Apples foldbare iPhone kan lande i september 2026

Det ser ud til, at vi stadig skal vente et stykke tid på den første foldbare iPhone, men nu har vi en klarere idé om, præcis hvornår den kan blive lanceret, da et nyt læk er dukket op, som peger på en lancering i september 2026.

Lækagen kommer fra det koreanske site Alpha Economy (via Android Authority), som citerer "en embedsmand med kendskab til Apples interne anliggender", og selvom nogle tidligere lækager også har antydet, at Apples første foldbare iPhone kunne blive lanceret i 2026, er det første gang, at lanceringsvinduet er blevet så specifikt, at der nævnes en måned.

En lancering i september 2026 vil sandsynligvis betyde, at den foldbare iPhone lander sammen med iPhone 18, da Apple har en tendens til at lancere sine flagskibe i september. Det ville også betyde, at den sandsynligvis ville lande lidt efter Samsung Galaxy Z Fold 8, som sandsynligvis vil blive lanceret i august 2026 baseret på tidligere formularer.

Ekstremt ambitiøse forventninger

Under alle omstændigheder hævder denne kilde desuden, at et "betydeligt antal" af de mennesker, der arbejdede på Vision Pro, er blevet flyttet over til udviklingen af denne telefon, og at Apple forventer at sælge omkring 50 millioner enheder.

Som reference forudsagde DSCC i midten af 2023, at der ville blive solgt 15,8 millioner foldbare telefoner i løbet af 2023, så 50 millioner bare fra sit eget brand - selv hvis det brand er Apple - føles som et ekstremt højt tal. Men hvis nogen virksomhed for alvor kan gøre foldbare telefoner mainstream, så er det Apple.

Vi vil dog tage alt dette med et gran salt, især udgivelsesdatoen i september 2026. Det er stadig langt væk, så selv hvis disse oplysninger er korrekte, kan der ske alt muligt, som kan ændre Apples planer i mellemtiden.

Vi har også for nylig hørt, at udviklingen af den foldbare iPhone tilsyneladende er blevet sat på standby, fordi Apple ikke har kunnet finde en skærm, der opfylder deres krav, og den påstand ser ud til at gå lidt imod det seneste læk.

En ting er sikkert - vi kommer ikke til at se en foldbar iPhone foreløbig, og selv hvis den skulle komme sammen med iPhone 18, er det for tidligt at være sikker.

Dagens priser på iPhone 15-serien