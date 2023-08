Nye farver til iPhone 15-serien: Alle de farver, vi forventer at se

Nye iPhones betyder næsten uundgåeligt nye farvemuligheder, og vi har allerede hørt om nogle af de iPhone 15-farver, vi måske får at se ved seriens forventede lancering i september.

Baseret på tidligere år vil der sandsynligvis være en blanding af gamle og nye nuancer for hver model, og vi har en ret god idé om, hvad vi kan forvente for alle fire kommende telefoner - de er iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Ultra, som den også kan blive kaldt).

Nedenfor finder du en oversigt over de farver, vi tror, der kan komme. Det er baseret på en blanding af rygter og det, vi normalt ser fra Apple.

Farver til iPhone 15 og iPhone 15 Plus

Baseret på tidligere iPhone-modeller vil der sandsynligvis være fem farver tilgængelige til iPhone 15 og iPhone 15 Plus ved lanceringen, og de to modeller vil næsten helt sikkert kunne fås i de samme farver.

I skrivende stund er der seks farver, der ser mulige ud, så mindst én af nedenstående muligheder vil sandsynligvis ikke blive aktuel ved lanceringen, men måske kommer den med på et senere tidspunkt.

Cyan

Sådan så iPhone 12 ud i sin lysegrønne farve. (Image credit: Apple)

Et læk peger på en cyan model af iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Dette kommer fra en kilde, som korrekt lækkede den gule nuance til iPhone 14, så det er en påstand, der er værd at tage alvorligt.

Lækagen tilføjer, at disse telefoner tilsyneladende vil have tekstureret mat glas på bagsiden - ligesom iPhone 14 Pro - i stedet for den blanke finish, der findes på iPhone 14. Hvis dette virkelig er sandt, kan det påvirke, hvordan farverne ser ud på iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Den vil angiveligt ligne den grønne nuance, der var tilgængelig til iPhone 12, hvilket er en farve, vi ikke har set siden, selvom der har været andre mørkere grønne nuancer.

Lyseblå

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) Sådan så iPhone 14 ud i lyseblå. (Image credit: Apple)

En kilde, der har talt med 9to5Mac, hævder, at Apple overvejer en lyseblå nuance til iPhone 15 - en nuance, der kunne være på linje med den på billedet ovenfor, som er helt anderledes end den blå, der findes til iPhone 14.

Men denne farve blev tilsyneladende testet i februar (da påstanden blev fremsat), og kilden advarede dengang om, at Apple kunne ændre sine planer tættere på lanceringen.

Vi vil mene, at denne farve har en god chance for at dukke op, da Apple altid har inkluderet en blå model i de seneste iPhone-generationer. Men det kan også betyde, at det er tid til forandring.

Rosa

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) Sådan så iPhone 13 ud i lyserød. (Image credit: Apple)

Den samme 9to5Mac-kilde nævnte også pink som en mulig farve, hvor hex-farven, som du kan se ovenfor, er den specifikke nuance af pink, som vi måske ser ved lanceringen.

Kilden nævnte det samme forbehold for den lyserøde farve som for den lyseblå - denne farve er angiveligt blevet testet af Apple, men det er ikke garanteret, at den bliver frigivet. Apple har brugt lyserød før - også til iPhone 13 - men iPhone 14 fås ikke i lyserød, og den nuance, der blev brugt til iPhone 13, er meget lysere end den viste nuance ovenfor.

Midnight (Sort)

Sådan ser iPhone 14 ud i sorte. (Image credit: Apple)

Midnight er Apples navn for den sorte nuance, som vi har set brugt på både iPhone 14 og iPhone 13. De tidligere iPhone 12- og iPhone 11-modeller tilbød ikke denne præcise farve, men havde en lignende sort nuance.

Så selvom der ikke har været rygter om en sort variant, vil vi gætte på, at enten denne eller en anden sort farve vil blive tilbudt til iPhone 15 og iPhone 15 Plus. En tommelfingerregel på mobilmarkedet er, at uanset hvor mange farver et produkt kommer i, er der stort set altid en model i sort.

Starlight (Hvid)

Sådan ser iPhone 14 ud i sin hvide farve. (Image credit: Apple)

Starlight er en anden farve, som Apple har en lang tradition for at bruge. Denne offwhite nuance blev også brugt på iPhone 14 og iPhone 13, med en anden nuance af hvid på iPhone 12 og iPhone 11.

Så Starlight eller en anden nuance af hvid vil sandsynligvis blive tilbudt på disse kommende mobiler.

Product (RED)

Sådan ser iPhone 14 ud i farven Product (RED). (Image credit: Apple)

Endelig kommer vi til Product (RED), der - som navnet antyder - er en rød farve, og den er også blevet brugt flittigt af Apple tidligere. Specifikt har iPhone 14, 13, 12 og 11 alle været tilgængelige i denne farve, såvel som en række endnu ældre modeller.

Den lange historie - sammen med det faktum, at noget af overskuddet fra køb af denne farve går til velgørenhed - betyder, at vi er næsten sikre på, at Apple vil tilbyde iPhone 15 og iPhone 15 Plus i en eller anden form for Product (RED).

Farver til iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max

Den dyrere iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil sandsynligvis komme i et lidt andet udvalg af farver end de ovenstående telefoner. Men de to telefoner vil ligne hinanden, så de får samme udvalg i farver. Du kan sandsynligvis forvente fire forskellige farvemuligheder i alt.

Mørkerød

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) (Image credit: 9to5Mac)

Flere kilder har antydet, at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil være tilgængelige i en ny mørkerød eller dybrød farve.

Vi har hørt dette fra de samme kilder som dem, der nævnte cyan og lyseblå/pink nuancer ovenfor. 9to5Mac og Ian Zelbo har lavet en gengivelse af, hvordan denne farve kan se ud, som du kan se ovenfor. Vi har også inkluderet den præcise hex-nummer, som farven har.

Sølv

Image 1 of 2 Sådan ser iPhone 14 Pro ud i sølvfarve. (Image credit: Apple) Lækagen hævder, at sølvfarven kunne ligne kabinettet på Apple Watch Ultra. (Image credit: Apple)

Et meget tidligt læk fra december sidste år antyder, at iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Ultra, som dette læk kalder den) vil få en sølvfarve, der ligner farven på Apple Watch Ultra. De antyder dog, at denne farve vil være eksklusiv for denne telefon og ikke vil være tilgængelig på iPhone 15 Pro. Hvis Apple skulle beslutte sig for at tilbyde forskellige farvemuligheder på deres Pro-modeller, ville det være noget nyt.

Det virker ikke særlig sandsynligt, og kilden har ikke en god historie med lækager, så vi anbefaler, at man tager det med et gran salt.

Apple har dog længe tilbudt en sølvfarve på sine Pro-modeller, så selvom vi tvivler på, at det bliver en eksklusiv farve til Pro Max, ville det ikke være overraskende, hvis begge Pro-modeller blev lanceret i sølv.

Guld

Sådan ser iPhone 14 Pro ud i gylden farve. (Image credit: Apple)

Vi er løbet tør for rygter nu, men en anden meget sandsynlig farve er guld, da alle tidligere Pro-modeller har været tilgængelige i en gylden farve. Den præcise nuance af guld har varieret en smule, men det har altid været en bleg, underspillet finish, så det er sandsynligt, at det bliver noget lignende denne gang.

Grafit, space grey eller space black

Sådan ser iPhone 14 Pro ud i farven Space Black. (Image credit: Apple)

Alle tidligere Pro-modeller har også været tilgængelige i Graphite, Space Grey eller Space Black, som alle er variationer af grå.

Så selvom vi ikke kan forudsige præcis, hvilken af dem der vil blive brugt i år, er det meget sandsynligt, at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil være tilgængelige i en eller anden form for grå nuance.