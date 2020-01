TV-kup: Spar 32% på et 4K TV fra Samsung

Hvis du endnu ikke har nået at sikre dig et lækkert nyt TV under januarudsalget, kan vi anbefale dig at kigge indenom hos Elgiganten, der lige nu kører et skarpt tilbud på den 65 tommer store model QE65Q85R fra Samsung.

Forhandleren har sat QLED TV'et ned med 6.000 kr., hvilket betyder, at det kan blive dit for 12.999 kr., hvis du griber tilbuddet. Det er selvfølgelig stadig en pæn sum, men til gengæld får du rigtigt meget TV for pengene.

Denne model blev lanceret i 2019, og vores anmelder konkluderede i sin test af QE65Q85R, at TV'et leverer næsten de samme features og tilnærmelsesvis den samme flotte ydelse som Samsungs flagskibsmodel fra samme år, Q90R – bare til en væsentlig lavere pris.

Hvis du vil vide mere om Samsung QE65Q85R og dets specifikationer, eller ønsker at købe TV'et, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Kort om tilbuddet:

Tilbuddet gælder til og med søndag den 2. februar, eller så langt beholdningen rækker. Elgiganten forventer at få TV'et på lager online den 10. februar, men du kan naturligvis bestille det til tilbudspris nu.

Hvis du ikke kan vente, har du i stedet mulighed for at bestille TV'et online og afhente det 1 time efter i en af de 17 Elgiganten-butikker, hvor det er på lager i skrivende stund. På forhandlerens produktside kan du se hvilke butikker, der er tale om.