Turbo på 5G i 2022

5G er godt på vej til at blive ‘mainstream’, men det bliver først i 2022, at alle danskere får glæde af 5G.



TDC udrullede godt nok 5G til det meste af Danmark i 2020, men det blev først i år 2021, at 5G for alvor blev relevant.

TDC løb med æren for det første landsdækkende 5G-netværk i Danmark, men det var samtidig en slags “5G light”, som TDC udrullede.

Mange smartphonebrugere oplevede simpelthen ikke den store forskel på 4G og 5G på TDCs netværk, og mange af vore læsere var da også i større eller mindre grad skuffede over 5G. Virkelighedens 5G levede nemlig slet ikke op til de hastigheder, som 5G-hypen havde stillet os alle sammen i udsigt.

Problemet var kort fortalt, at staten havde nølet alt for længe med en auktion over det såkaldte 3,5 GHz frekvensbånd, og det betød, at TDC udrullede 5G på 700 MHz frekvensbåndet. 5G giver bare ikke så meget ekstra kapacitet på 700 MHz frekvensbåndet, og så er bliver hastigheden heller ikke meget højere.



En anden måde teleselskaberne kan levere 5G på er ved hjælp af Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Denne teknik bruger eksisterende 4G LTE frekvensbånd som 1800 eller 2100 MHz til at levere både 4G og 5G på samme tid.

Meget simpelt forklaret, så sendes der skiftevis 4G og 5G på samme frekvensbånd, men det gør ikke hastigheden eller kapaciteten bedre. DSS er en overgangsteknologi, som i første omgang vil blive brugt en del udenfor de større byer.

DSS kan sammenlignes med, at man prøver at stoppe flere passagerer ind i et propfyldt DSB togsæt. Man kan måske stoppe 10 ekstra passagerer på toget, men fordi toget er overfyldt så tager hvert stop længere tid, når passager forsøger at kommer på eller af toget.

DSS er altså ikke en særlig god teknologi på længere sigt, men brugerne får et synligt 5G-ikon på smartphonen.

Hvis vi hurtigt spoler frem til 2021, så fik staten langt om længe uddelt licenserne til 3,5 GHz frekvensbåndet. Med dette helt nye frekvensbånd starter teleselskaberne på en frisk, hvor hele frekvensbåndet kun bruges til 5G.

Så nu er konkurrenterne hos 3, Telia og Telenor for alvor også kommet med på 5G-vognen – og nu begynder der også for alvor at komme fart over feltet.

2022 bliver således 5G året, hvor teleselskaberne vil udrulle 5G på 3,5 GHz frekvensbåndet til store dele af Danmark.