Viaplays første danske Original-film ’Camino’ får premiere i det nye år

Hvad gør man, når ens mors sidste ønske er, at man skal gå Caminoen - 260 kilometer under Spaniens brændende sol - sammen med sin irriterende far og med morgenkvalme?

Det forsøger Viaplays først Original-feature 'Camino' at skildre i et humoristisk drama af Birgitte Stærmose , hvor Lars Brygmann og Danica Curcic spiller far og datter. 'Camino' er et vaskeægte familiedrama, hvor de svære relationer for alvor bliver sat på prøve. Filmen er produceret af det danske produktionsselskab MOTOR på vegne af Viaplay Group.

'Camino' er en (k)ærlig fortælling om Regitze (Danica Curcic), som er i begyndelsen af 30'erne. Hun har ikke noget arbejde, ingen kæreste og ingen børn. Hun er ordblind og opvokset i et akademisk hjem, men har aldrig følt sig helt accepteret, som den hun er. Da hendes mor dør, befinder Regitze sig et ret eksistentielt sted i sit liv. Hun er blevet gravid, og samtidig kæmper hun med forholdet til sin far, som hun i en længere periode ikke har haft kontakt til.

Forholdet mellem far og datter bliver for alvor sat på spidsen, da de opdager, at morens sidste ønske indebærer, at Regitze og hendes far skal gå Caminoen sammen - en fælles pilgrimsvandring i Spanien, som måske kan forbinde parterne på ny. For at ære morens sidste ønske, beslutter de sig for at snøre skoene, men de 260 kilometer fra Astorga til Compostela kommer nu mere til at handle om de levende end de døde.

'Camino' er produceret af MOTOR i samarbejde med MP Film Production med støtte fra Croatian Audio Visual Center Cash Incentive Scheme og udviklingsstøtte fra Det Danske Filminstitut.