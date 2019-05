Vildt tilbud på Harman Kardon Onyx Studio 5 – spar 70%

Er du udkig efter et par bærbare Bluetooth-højttalere, der ikke alene er pæne nok til at stå i stuen, men også kan spille en fest op, bør du kigge med her.

Nu er det nemlig muligt at købe et sæt med to Harman Kardon Onyx Studio 5-højttalere til spotpris, da Komplett har savet hele 70 procent af prisen.

Normalt ville man skulle slippe i alt 6.990 kroner for de to Bluetooth-højttalere, men lige nu står sættet til blot 2.090 kroner i onlinebutikken. Vi har netop lavet et pristjek og har ikke kunne opstøve en billigere pris blandt de gængse forhandlere i skrivende stund.

To bærbare højttalere forekommer måske umiddelbart at være én for meget, men der er faktisk flere gode grunde til at købe et par (foruden den oplagte, at man kan placere dem i forskellige rum i hjemmet).

For det første kommer enhederne med trådløs dual-lyd, så du kan forbinde to Harman Kardon Onyx Studio 5-højttalere trådløst og få ekstra blæs på lyden.

Og for det andet er det med Kompletts tilbud i realiteten billigere at købe to, end én, da en enkelt Onyx Studio 5-højttaler p.t. koster 3.490 kroner hos forhandleren.

Så har du ikke brug for to bærbare højttalere, kan du altid slå dig sammen med en anden om at købe sættet og dele det - eller forære den ene Onyx Studio 5 til nogen, der har fortjent en lækker gave.