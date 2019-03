To tredjedele af Androids antivirus-apps er komplet værdiløse

Ifølge en ny grundig undersøgelse foretaget af AV-Comparatives , er hele to tredjedele af de antivirus-apps, som kan hentes ned på Android-enheder, komplet ubrugelige og uden virkning.

I deres forsøg på systematisk at teste sikkerhedssoftware, kiggede den uafhængige organisation hele 250 Android-apps efter i sømmene. Alle på nær 80 levede ikke op til minimumskravene for sikkerhed. Ifølge hjemmesidens undersøgelse fra 2019 klarede mindre end en tredjedel af de testede apps, at afsløre minimum 30% af de ondsindede apps fra 2018 uden falske alarmer – mange af de testede apps, som ikke levede op til hjemmesidens krav, markerede ofte fejlagtigt godkendte apps og lod de farlige slippe igennem.

Hvorfor virker de ikke?

Ineffektiviteten stammer i store træk fra, at de testede apps ikke scanner kode. Mange arbejdede i stedet ud fra gamle eller tvivlsomme lister med godkendte og sortlistede programmer, formåede ikke at afsløre ondsindede pakker, hvis deres navne lå op ad godkende apps (eksempelvis 'com.facebook' eller 'com.whatsapp').

Naturligvis stammer de apps, som klarede sig igennem uden problemer fra store velkendte og respekterede navne såsom Kaspersky Lab, McAfee, Avast, AVG, Trend Micro og Symantec.