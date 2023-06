Yellowjackets vandt maj på SkyShowtime

Yellowjackets er lige dele overlevelsesepos, psykologisk gyserhistorie og intenst drama. En saga om et hold talentfulde kvindelige fodboldspillere fra en high school, der overlever et flystyrt dybt inde i den nordlige ødemark. Serien skildrer deres udvikling fra at være et kompliceret, men blomstrende team til at blive en vild klan i ødemarken. Og så følger den også holdet 25 år efter flystyrtet, hvor de overlevende prøver at samle trådene for begivenhederne i ødemarken - og finder ud af, at fortiden aldrig rigtig er forbi. Og at det, der skete mellem dem i ødemarken, slet ikke er slut.

Finalen i Yellowjackets sæson to havde premiere på SkyShowtime for nylig, og serien genererede et stærkt seertal i Norden. Anden sæson af denne Emmy-nominerede must-see, psykologiske horrorserie, var den mest populære titel på SkyShowtime-platformen i maj. I Norden roste anmelderne den nye sæson, som modtog flere 5-stjernede anmeldelser. Den blev bl.a. beskrevet som både "tilfredsstillende mørk, vild og sindssyg!" (Norge, Filmmagasinet), "endnu mørkere, skørere og mere dramatisk end den første sæson" (Norge, Filmmagasinet), "utroligt underholdende" (Danmark, Vi Elsker Serier), "det bedste tv-program, du nok ikke ser" (Sverige, Aftonbladet) og "uhyggelig spænding og stærke skuespilpræstationer" (Danmark, Soundvenue).

Og der står også nogle store talenter på rollelisten i Yellowjackets, hvor både Emmy--nominede og Critics Choice Award-vinderen Melanie Lynskey (Castle Rock), den Oscar- og Emmy-nominerede Juliette Lewis (Camping), den Emmy-nominerede Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) i hovedrollerne. og Tawny Cypress ((Unforgettable). I sæson to er Elijah Wood (Ringenes Herre-trilogien) også på rollelisten sammen med Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) og Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi).

De første to sæsoner af Yellowjackets kan streames nu på SkyShowtime, og bare rolig, sæson 3 er bekræftet. Men lige nu er WGA – Writers Guild of America – gået i strejke for at fordi de mener, at de har krav på bedre lønninger. Det betyder, at der ikke bliver skrevet så meget som en eneste linje på et manuskript eller ændret i tekster selv på film, der er ved at blive optaget. Så holdet bag Yellowjackets kan altså ikke skrive videre på sæson 3, før strejken er overstået.