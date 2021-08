Hvad er webhosting, og hvorfor har du brug for det?

Webhosting er en tjeneste, der gør dit websted eller din webapplikation tilgængelig på internettet. Det er også et af de mest essentielle elementer at overveje, når man bygger et websted.

Webhosting leveres typisk af webhosts, som er virksomheder, der har, vedligeholder og konfigurerer fysiske servere, der huser websteder.

Hvis du køber en hostingløsning fra en webhostingudbyder, betyder det, at du lejer deres serverplads til at gemme dine webstedsdata, f.eks. HTML- og CSS -filer, medieindhold og andre dokumenter.

Selvom webhosting kan virke som et svært emne at tackle, vil denne artikel hjælpe dig med bedre at forstå begreber og detaljer.

Vi starter med at se nærmere på, hvordan webhosting fungerer. Derefter vil vi gennemgå nogle almindelige typer af webhosting og et par aspekter at se efter hos en webhostingtjeneste.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Tjek vores artikel om de bedste tjenester til at bygge websteder

Hvordan fungerer webhosting?

Som tidligere nævnt tilbydes webhosting af webhosts, der lejer deres computerservere ud. Disse virksomheder leverer også software, tjenester og tilslutningsmuligheder, der er nødvendige for, at et websted kan gå live.

En server er en computer, der lagrer og gør dine webfiler tilgængelige på world wide web.

Selvom det er muligt at bruge enhver computer, der er forbundet til internettet som en server, kan konfigurationsprocessen være kompliceret for de fleste brugere. Derfor foretrækker mange webstedsejere og virksomheder at bruge en webhosts serverplads i stedet for at have en egen dedikeret server.

Men blot at købe webstedshosting er imidlertid ikke nok til at gøre dit websted tilgængeligt for besøgende. For at folk kan finde dit websted, skal du have et domænenavn.

(Image credit: Shutterstock)

Domæne-hosting

Domæne-hosting er en tjeneste, der hoster (er vært for) og administrerer domænenavne. Tjenesten leveres af domænehosts, også kendt som domænenavnsregistratorer.

Et domænenavn i sig selv er adressen på dit websted. Brugere skriver et websteds domænenavn i adresselinjen i deres webbrowser for at besøge dette websted.

En domænehost bruger domænenavnsystemet (DNS) til at forbinde dit domæne med dit websteds internetprotokol(IP)-adresse - en unik adresse, der er tildelt en fysisk server, som normalt ser sådan ud: 168.221.236.204.

IP -adresser hjælper computere med at identificere hinanden online, men det er udfordrende for mennesker at huske og bruge disse numre til at få adgang til et websted. Takket være DNS kan man indlæse et websted i sin browser uden at kende den tilhørende IP-adresse.

Bortset fra at fungere som en webstedsadresse, kan et domænenavn også være et værktøj til at understøtte et websteds branding - det er det første element, som folk ser, når de besøger et websted. Derfor er det afgørende at bruge lidt tid på at vælge et domænenavn, der passer til dit projekt eller din virksomhed.

Her er et par tips til valg af det rigtige domænenavn til et websted:

Vælg et kort navn, der er let at huske

Sørg for, at domænenavnet er let at stave og udtale

Hold dig til et populære topdomæner (TLD) som fx .com eller .dk

Lad være med at bruge tal og bindestreger

Brug domænenavngeneratorer til at få flere ideer til domænenavne

Det er også muligt at købe et domænenavn fra webhosts, der også tilbyder domæneregistreringstjenester, såsom Hostinger, Bluehost, og GoDaddy. Du kan slå allerede eksisterende domæner op ved hjælp af søgeværktøjer fra CANN eller WHOIS.

Ved at købe et domænenavn fra din webhostingudbyder kan du administrere begge tjenester under en konto. Der er således ingen grund til at bekymre dig om at ændre navneserverindstillingerne for dit domæne.

Hvorfor er webhosting vigtigt?

Webhostingvirksomheder har ansvaret for at drive og vedligeholde deres servere døgnet rundt, hvilket sikrer god performance for de websteder, de hoster. For online virksomheder kan et websted med fremragende oppetid hjælpe med at maksimere salget og forbedre brugeroplevelsen.

Derudover kan brug af en webhostingtjeneste forbedre et websteds søgemaskineoptimering (SEO). Den webhost, du vælger, kan påvirke dit websteds hastighed, hvilket er en af de kritiske faktorer, når søgemaskiner som Google rangerer websider.

At købe en webhostingsløsning er også mere effektivt end at have en intern dedikeret server . Webstedsejere behøver ikke bruge tid på at vedligeholde fysisk hardware eller bruge penge på at ansætte en udvikler.

Mange webhostingudbydere tilbyder også et intuitivt kontrolpanel. Dette værktøj giver webstedsejere nem mulighed for at administrere deres websted og hostingtjeneste, administrere domænenavne, installere applikationer og uploade webstedsfiler.

Vi har sammensat en liste over de bedste SEO-værktøjer til dit websted

Typer af webhosting

Der findes forskellige typer af hostingtjenester, herunder delt, VPS, cloud, gensælger, WordPress og dedikeret hosting.

Hver hostingtype dækker forskellige behov, og valg af en afhænger af flere faktorer, f.eks. Typen af dit websted, teknisk viden og budget.

For at finde ud af, hvilken hostingtjeneste der er det bedste valg til dit websted, lad os se på oversigten over de mest almindelige hostingtyper.

Delt hosting (shared hosting)

Shared hosting er en hostingtype, hvor en enkelt computerserver er vært for adskillige websteder. Denne type af tjeneste er en populær mulighed for starterwebsteder, da den normalt tilbyder omkostningseffektive hostingløsninger, der samtidig er relativt lette at bruge.

Antallet af websteder, som en enkelt delt server kan være vært for, kan variere fra snesevis til hundredvis. Disse websteder deler de samme serverressourcer, herunder diskplads, RAM (random access memory) og central processorkraft (CPU).

Brugere vil også dele den samme hovedmappe - en mappe, der gemmer webindhold og andre filer - men de kan ikke se hinandens data, da de ikke har root-adgang til serveren.

Det, at webstedsejeren ikke har root-adgang betyder imidlertid, at en webstedejer vil være afskåret fra at udføre specifikke opgaver, f.eks. at ændre de konfigurationsfiler på hele serveren eller installere software, de har brug for til et bestemt projekt.

En delt hosting-løsning indeholder normalt mange funktioner, herunder en webstedsbygger, databaser, FTP -konti og andre ekstra værktøjer, der er inkluderet af webhostingudbyderen.

Udbydere af delte webhostingløsninger vil også tage sig af din serverkonfiguration og håndtere serveropgaver som opdatering af software og sikkerhedsværktøjer. Dette hjælper dig med at fokusere på at bygge og udvide dit websted frem for at vedligeholde det.

Denne type hosting er enkel og ligetil at konfigurere, så det tager ikke meget tid at komme i gang.

Med denne tjeneste kan webstedsejere også installere og hoste flere websteder på en enkelt konto, hvilket er glimrende til håndtering af mange webstedsprojekter. Antallet af websteder, de kan administrere på hver konto, afhænger dog af webhostingudbyderen og den type af løsninger, de vælger.

Her er nogle andre grunde til at overveje en delt webhostingtjeneste:

Lavt vedligeholdelsesbehov - webhosten vil tage sig af grundlæggende servervedligeholdelsesopgaver og overvågningsaktiviteter, så ejere af websteder ikke skal bekymre sig om den tekniske side af hosting.

- webhosten vil tage sig af grundlæggende servervedligeholdelsesopgaver og overvågningsaktiviteter, så ejere af websteder ikke skal bekymre sig om den tekniske side af hosting. Omkostningseffektivt - da flere brugere anvender ressourcerne på en enkelt webserver, vil servicevedligeholdelsesgebyrer også blive fordelt ligeligt. Det er grunden til, at de fleste delte hostingløsninger har relativt lave omkostninger.

- da flere brugere anvender ressourcerne på en enkelt webserver, vil servicevedligeholdelsesgebyrer også blive fordelt ligeligt. Det er grunden til, at de fleste delte hostingløsninger har relativt lave omkostninger. Understøtter dynamiske websteder - en delt webserver kan køre programmeringssprog som PHP, Perl og Python for at oprette dynamiske websteder. Nogle eksempler på dynamiske websteder inkluderer e -handelsbutikker og sociale medieplatforme.

Der er også et par negative aspekter at overveje, før du køber en delt hostingløsning, såsom:

Sårbar over for sikkerhedsproblemer - webstedsejere deler både ressourcer og sårbarheder i forhold til hackingforsøg, når de bruger denne type hosting. Hvis en hacker fjerner hele serveren, påvirkes alle websteder på den samme server.

- webstedsejere deler både ressourcer og sårbarheder i forhold til hackingforsøg, når de bruger denne type hosting. Hvis en hacker fjerner hele serveren, påvirkes alle websteder på den samme server. Ustabil webstedsperformance - store trafikstigninger på de andre websteder, du deler en server med, kan også påvirke og reducere hastigheden på dit websted.

Hvis du planlægger at bygge en blog eller et websted til en mindre virksomhed, bør du overveje at vælge denne hostingtype. Denne tjeneste får typisk til overkommelige priser og er meget begyndervenlig.

Vi har sammensat en liste over de bedste udbydere af delt webhosting

VPS Hosting

Virtual private server (VPS) hosting er en type webhostingtjeneste, der er vært for flere konti på en enkelt server, men giver dedikerede ressourcer til hver af brugerne.

Med en VPS kan webstedsejere implementere deres eget operativsystem (OS) og software. Dette skyldes, at VPS -hostingudbydere bruger en hypervisor til at installere et virtuelt lag oven på deres servers operativsystem og opdele serveren i flere partitioner.

Der er to typer VPS-hosting - ikke-administreret og administreret.

Brug af en ikke-administreret VPS betyder, at du er ansvarlig for selv at konfigurere og vedligeholde serveren. Du skal også udføre forskellige opgaver, såsom overvågning af sikkerhedstrusler, installation og opgradering af software og sikkerhedskopiering af tjenester.

For eksempel, hvis du vil bygge et WordPress-websted, skal du også installere server-side teknologier som Apache or LiteSpeed.

Da brug af en ikke-administreret VPS kræver, at brugerne selv står for og vedligeholder en server, er det et godt valg for webudviklere eller webstedsejere med en teknisk baggrund.

Hvad angår dem uden teknisk viden, vil en administreret VPS-løsning være mere fordelagtig - webhosten vil så vedligeholde og holde den virtuelle server kørende.

Imidlertid koster administrerede VPS-løsninger normalt mere end ikke-administrerede VPS-løsninger.

Uanset VPS-hostingløsning skal du overveje denne løsning, hvis du vil have en mere pålidelig tjeneste end delt webhosting.

Med VPS-hosting påvirkes webstedets ydeevne ikke af andres aktiviteter på den samme server. Da hver konto har sit eget dedikerede serverrum og lagerplads, konkurrerer brugerne ikke om computerkraft.

Dette er andre grunde til, at du bør overveje at bruge en VPS:

Rootadgang - brugere har adgang til deres rodmiljø, hvilket betyder, at de kan ændre serveren og installere software, der passer til deres hostingbehov.

brugere har adgang til deres rodmiljø, hvilket betyder, at de kan ændre serveren og installere software, der passer til deres hostingbehov. Meget skalerbar - det er let at op- og nedskalere en VPS-webhostingløsning uden at forstyrre serverens funktion.

- det er let at op- og nedskalere en VPS-webhostingløsning uden at forstyrre serverens funktion. Sikker - webstedsejere har mere kontrol med at sikre deres server, f.eks. tilføjelse af yderligere sikkerhedsværktøjer og opsætning af firewalls. Ved at bruge en VPS minimeres også risikoen for, at et websted påvirkes af hackingsforsøg rettet mod en anden bruger på den samme server.

Du bør også overveje disse negative ting, før du anskaffer en VPS-hostingløsning:

Dyrere - denne tjeneste koster mere end delt hosting, da den giver bedre ydeevne og mere fleksibilitet i forhold til dine ressourcer.

- denne tjeneste koster mere end delt hosting, da den giver bedre ydeevne og mere fleksibilitet i forhold til dine ressourcer. Kræver teknisk viden - at køre en VPS er mere kompleks i forhold til delt hosting - det kræver en teknisk forståelse af serverstyring og kommandolinjer.

VPS-hosting er en fremragende tjeneste til dem, der kræver total kontrol over deres servermiljø og ikke ønsker at have noget at gøre med andre brugere.

Hvis du vil bruge en VPS, men ikke har teknisk viden, kan du overveje at hyre en udvikler for at få webstedet til at fungere gnidningsløst.

Dette er de bedste udbydere af VPS hostingløsninger

Cloud hosting

Cloud hosting er en hostingtype, der anvender flere webservere for at sikre maksimal ydelse og oppetid.

Sammenlignet med de andre typer webhostingløsninger tilbyder denne tjeneste enestående tilgængelighed, da den er i stand til at distribuere webfiler på tværs af flere virtuelle servere. Cloud-webhosting håndterer også trafikstigninger meget bedre ved at bruge de andre webservere til uudnyttede ressourcer.

Mange cloud-webhostingtjenester inkluderer enkel serveradministration, der giver brugerne mulighed for hurtigt at op- og nedskalere og holde styr på hosting-aspekter såsom dataoverførsel, diskforbrugsaktivitet og CPU-udnyttelse.

Der er flere fordele ved at bruge cloud hosting, såsom

Beskyttet mod fysiske serverprobleme r - når du bruger en dedikeret server, kan dit websted gå ned med det samme, hvis der sker en pludselig stigning i trafikken, et hackingsforsøg eller hardwarefejl. Hvis man anvender cloud hosting, sker der det, at hvis en fysisk server holder op med at fungere, starter en anden server automatisk med at være vært for dit websted og holder kørende.

r - når du bruger en dedikeret server, kan dit websted gå ned med det samme, hvis der sker en pludselig stigning i trafikken, et hackingsforsøg eller hardwarefejl. Hvis man anvender cloud hosting, sker der det, at hvis en fysisk server holder op med at fungere, starter en anden server automatisk med at være vært for dit websted og holder kørende. Sikkerhedskopiering og genoprettelse - cloud-webhosting kan automatisk sikkerhedskopiere webfiler, hvilket reducerer risikoen for tab af data.

- cloud-webhosting kan automatisk sikkerhedskopiere webfiler, hvilket reducerer risikoen for tab af data. Skalerbar - denne tjeneste kan udvide dine ressourcer til at passe til dine nuværende behov uden at være begrænset af fysisk hardware.

Der er også nogle negative ting at overveje med clou -webhosting:

Høje omkostninger - cloud-hostingløsninger er dyrere end delte og VPS -webhostingtjenester. Mange webhosts tilbyder omkostningseffektive cloud-webhosting-løsninger.

- cloud-hostingløsninger er dyrere end delte og VPS -webhostingtjenester. Mange webhosts tilbyder omkostningseffektive cloud-webhosting-løsninger. Forvirrende priser - hos nogle udbydere af cloud -webhosting skal kunderne kun betale for de ressourcer, de bruger. Dette gør det imidlertid svært at estimere de faktiske omkostninger ved brug af denne løsning.

Cloud hosting er en passende mulighed for mellemstore til store virksomheder, der kræver høj ydeevne, båndbredde og oppetid.

Denne løsning er også fremragende til webstedsejere, der modtager enorme trafikmængder, som har en tendens til at bremse deres websteder.

Vi har også valgt de bedste cloud hosting-tjenester

Hvad skal man se efter ved en webhostingtjeneste

Inden du køber en hostingtjeneste, er det også vigtigt at kigge efter en webhost, der tilbyder de bedste funktioner til dit websted.

Her er de vigtigste aspekter, du skal overveje, når du vælger en webhostudbyder til dit websted:

Hastighed

Webstedets hastighed kan påvirke brugeroplevelsen - omkring 40% af de besøgende forventer, at et websted indlæses på ikke mere end tre sekunder og forlader webstedet, hvis det tager længere tid end det.

Sørg for at vælge hostingfirmaer, der tilbyder hurtige servere, hvilket kan øge dit websteds hastighed.

(Image credit: GCP Ping)

Se også efter hostingtjenesteudbydere med datacenterplaceringer tæt på dine besøgende, da det vil hjælpe med at få dine websider til at indlæse hurtigere hos dine brugere. Tjek værktøjer som GCP Ping for at måle, hvordan afstanden påvirker lasthastigheden.

Performance

Vælg en pålidelig webhost, der giver en oppetidsgaranti, der garanterer, at udbyderen vil holde dit websted tilgængeligt online i en vis procentdel af tiden. Mange virksomheder i webhostingindustrien tilbyder 99,9 % oppetid.

Se også efter en hostingmuligheer med overvågningsværktøjer til oppetid, der kan advare webstedsejere i tilfælde af nedetid.

Sikkerhed

Webstedsejere bør vælge en webhost, der giver de nødvendige sikkerhedsfunktioner for at beskytte deres websteder.

Husk, at de nødvendige sikkerhedsværktøjer også afhænger af, hvilken webstedstype du har. For eksempel, hvis du opretter et WordPress-websted, kan det være nyttigt at have et værktøj til forebyggelse af spam til at fjerne uønskede kommentarer på din side.

Sørg for, at din hostingtjenesteudbyder tilbyder SSL-certifikater for at beskytte data og besøgendes personlige oplysninger.

Tilføjelser

Nogle gange har et websted brug for yderligere værktøjer eller tjenester for at forbedre dets funktionalitet.

Vælg derfor en webhost, der tilbyder en bred vifte af tilføjelser, såsom antivirus-software, e-mail-konti, indholdsleveringsnetværk (CDN) eller ekstra båndbredde og lagerplads.

Support

For begyndere, der ikke har nogen webudviklingserfaring, skal du vælge hostingtjenesteudbydere med 24/7 support. Dette giver webstedsejere mulighed for at få hjælp fra eksperter, når der opstår et teknisk problem.

En webhost bør også tilbyde en omfattende vidensbase eller uddannelsesblog for at hjælpe brugerne med at lære om forskellige webrelaterede emner.

Omkostninger

Husk, at hosting er en løbende udgift, så det er vigtigt at bruge tid på at undersøge en tjeneste, der giver den bedste værdi for pengene.

Hvis du stadig er i tvivl om dit valg af en hostingtjeneste, kan du prøve at finde en webhost, der har en pengene-tilbage-garanti. Dette giver dig mulighed for at teste webhostens ydeevne og bede om refusion, hvis du er utilfreds med tjenesten.

Den webhostingudbyder, du vælger, bør også tilbyde plads til at vokse, så du kan opgradere til en løsning med flere ressourcer, uden at dette påvirker dit websteds ydeevne.

Ofte stillede spørgsmål om webhosting

Efter at have lært om flere vigtige aspekter af webhostingtjenester, lad os se på nogle ofte stillede spørgsmål om webstedshosting.

Har jeg virkelig brug for webhosting?

Du har brug for webhosting for at gemme dine websteds filer og gøre dit websted tilgængeligt på internettet. Derudover er det dyrt og upraktisk at købe en dedikeret server.

Ved at hoste dit websted på webhostens servere kan du fokusere på vigtigere spørgsmål, som f.eks. at producere godt indhold og drive trafik til dit websted.

Hvor meget koster webhosting?

Priserne på webhostingtjenester afhænger af udbyderen og den type hosting, du vælger.

Hvis du fx planlægger at oprette en blog, bør en delt hostingløsning være tilstrækkelig. Gennemsnitsprisen for delte hostingløsninger spænder fra $ 2 (ca. 15 kr.) til $ 7 (ca. 50 kr.) om måneden.

Dette er de bedste gratis web hosting -tjenester

Hvilken webhostingløsning er bedst?

Den bedste webhosting for dig er afhængig af dit budget, dine færdigheder og den type websted, du har tænkt dig at bygge. For eksempel har en stor onlinebutik med tusindvis af besøgende om måneden helt andre hostingbehov end et porteføljewebsted med færre end hundrede besøg.

Tjek også vores sammendrag om bedste udbydere af video hosting

Lad os se, hvilken webhosting der er bedst for dig til at komme i gang med:

Delt hosting – bedst til personlig brug

– bedst til personlig brug VPS hosting – bedst til små og mellemstore virksomheder

– bedst til små og mellemstore virksomheder Cloud hosting – bedste værdi for pengene og bedst til store virksomheder

Webhosting er et must for ethvert websted

Enhver, der ønsker at bygge et websted, har brug for webhosting til at gemme deres websteds filer og gøre dem tilgængelige for besøgende over hele verden.

Der er forskellige typer hosting at vælge imellem, og den rigtige løsning til dit projekt afhænger af dit budget og dine præferencer.

Her er en hurtig opsummering af de tre almindelige typer af webhosting:

Delt hosting – det er let at administrere og har omkostningseffektive løsninger, hvilket gør det til et glimrende valg for nybegyndere og personlige websteder.

– det er let at administrere og har omkostningseffektive løsninger, hvilket gør det til et glimrende valg for nybegyndere og personlige websteder. VPS hosting – tilbyder dedikerede ressourcer til hver bruger. Dette er en glimrende løsning til små og mellemstore virksomheder, der er vokset fra de ressourcer, der er tilgængelige i en delt hostingløsning.

– tilbyder dedikerede ressourcer til hver bruger. Dette er en glimrende løsning til små og mellemstore virksomheder, der er vokset fra de ressourcer, der er tilgængelige i en delt hostingløsning. Cloud hosting – er velegnet til hurtigt voksende virksomhedswebsteder, der forventer ensartet ydelse.

Da der er så mange udbydere af webhosting, skal du sørge for at kigge efter en hostingvirksomhed, der har hurtige servere, en oppetidsgaranti, sikkerhedsværktøjer, en række tilføjelser, 24/7 support og rimelige priser.

Vi håber, at denne artikel har hjulpet dig med at forbedre din forståelse af, hvad webhosting er, og hvorfor du har brug for det.