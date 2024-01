Lancerer Samsung en billig foldbar mobil i 2024?

Samsung har været den ubestridte mester på markedet for foldbare mobiltelefoner i et stykke tid nu, men et problem, som hverken de eller deres konkurrenter har formået at løse, er prisen - foldbare telefoner er dyre, hvilket utvivlsomt er hovedårsagen til, at telefonerne sælges i meget mindre antal end de ikke-foldbare. Men det kan måske snart ændre sig.

Lige nu koster den klart bedste foldbare telefon - Samsung Galaxy Z Fold 5 - omkring 10.000 kr., dens bedste konkurrent - OnePlus Open - er lidt nyere og er ikke faldet i pris endnu, så her er prisen cirka 14.000 kr., og "budget"-modeller som Motorola Razr 40 Ultra kan fåes til under 7.000 kr. Selv om prisen er høj, så er hardwaren sjældent lige så god som i topmodellen hos de forskellige brands, hvilket gør, at de føles lidt dyre i forhold til, hvad du får.

Samsung har helt sikkert bemærket dette hul i markedet og vil derfor måske lancere en billigere version af Galaxy Z Fold 6 senere på året - en slags Galaxy Z Fold FE, selvom navnet ikke er officielt endnu. Den billigere model vil sandsynligvis blive lanceret samtidig med de andre foldbare mobiler fra Samsung - Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 - som forventes at blive annonceret i juli eller august i henhold til Samsungs sædvanlige udgivelsesplan.

Lækagen forklarer videre, at Fold-modellen er mere tilbøjelig til at få en FE-variant end Flip-modellen, da Flip sælger bedre.

Intet besluttet endnu

Samsung Galaxy S23 FE kan få følgeskab af en foldbar FE-model. (Image credit: Future)

Denne rapport kommer via The Elec, et koreansk site som flere gange tidligere har er har lækket insider-viden, som har vist sig at ramme plet omkring den mobilindustrien. Vi anbefaler dog, at man tager detaljerne med et gran salt; indtil Samsung siger noget officielt, er der ingen garanti for, at vi vil se nogen foldbare mobiler fra dem i 2024, og slet ikke en ny billigere model.

Desuden bemærker rapporten selv, at Samsungs planer ikke er hugget i sten. De er angiveligt bekymrede for mobilindustriens sundhed som helhed og er bange for, at lanceringen af en tredje foldbar telefonmodel i 2024 kan skade deres overskud i stedet for at øge det.

En billigere foldbar telefon ville helt sikkert gøre teknologien mere tilgængelig, men vi bliver nødt til at vente og se, om Galaxy Z Fold FE faktisk bliver en realitet eller ej.

Selv hvis vi ser den lanceret senere i år, kan den stadig løbe ind i de samme problemer som andre "budget" foldbare enheder ved at skære ned på både specifikationer og designvalg, hvilket får dem til at føles som dårlig værdi for pengene.