Danske Wavell lancerer bittesmå ANC-høretelefoner - Wavell Light

Den danske lydproducent Wavell er klar med nye høretelefoner, der er så små, at de kan blive svære at finde under juletræet.

Hvis du ikke kender Wavell, så er det et dansk firma, der laver høretelefoner og højttalere. Wavell blev stiftet i 2019 Wavell af tre gymnasievenner med det mål at lave god lyd til danske ører. De har siden lavet flere høretelefoner og højttalere.

Deres nyeste høretelefoner er inspireret af brugere, som ikke er med på bølgen af in-ear høretelefoner (blandt andet deres egne mødre), fordi de eksisterende modeller simpelthen er for store for deres små ører. Det inspirerede Wavell til at komme med et nyt produkt, som de i deres pressemeddelelse kalder for en "lille lydbaby" (nuuurh).

Wavell Light (Image credit: Wavell)

Deres nyeste høretelefoner hedder Wavel Light, og der som altså tilbyder samme lydkvalitet, men i et meget lille format, så de kan passe i selv meget små ører. De nye in-ears høretelefoner vejer kun 3g og måler 2,6 x 1,7 x 2,2 cm. Trods den lille størrelse lover Wavell, at Wavell Light leverer godt lyd. "Det er en kraftfuld trådløs in-ear høretelefon med imponerende lyd og ANC/Transparency i samme kvalitet, som du allerede kender fra Wavell - nu i mikroformat.”, fortæller medstifter Emil Lucas Degn Mortensen.

Ud over aktiv støjreducering får du høretelefoner med 5 timers batterilevetid plus 3 ektra opladinger i etuiet - altså 20 timers batterilevetid i alt. Etuiet har indbygget trådløs opladning, så du kan bruge en kompatibel QI-oplader.

Wavell Light (Image credit: Wavell )

Bluetooth forbindelsen kører over den nyeste Bluetooth 5.2-teknologi, der giver en meget stabil forbindelse. Høretelefonerne er endda egnet til det danske vejr med en IPX5-rating, der betyder, at den kan tåle regn uden at gå ned.

Selv om de er designet til små ører, kan de ifølge Wavell sagtens bruges af alle. De er så små, at det endda skulle være muligt at sove med dem, uden at de forstyrrer nattesøvnen. Det er en ret fantastisk nyhed for alle dem, der har en snorkende partner, eller som bare vil lukke verdens støj ude, når de skal sove.

Hvis det lyder som noget for dig, kan du tjekke dem ud på Wavells hjemmeside. Prisen på de bittesmå Wavell Light høretelefoner ligger på 799 kroner, og de er tilgængelige nu.

Wavell Light siger "sov godt". (Image credit: Wavell)