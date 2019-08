Fitbit Versa 2-trailer lækket før tid og viser hvordan integration af Alexa skal håndteres

Vi vidste allerede, at Fitbit Versa 2 ville have Alexa integreret – dette takket være et lækket billede af fitness armbåndets æske, som netop fremhæver denne funktion og nu også en lækket video, som viser funktionen frem.

Videoen stammer fra Fitbit selv og er at finde på firmaets YouTube-kanal, men er markeret som ”unlisted”, hvilket betyder, at du skal kende adressen for at finde den. I videoen ser vi flere folk benytte forskellige Alexa-funktioner på Fitbit Versa 2 – det ser ud til at fungere i håndfri tilstand og kan reagere på en række kommandoer og funktioner såsom at sende beskeder, åbne Spotify, søge efter information på internettet, give fakta om næring i fødevarer, redigerer din træningsrutine og mere.

Eftersigende klarer Alexa dette via en forbindelse til din smartphone via Bluetooth og løser opgaverne her, selvom det også er muligt, af nogle Fitbit Versa 2-modeller får indbygget dataadgang.

Reklamen fremhæver Spotify som en vigtig funktion. For nuværende er den tilgængelig som en Fitbit app du kan downloade til Fitbit Versa, men appen lader dig kun kontrollere hvad Spotify laver på din telefon (lader dig springe i numre, pause osv.) og er ganske bestemt i forhold til forbindelsen, så en helt ny Spotify-funktionalitet kan være en stor nyhed.

Beskrivelsen i videoen viser også et nyt ”sove-værktøj” som den tredje tilføjelse til Fitbit Versa 2, men går ikke i detaljer med hensyn til hvad det dækker over. Dette kommer oveni flere tilbagevendende funktioner såsom pulsmåler, trænings-tracking og mere

Én ting mangler dog fra videoen – en lanceringsdato. Dette indikerer, at videoen var tænkt til at blive brugt, når Fitbit Versa 2 blev lanceret og allerede var i handlen. Eftersom den allerede er lagt op på YouTube (selvom den ikke umiddelbart er synlig), kan det antyde, at Fitbit Versa 2 bliver lanceret meget snart.

TechRadar holder øjne og ører åbne og fortæller jer naturligvis, når vi ved mere om Fitbit Versa 2, så bliv hængende.

Via Tizenhelp