelig ud. Overordnet set, er der tale om et enkelt og flot design, som ikke stjæler opmærksomheden fra telefonens største fordel - skærmen.

108 MP kamera fylder hurtigt lagerpladsen

OnePlusNord CE 3 Lite 5G tager gode billeder, men du skal selv ind og vælge den højeste opløsning. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord CE 3 Lite er den første OnePlus-smartphone med et 108 megapixel hovedkamera. Det giver skarpe og lækre billeder. Du må til gengæld undvære et ultra-wide kamera. Men du får et 2 MP makro-kamera og 3x optisk zoom og op til 6x digital zoom. Makro-kameraet tager udmærkede billeder, men du bliver nok skuffet, hvis du prøver at zoome ind på det færdige foto for at få flere detaljer. For så bliver det hurtigt sløret. Front kameraet er på 16 MP, og det leverer udmærkede billeder, uden at være konkurrent til topmodellerne.

Telefonen bruger i øvrigt ikke de 108 MP som default. Som udgangspunkt tager kameraet billeder i lavere opløsning, Hvis du vil tage billeder i 108 MP-kvalitet, skal du slå funktionen til, og når du gør det, mister du nogle andre funktioner. F.eks. kan du ikke længere holde optageknappen inde og så skyde en serie af billeder. Med 108 MP kan du kun tage ét billede ad gangen. Funktionen til at retouchere billeder - hvis du f.eks. vil udglatte rynker automatisk i optagelserne - fungerer heller ikke, når du skruer helt op for billedkvaliteten. Men i betragtning af, at den oplagte målgruppe her er unge mennesker, så er det måske ikke en funktion, der vil blive savnet af brugerne.

Selv om billeder i fuld 108 MP opløsning er mere detaljerede og flotte, så fylder ét enkelt foto knap 20MB, hvor de normale fylder 2-4MB, så hvis du udelukkende skyder i den opløsning, får du hurtigt fyldt telefonens hukommelse på 128 GB op. Billeder i den høje opløsning er også noget, der bruger mange kræfter, som mobilens chipset ikke altid kan levere. Det vender vi tilbage til.

Ydelsen halter ved max belastning

Telefonen er udstyret med et Qualcomm Snapdragon 695 chipset og 8 GB RAM. Det stammer fra 2021, så det er bestemt ikke det nyeste eller i nærheden af ydelser, som du finder i årets topmodeller. Men det fungerer udmærket til hverdagsbrug og en masse spil. Vi har f.eks. ingen problemer med at trække spil som Asphalt 9.

Ind imellem viser det sig alligevel, at det ikke er det kraftigste chipset på markedet. Når vi tager billeder i fuld opløsning på 108 MP, så tager billedbehandlingen ret langt tid. Det er synligt, når vi tager et billede og så prøver at zoome ind i fotografiet for at se detaljer. Så ser detaljerne slørede og utydelige ud, og OnePlus Nord CE 3 Lite skal bruge flere sekunder på at behandle billedet og vise det på skærmen. Hvis du hører til dem, der alligvel mest tager selfies, er det ikke noget problem. Så måske har OnePlus igen sparet et sted, hvor målgruppen næppe bliver generet af det.

Storskærm i lommeformat

Skærmen er stor og lækker at se på (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen er helt klart udviklet med underholdning i tankerne. Skærmen er på hele 6,72 tommer og har en opdateringshastighed på 120 Hz. Kvaliteten er 2400 x 1080 pixel. Størrelsen på skærmen er en stor fordel for OnePlus Nord CE Lite. Det betyder, at både spil og video har god plads at udfolde sig på. Opdateringshastigheden betyder, at spil afvikles glidende og flot. Med en lysstyrke på 550 nits (gennemsnits :) op til maksimum 680 nits, er det ikke den mest lysstærke mobil sammenlignet med topmodeller som iPhone 14 Pro Max, der kan banke lysstyrken op til 2.000 nits på en solrig dag. Men for os virkede skærmen lys og lækker, og det er kun i direkte sol, at lysstyrken føles for lav.

Fornuftig batterilevetid

Med et 5.000 mAh batteri har OnePlus Nord CE 3 Lite masser af power, og jeg har ingen problemer med at komme igennem en dag, selv om jeg har brugt telefonen både til gaming og videostreaming i flere timer. Så det er bestemt en mobil, der giver meget batterilevetid for pengene. Og sker det, at du alligevel løber tør, så kan du ret hurtigt lade telefonen op igen. Den kommer med 67W SUPERVOOC Endurance Edition, der kan oplade batteriet til 80 pct. på 30 minutter, hvilket ikke er verdens hurtigste opladning, men stadig lysår foran topmodeller som iPhone eller Galaxy S23. 67W SUPERVOOC Endurance Edition forlænger også batteriets levetid, fordi det kan oplades flere gange, inden det går ud over batterikapaciteten. Telefonen er i øvrigt udstyret med 12 sensorer, der overvåger OnePlus Nord CE 3 Lite 5Gs temperatur og forhindrer, at enheden overophedes.

Meget høj lyd

OnePlus kender sin målgruppe, og derfor er OnePlus Nord CE3 Lite udstyret med voldsomme højttalere, der kan køres helt op til 200 procent. Det er virkelig højt, og det er helt sikkert en funktion, som mange vil elske, når de gamer. Lige så mange vil hade den, når de skal høre på andres gaming. Heldigvis har OnePlus også smidt et 3,5 mm jackstik i telefonen, så man altså også kan bruge sine kablede høretelefoner.

OnePlusNord CE 3 Lite 5G er helt klart rettet imod de yngre publikum. (Image credit: OnePlus)

Konklusion

OnePlusNord CE 3 Lite 5G er en mobil, der helt klart er rettet imod unge og teenagere. Telefonen har en masse gode og brugbare features som den store skærm og ekstra høj lyd. Den kan sagtens bruges til gaming, men er langt fra den kraftigste mobil på markedet. Det ses tydeligt, når telefonen skal vise 108 MP fotos på skærmen, for så går det hele lidt langsommere. Til prisen er der dog tale om en virkelig fremragende telefon, der er ideel, hvis du leder efter en billig mobil til teenageren.

Du må undvære dyre features som et kraftfuldt chipset, vandtæthed osv., men til hverdagsbrug er den rar at have med.