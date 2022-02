Vinter-OL i Beijing 2022: datoer, sendeplan, sportsgrene – sådan ser du vinter-OL, ​​uanset hvor du er

Her i februar samles verdens bedste atleter inden for vintersport til OL i Beijing 2022. Åbningsceremonien finder sted fredag den 4. februar, men allerede to dage inden starter legene med curling (mixed double). Legene rundes af den 20. februar med finalen i curling for kvinder, finalen for mænd i ishockey og kvindernes 30 km i langrend; ud over den traditionelle afslutningsceremoni.

I alt får vi således serveret 18 dages olympiske vinterlege, og Danmark har flere naturligvis medaljekandidater fra start til slut. Vi håber, vi slipper for COVID-19-udbrud under legene, for der er mange dage med begivenheder, før OL rundes af.

Målsætningen for hele den danske OL-trup er, at vi ender som et af de otte bedste lande. Dette kræver, at de danske deltagere indenfor curling, ishockey og speedskating opnår gode resultater.

Sådan ser du Vinter-OL i Beijing 2022 Dato: Onsdag den 2. februar – søndag den 20. februar Værtsland: Beijing, Kina Hovedkanaler for OL i Danmark: DR og TV2 Se OL på nettet: discoveryplus.dk Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Det er primært inden for tre vinterdiscipliner, Danmark kan gøre sig håb om muligvis at tage medaljer: ishockey, curling og speedskating.

Har du en gren eller to du har et ekstra godt øje til, eller ønsker du at få et komplet overblik over hele programmet, så vil du kunne tjekke sendeplanen i teksten herunder. Da Beijing tidsmæssigt er syv foran Danmark, er der mange konkurrencer, der afgøres mellem nattetid og eftermiddag herhjemme, så det kan være værd at tage et ekstra kig på, hvornår dine yndlingsdiscipliner afvikles.

Læs videre for mere information om datoer, tidsplan, afdelinger og hvordan du ser vinter-OL 2022, uanset hvor du er i verden.

Sådan ser du de danske OL-udsendelser, selvom du befinder dig i udlandet

De Olympiske Lege har utvivlsomt en global appel, og der er gode muligheder for at se legene, uanset hvor i verden man befinder sig. Der er dog ingen garanti for, at du finder et tv med den rigtige kanal, hvis du er ude at rejse. Hvis adgangen til OL på danske streamingflader svigter, er en VPN-tjeneste den bedste løsning. Ved at bruge en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokeringer, der forhindrer dig i at se vinter-OL, og dermed fange udsendelserne på DR, TV2 eller Discovery, uanset hvor du befinder dig i verden.

Udover at få adgang til streamingindhold, kan VPN-tjenester også hjælpe dig med at forblive sikker og anonym online ved at kryptere den forbindelse, du bruger. Det er meget nemt at bruge en VPN, den er fuldstændig lovlig og giver dig mulighed for at sænke skuldrene, velvidende at du er beskyttet mod brud på privatlivets fred. Hvis du vil lave lidt mere research, kan du tage et kig på vores liste over de bedste VPN-tjenester på markedet lige nu.

Sådan bruger du en VPN-tjeneste

For at bruge en VPN-tjeneste skal du følge disse tre enkle trin.

1. Download og installer VPN-softwaren: Vores testvinder er ExpressVPN

2. Opret forbindelse til en passende lokation/server: Åbn VPN-applikationen og vælg, hvilket land du vil oprette forbindelse til.

3. Gå til livetjenestens livestream: Vil du se de danske OL-udsendelser, så gå til DR, TV2 eller Discovery+.

Sådan ser du vinter-OL i Beijing 2022, hvis du er i Danmark

Discovery Networks har rettighederne til OL-udsendelserne frem til 2024 her i landet.

Discovery Networks har dog solgt TV-rettighederne til DR og TV2, men men Discovery+ må fortsat streame alt selv.

Her kan du se, DRs sendeplan for Vinter-OL.

Her kan du se, TV2s sendeplan for Vinter-OL.

Discoverys streamingtjeneste Discovery+ viser alle sportsgrene liv, og du skal abonnere på tjenesten.

Er du ikke i Danmark under OL i Beijing, kan du bruge en VPN-tjeneste og oprette forbindelse til en server i Danmark, så du kan få adgang til de danske OL-udsendelser.

Vinter-OL i Beijing 2022, sendeplan og sportsgrene

Åbningsceremoni - 4. februar

Alpint skiløb - 6.-19. februar

Skihop - 5.-14. februar

Bobslæde - 13.-20. februar

Curling - 2.-20. februar

Freestyle skiløb - 3.-19. februar

Ishockey - 3.-20. februar

Kunstskøjteløb - 4.-20. februar

Langrend - 5.-20. februar

Nordisk kombineret - 9.-17. februar

Kælk - 5.-10. februar

Kortbaneløb (skøjteløb) - 5.-16. februar

Skeleton - 10.-12. februar

Skiskydning - 5.-19. februar

Hurtigskøjteløb - 5.-19. februar

Snowboard - 5.-15. februar

Afslutningsceremoni - 20. februar

Dagsplaner

Torsdag den 3. februar

02: 05–04:00 Curling, mixdouble

05: 10–07:25 Ishockey, kvinder

07:05–09:00 Curling, mixdouble

09:40–11:55 Ishockey, kvinder

11:00–11:45 Freestyle, kvinder kvalifikation 1

12:45–13:30 Freestyle, mænds kvalifikation 1

13:05–15:00 Curling, mixdouble

14: 10–16:25 Ishockey, kvinder

Fredag den 4. februar

01: 35–03:30 Curling, mixed double

02: 55–07:55 Kunstskøjteløb, hold

05: 10–07:25 Ishockey, kvinder

06: 35–08:30 Curling, mixdouble

13:00–15:00 Åbningsceremoni

Lørdag den 5. februar

02: 05–04:00 Curling, mixdouble

03: 45–05:50 Snowboard, slopestyle kvalifikation til kvinder

05: 10–07:25 Ishockey, kvinder

07:05–09:00 Curling, mixdouble

07: 20–08:30 Skihop, herrer indiv. normal bakkekvalifikation

08:45–09:45 Langrend, skiathlon for kvinder

09:30–11:10 Skøjteløb, kvinder, 3000 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinder

10:00–11:30 Skiskydning, blandet stafet

11:00–11:30 Freestyle, herrekvalifikation 2

11:45–13:20 Skihop, kvinder indiv. normal bakkefinale

12:00–14:50 Kortbaneløb (skøjter), kvinder og mænd

12:10–15:00 Kælk, herre heat 1 og 2

12:30–14:10 Freestyle, herrefinale

13:05–15:00 Curling, mixdouble

14: 10–16:25 Ishockey, kvinder

Søndag den 6. februar

02:05–04:00 Curling, blandet

02:30–05:40 Kunstskøjteløb, hold

02: 30-04:00 Snowboard, kvinde slopestyle finale

04:00–06:30 Alpint skiløb, herrer, styrtløb

05:30–07:35 Snowboard, mænd slopestyle kvalifikation

07:05–09:00 Curling, mixed double

08:00–09:45 Langrend, mænds skiathlon

09:30–11:30 Skøjteløb, mænd 5000 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinder

11:00–11:30 Freestyle, damekvalifikation 2

12:00–13:45 Skihop, herrer ind. normal bakkefinale

12:30–15:10 Kælk, herrer, heat 3 og 4

12:30–14:10 Freestyle, damefinale

13:05–15:00 Curling, mixdouble

14: 10–16:25 Ishockey, herrer

Mandag den 7. februar

02:05–04:00 Curling, mixdouble

02:15–05:40 Kunstskøjteløb, hold

02:30–04:45 Freestyle, kvinder big air kvalifikation

03:15–04:55 Alpine, kvinders storslalomløb 1

05:00–06:30 Snowboard, mænds slopestyle-finale

05: 10–07:25 Ishockey, kvinder

06:30–08:45 Freestyle, mænd big air kvalifikation

06:45–08:50 Alpine, kvinders storslalomløb 2

09:30–11:05 Skøjteløb, kvinder 1500 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinder

10:00–11:50 Skiskydning, kvinder 15 km

12:30–14:25 Kortbaneløb (skøjter), kvinder og mænd

12:45–14:45 Skihop, blandet hold, normal hældning

12:50–15:40 Kælk, kvinder heat 1 og 2

13:05–15:00 Curling, mixeddouble semifinaler

14:10–16:25 Ishockey, kvinder

Tirsdag den 8. februar

02:15–06:30 Kunstskøjteløb, kort herreprogram

03:00–04:20 Freestyle, kvinder big air finale

03:40–05:30 Snowboard, damer og mænds parallel storslalom-kvalifikation

04:00–06:25 Alpine, herrer super-G

05:10–07:25 Ishockey, kvinder

07:05–09:00 Curling, mixed double bronzefinale

07:30–09:10 Snowboard, kvinder og mænd parallel storslalomfinale

09:00–10:35 Langrend, damer og herrer sprint freestyle kvalifikation

09:30–11:25 Skiskydning, mænd 20 km

09:40–11:55 Ishockey, kvinder

11:30–13:05 Skøjteløb, mænd 1500 m

11:30–13:30 Langrend, mænds og mænds sprint freestyle finale

12:50–15:30 Kælk, dame heat 3 og 4

13:05–15:15 Curling, mixed double finale

14:10–16:25 Ishockey, kvinder

Onsdag den 9. februar

02:30–04:00 Snowboard, halvpipe-kvalifikation for kvinder

03:15–04:50 Alpin, kvinders slalomløb 1

04:00–05:20 Freestyle, mænd big air finale

04:00–05:25 Snowboarding, snowboardcross-kvalifikationer for kvinder

05:30–07:10 Snowboard, mænd halfpipe kvalifikation

06:45–08:40 Alpin, kvinders slalomløb 2

07:30–09:10 Snowboard, kvinder snowboardcross finale

09:00–09:55 Kombineret, mænd individuel normal bakke

09:40–11:55 Ishockey, herrer

12:00–14:40 Kortbaneløb, kvinder og mænd

12:00–12:50 Kombineret, mænd individuelt 10 km

13:05–16:00 Curling, mine herrer

13:20–15:25 Kælk, dame- og herredouble

14:10–16:25 Ishockey, herrer

Torsdag den 10. februar

02:05–05:00 Curling, kvinder

02:30–06:40 Kunstskøjteløb, herre gratis program

02:30–04:55 Skeleton, herrer heat 1 og 2

02:30–04:00 Snowboard, semi-pipe-finale for kvinder

03:30–05:45 Alpin, mænd kombineret ned ad bakke

04:15–05:40 Snowboard, mænd snowboardcross kvalifikation

05:10–07:25 Ishockey, herrer

07:00–08:40 Snowboarding, mænds snowboardcross-finale

07:05–10:00 Curling, mine herrer

07:15–09:10 Alpin, kombineret slalom for mænd

08:00–09:40 Langrend, kvinder 10 km klassisk

09:40–11:55 Ishockey, herrer

12:00–13:30 Freestyle, blandet holdspring

13:00–14:30 Skøjteløb, kvinder 5000 m

13:05–16:00 Curling, kvinder

14:10–16:25 Ishockey, herrer

14:30–15:50 Kælk, holdstafet

Fredag den 11. februar

02:05–05:00 Curling, mine herrer

02:30–04:55 Skeleton, kvinder heat 1 og 2

02:30–04:00 Snowboard, mænds semi-pipefinale

04:00–06:20 Alpine, kvinder super-G

05:10–07:25 Ishockey, herrer

05:10–18:25 Ishockey, kvinder kvartfinaler

07:05–10:00 Curling, kvinder

08:00–09:45 Langrend, mænd 15 km klassisk

09:00–11:10 Skøjteløb, mænd 10000 m

09:40–11:55 Ishockey, herrer

10:00–11:20 Skiskydning, kvinder 7,5 km sprint

12:00–14:00 Kortbaneløb, kvinder og mænd

12:00–13:10 Skihop, herrer ind. stor bakkekvalifikation

13:05–16:00 Curling, mine herrer

13:20–15:50 Skeleton, mænd heat 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herregruppespil

14:10–16:25 Ishockey, kvinder kvartfinaler

Lørdag den 12. februar

02:05–05:00 Curling, kvinder

03:00–04:15 Snowboard, mixed hold, snowboardcross

05:10–07:25 Ishockey, herrer

05: 10–07:25 Ishockey, kvinder kvartfinaler

07:05–10:00 Curling, mine herrer

08:30–10:00 Langrend, kvinder 4x 5 km stafet

09:00–10:45 Skøjteløb, kvinder og mænd

09:40–11:55 Ishockey, herrer

09:40–11:55 Ishockey, kvinder kvartfinaler

10:00–11:25 Biathlon, mænd 10 km sprint

12:00–15:40 Kunstskøjteløb, isdans rytmisk dans

12:00–13:45 Skihop, herrer ind. store bakke finale

13:05–16:00 Curling, kvinder

13:20–15:50 Skeleton, kvinder heat 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herrer

Søndag den 13. februar

02:05–05:00 Curling, mine herrer

02:30–04:45 Bob, kvinder monobob heat 1 og 2

03:00–05:00 Freestyle, slopestyle-kvalifikation for kvinder

03:15–05:15 Alpine, mænds storslalomløb 1

05:10–07:25 Ishockey, herrer

06:45–09: 00 Alpine, mænds storslalomløb 2

07:05–10:00 Curling, kvinder

08:00–09:55 Langrend, mænd 4x 10 km stafet

09:40–11:55 Ishockey, herrer

10:00–10:50 Skiskydning, kvinder 10 km jagtstart

11:45–12:35 Biathlon, mænd 12,5 km jagtstart

12:00–13:15 Freestyle, damespring kvalifikation

12:00–13:40 Kortbaneløb (skøjter), kvinder og mænd

13:05–16:00 Curling, mine herrer

14:00–15:55 Skøjteløb, kvinder og mænd

14:10–16:25 Ishockey, herrer

Mandag den 14. februar

02:05–05:00 Curling, kvinder

02:15–05:50 Kunstskøjteløb, isdans fridans

02:30–04:45 Snowboard, kvinder big air kvalifikation

02:30-05:00 Bob, kvinder monobob heat 3 og 4

02:30–04:00 Freestyle, kvinde slopestyle finale

05:10–07:25 Ishockey, kvinders semifinaler

05:30–07:35 Freestyle, mænd slopestyle kvalifikation

06:30–08:45 Snowboard, mænd big air kvalifikation

07:05–10:00 Curling, mine herrer

12:00–14:00 Skihop, mænd laver stor bakke

12:00–13:30 Freestyle, kvinder spring finale

13:05–16:00 Curling, kvinder

13:05–15:45 Bob, herrer to heat 1 og 2

14:10–16:25 Ishockey, kvinders semifinaler

Tirsdag den 15. februar

02:05–05:00 Curling, mine herrer

02:30–03:50 Snowboard, kvinder big air finale

02:30–04:05 Freestyle, mænds slopestyle finale

04:00–06:10 Alpint skiløb, damer ned ad bakke

05:10–07:25 Ishockey, mænds slutspil

06:00–07:20 Snowboard, mænd big air finale

07:05–10:00 Curling, kvinder

07:30–10:15 Skøjteløb, kvinder og mænd holdtempofinaler

09:00–09:55 Kombineret, herrer stor bakke

09:40–11:55 Ishockey, slutspil for mænd

10:00–11:30 Biathlon, mænd 4x 7,5 km stafet

11:00–15:25 Kunstskøjteløb, kvinder kort program

12:00–12: 50 Kombineret, mænd 10 km

12:00–13:15 Freestyle, mænd spring kvalifikation

13:05–16:00 Curling, mine herrer

13:15–15:45 Bob, mænd to heats 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herre slutspil

Onsdag den 16. februar

02:05–05:00 Curling, kvinder

03:15–05:10 Alpin, mænds slalomløb 1

05:10–07:25 Ishockey, mænd kvartfinaler

06:45–08:50 Alpin, slalomløb 2 for mænd

07:00–09:15 Ishockey, kvartfinaler for mænd

07:05–10:00 Curling, mine herrer

08:45–10:15 Skiskydning, kvinder 4x 6 km stafet

09:40–11:55 Ishockey, mænds kvartfinaler

10:00–11:30 Langrend, kvinder og mænds holdsprint klassisk kvalifikation

12:00–13:20 Langrend, kvinder og mænds holdsprint klassisk finale

12:00–13:30 Freestyle, mænd spring finale

12:30–14:45 Ishockey, kvinders bronzefinale

12:30–14:45 Kortbaneløb (skøjter), kvinder og mænd

13:05–16:00 Curling, kvinder

14:30–16:45 Ishockey, mænds kvartfinaler

Torsdag den 17. februar

02:05–05:00 Curling, mine herrer

02:30–04:10 Freestyle, halvpipe kvalifikation for kvinder

03:30–05:00 Alpint skiløb, kvinder kombineret styrtløb

04:30–05:15 Freestyle, skicross-kvalifikation for kvinder

05:10–07:55 Ishockey, damefinale

05:30–07:10 Freestyle, mænds halfpipe-kvalifikation

07:00–08:30 Alpin, kombineret slalom for kvinder

07:00–08:35 Freestyle, skicrossfinale for kvinder

07:05–10:00 Curling, kvinder

09:00–09:40 Kombineret laver mænd stor bakke

09:30–11:00 Skøjteløb, kvinder 1000 m

11:00–15:10 Kunstskøjteløb, kvinder gratis program

12:00–13:10 Kombineret, herrehold 4x 5 km

13:05–16:00 Curling, mænds semifinaler

Fredag den 18. februar

02:30–04:00 Freestyle, damer semi-pipe finale

04:45–05:30 Freestyle, herre skicross kvalifikation

05:10–07:25 Ishockey, mænds semifinaler

07:00–08:35 Skicross, herrefinale

07:05–10:00 Curling, mænds bronzefinale

09:30–10:55 Skøjteløb, mænd 1000 m

10:00–10: 55 Skiskydning, mænd 15 km fællesstart

11:30–14:45 Kunstskøjteløb, par kort program

13:00–15:15 Bob, kvinder to heat 1 og 2

13: 05–16:00 Curling, kvinder semifinaler

14:10–16:25 Ishockey, mænds semifinaler

Lørdag den 19. februar

02:30–05:05 Bob, mænd fire heat 1 og 2

02:30–04:00 Freestyle, mænds semi-pipefinale

04:00–06:10 Alpine, hold

07:00–09:55 Langrend, mænd 50 km fællesstart freestyle

07:05–10:15 Curling, herrefinaler

08:00–10:40 Skøjteløb, damer og herrer fællesstart

10:00–10: 55 Skiskydning, kvinder 12,5 km fællesstart

12:00–15:10 Kunstskøjteløb, par gratis program

13:00–15:30 Bob, to damer heats 3 og 4

13:05–16:00 Curling, kvinders bronzefinale

14:10–16:40 Ishockey, mænds bronzefinale

Søndag den 20. februar

02: 05–05:20 Curling, kvinder finale

02:30–05:25 Bob, mænd fire heat 3 og 4

05:00–07:30 Kunstskøjteløb, show

05:10–07:45 Ishockey, herrefinale

07: 30–09:40 Langrend, kvinder 30 km fællesstart freestyle

13:00–15:00 Afslutningsceremoni

Er der nye sportsgrene ved Vinter-OL 2022?

Der er ingen helt nye kategorier ved dette års vinter-OL, men der er syv nye discipliner at se frem til:

Big Air (Freestyle), kvinder og mænd

Monobob (Bob), kvinder

Aerials (Freestyle), mix

Skihop, mix

Snowboardcross (Freestyle), mix

Kortbaneløb (skøjteløb), mix

Hvor foregår Vinter-OL 2022?

Beijing var som bekendt vært for sommerlegene i 2008. Det er dog første gang, Kina er vært for vinterlegene, og dermed bliver Beijing også den første værtsby, der har været vært for både sommer- og vinter-OL.

Både åbnings- og afslutningsceremonien finder sted i den berømte "fuglerede", officielt Beijing Nationalstadion. Der er tre olympiske byer, der vil blive brugt under legene. Beijing, Yanqing og Zhangjiakou.

Hvornår starter Paralympics 2022?

De Paralympiske Lege 2022 afholdes umiddelbart efter, at vinter-OL er slut. Arrangementet er planlagt til at starte den 4. marts, vare i lidt over en uge og slutte den 13. marts.

Kommer der til at være tilskuere ved Vinter-OL 2022?

Kinesiske myndigheder har udtalt, at det ikke vil være muligt for offentligheden at købe billetter til de olympiske konkurrencer. Arrangørerne vil i stedet invitere udvalgte tilskuere, som kan følge begivenhederne fra tribuner og snedækkede arenaer.

Hvor mange der er inviteret, og hvor mange tilskuere der er tilladt, er ikke oplyst.