Tilbud til de hurtige: Spar 600 kroner på et Samsung Gear S3 Frontier

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Hvis du leder efter et smartwatch med fine features samt gode trackingfunktioner til forårets fysiske aktiviteter, er Elgigantens aktuelle tilbud på Samsung Gear S3 Frontier absolut værd at tage et kig på.

Forhandleren har nemlig sat det populære smartwatch ned med 600 kroner, så du nu kan nøjes med at slippe 1.399 kroner.

Samsung Gear S3 Frontier er et solidt allround-ur, der kommer med alle de funktioner, man kan forvente af et smartwatch af nyere dato.

Det betyder, at du blandt andet får indbygget GPS, pulsmåler og højdemåler samt et fint udvalg af trackingfunktioner. Dertil kommer mulighed for musikafspilning, at tjekke mails og notifikationer – foruden et hav af andre nyttige features.

Hvis du er nysgerrig efter flere detaljer og specifikationer, kan du læse vores grundige anmeldelse af Samsung Gear S3. I givet fald bør du ikke lade dig forvirre af, at anmeldelsen lægger ud med at omtale Samsung Gear S3 Classic og først når frem til Frontier-varianten lidt længere nede. De to varianter kom på markedet samtidig og er næsten magen til hinanden… altså lige med undtagelse af udseendet.

Meget smartwatch for pengene

Hvad angår designet, er der til gengæld stor forskel: Hvor Gear S3 Classic – som navnet antyder – er skabt til at ligne et klassisk armbåndsur, er Frontier-varianten langt mere sporty og robust i sit udtryk. Classic kommer desuden med en læderrem, mens Frontier er udstyret med en sportsrem, der egner sig til fysiske aktiviteter.

En anden forskel er vægten, idet Frontier vejer 62 gram og dermed er 5 gram tungere end Classic. Umiddelbart lyder det måske ikke af så meget, men det er værd at tage med i overvejelserne, da begge varianter er relativt tunge. Til sammenligning vejer det nyere Huawei Watch GT 46 gram og Garmin Vivoactive 3 kun 43 gram.

Når det er sagt, så får du rigtigt meget smartwatch for pengene med Samsung Gear S3 Frontier, ikke mindst til den aktuelle nedsatte pris i Elgiganten. Tilbuddet omfatter dog kun 400 stk., så vent nu ikke for længe, hvis du vil have fingre i et af dem.

Når vi på TechRadar formidler gode tilbud, er det ganske enkelt fordi, vi mener informationen kan være værdifuld for vores brugere. Vi forbliver helt uafhængige og tager ikke imod betaling for artikler som denne.