To nye Nintendo Switch-konsoller kan udkomme til sommer

Den er en af Nintendos største succeser i nyere tid, så det kommer ikke som en overraskelse, at skaberne af Mario arbejder på en ny udgave af Nintendo Switch .

Men i stedet for blot at lancere en Nintendo Switch 2 , antyder en ny rapport fra Wall Street Journal , at Nintendo arbejder på hele to nye varianter, som vil placere den nuværende model i midten, omgivet af en billigere og en dyrere udgave.

Budget vs premium

Ifølge avisens kilder vil den første af disse nye enheder være målrettet budget-gamerne og vil bestå af en Switch i et mere traditionelt håndholdt format. Den vil erstatte de aftagelige Joy-Cons med fastmonterede og droppe HD Rumble-funktionen for at få prisen ned. Dette vil dog gøre det mere besværligt at spille i dock-tilstand med et TV, uden først at investere i en ekstra controller.

Den anden version af Nintendo Switch er lidt sværere at klassificere, men det skulle være en premium-version af konsollen med ”forbedrede funktioner henvendt til ivrige gamere.” Ikke dermed sagt, at der satses på 4K eller HDR-grafik, men måske nærmere funktioner som passer til den moderne tendens med at streame til platforme som Twitch.

Eftersom den almindelige konsol har en livscyklus på omkring fem til seks år, virker en annoncering denne sommer efterfulgt at en vinterlancering som et godt bud for de genopfriskede udgaver af Nintendos konsol. Dette er desuden meget normal praksis for Nintendo – alt fra Gameboy til Wii og 3DS har fået adskillige opdateringer igennem deres levetid – hvorfor vi forventer, at Nintendo vil malke denne succes så længe de kan.