Windows 11 får smarte grænsefladeændringer og nye stemmer

Microsoft har lanceret en ny prøveversion af Windows 11 på DEV-kanalen, som byder på et par smarte interface-justeringer og nogle bedre og mere naturlige stemmer til Oplæser.

Oplæser er et indbygget værktøj, der læser tekst på skærmen højt for dig. Det kunne fx være et websted eller tekstdokument. Funktionen Oplæser har nu fået to nye og mere naturlige stemmer, som du kan downloade og installere. De fungerer herefter uden, at du har brug for at være tilkoblet internettet.

De nye stemmer hedder Jenny og Aria og er på engelsk US (kvinde). Desværre er der indtil videre ikke udviklet flere danske stemmer til Oplæser, men vi kan jo kun håbe på, at det kommer med tiden.

Microsoft har også introduceret nogle nye tastaturgenveje til Oplæser for at gøre det nemmere at skifte mellem forskellige stemmer (og nu flere).

Den nye prøveversion build 22543 byder også på andre små men smarte justeringer til desktop-grænsefladen, bl.a. kan du nu ændre størrelse på fastgjorte vinduer. Når du gør dette, bliver de fastgjorte vinduer (bortset fra hovedvinduet) sløret og overlejret med deres relevante app-ikon. Det er en ret fed effekt, der gør det lidt nemmere at se helt præcist, hvor meget plads du giver disse fastgjorte vinduer.

Derudover er pop op-vinduet til mediestyring på låseskærmen blevet ændret, så det nu matcher kontrolelementerne i Hurtigindstillinger. Denne justering ruller dog kun ud til et begrænset antal testere i øjeblikket, så Microsoft kan evaluere feedback, før den bliver tilgængelig for flere brugere. Derfor skal du altså ikke blive alt for overrasket, hvis du ikke får den i denne omgang.

Som de fleste prøveversioner indeholder denne version også masser af rettelser til Windows 11. Det gælder bl.a. en løsning på problemet med at Stifinder crasher, når du trækker en fil ud af en ZIP-fil. Alle rettelser og justeringer, som Microsoft har udført er opsummeret i deres blogindlæg om den nye build (Udover de uundgåelige kendte problemer med en tidlig prøveversion, kan du også forvente at støde på nogle ukendte).

Analyse: Hurtige fremskridt med tilgængelighedsfunktioner

Det er dejligt at se, at Microsoft fortsætter med at gøre gode fremskridt på tilgængelighedsfronten. Det gælder bl.a. de mere realistiske stemmer og selve Oplæser-funktionen, som allerede er blevet taget godt imod af testere, der bruger funktionen. Vi kommer formentlig til at se flere stemmer inden længe.

Tilgængelighed er noget, som Microsoft har lagt stor vægt på i Windows. De seneste store skridt er lanceringen af fuld stemmestyringsfunktioner (bygget ved hjælp af Nuances Dragon-talegenkendelsesteknologi) og et virtuelt tastatur, hvor du kan skrive ved hjælp af din stemme. Tilgængelighed er naturligvis noget, de har arbejdet på i årevis, og det har resulteret meget praktiske funktioner som Øjenstyring, der blev lanceret sammen med Windows 10 for snart 5 år.