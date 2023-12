Lækkede iPhone 16-prototyper viser, hvordan Apples nye telefoner kan se ud

Da iPhone 16 sandsynligvis først bliver lanceret i september 2024, er det meget muligt, at Apple ikke har lagt sig fast på designet endnu, men et nyt læk viser tre forskellige designs, som virksomheden tilsyneladende har overvejet.

Det er MacRumors, der har modtaget oplysninger om tidlige præproduktionsdesigns til iPhone 16 og har skabt renderinger baseret på disse oplysninger, hvoraf du kan se nogle nedenfor.

Af disse er det designet vist i sort, der er mest sandsynligt at blive lanceret, komplet med et lodret kamera i iPhone 12-stil, en stor Action-knap (større end den på iPhone 15 Pro) og en ny knap kendt som en "Capture-knap".

Begge disse knapper siges at være kapacitive, hvilket betyder, at de vibrerer, når man trykker på dem, i stedet for at bevæge sig fysisk. Vi har tidligere hørt rygter om, at iPhone 16 ville have dette design, så det lyder bestemt mest sandsynligt i øjeblikket.

De to andre designs er også interessante, da MacRumors ikke udelukker dem som muligheder for det endelige design af telefonen.

Den lyserøde model har en lignende kameraopsætning, men dens Action-knap er mindre, og der er ingen Capture-knap, mens den gule model har et iPhone X-lignende kameradesign med en pilleformet kameramodul.

Denne model har også en lille Action-knap, ser ud til at være uden en Capture-knap og har en samlet volumenknap, der giver haptisk feedback, i stedet for to forskellige mekaniske knapper.

Forfra ser alle tre prototyper nogenlunde ens ud, og de ligner iPhone 15 med en flad skærm og en Dynamic Island.

De viste farver er tilsyneladende også dem, som Apple har lavet prototyper af, så der er en rimelig chance for, at nogle af eller alle disse farver vil blive tilbudt på de endelige telefoner.

Da iPhone 16 stadig er 9-10 måneder fra lanceringen, kan alt selvfølgelig ændre sig, så det er muligt, at ingen af disse designdetaljer eller farver vil være at finde på de endelige telefoner.

