YouTuberen Skyrim Grandma får sin egen NPC i The Elder Scrolls 6

En værdsat indholdsskaber på YouTube gør sin debut i det kommende Elder Scrolls-spil. Shirley Curry, også kendt som Skyrim Grandma ad sine fans, er en 82 år gammel gamer og dedikeret Skyrim-fan. Hun har en populær YouTube-kanal med over en million abonnenter, som følger med i hendes gameplay-videoer med Elder Scrolls.

Curry meldte i forrige uge ud på Twitter, at hun kommer til at figurere som ”en karakter i næste TES-spil” og inkluderede en video, hvor hun er iklædt en Elder Scrolls-trøje ved siden af en smilende Todd Howard (Bethesda-direktøren som er ansvarlig for udviklingen af Elder Scrolls- og Fallout-serierne).

Well, since they made the announcement today about me, as a character in the next TES game ...I can show my favorite thing I brought away with me!!! 🥰 pic.twitter.com/lIoEJ3tz83March 29, 2019

Hvordan gør de så?

Arbejdet med at lægge rigtige mennesker ind i spil adskiller sig dog fra teknikken, som bruges til at skabe almindelige karaktere.

Vi har erfaret, at Bethesda benytter en teknologi kaldet ”photogrammatry” under PAX East (hvor Gearbox også officielt annoncerede det kommende Borderlands 3-spil), under Elder Scrolls 25-årsjubilæumspanel.

Teknologien gør det muligt for Bethesda at mappe rigtige ansigter, objekter og omgivelser, for herved at skabe dem i spilmotoren til Elder Scrolls VI. I takt med at mo-cap-teknologien udvikler sig i spil, kommer vi til at se mange flere rigtige karakterer og ansigter i vores spil. I marts i år lærte vi blandt andet, at selveste Lady Gaga bliver en spilbar karakter i CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 .

Via Kotaku