The Batman kan streames på HBO Max

Fra Warner Bros. Pictures kommer Matt Reeves' "The Batman" med Robert Pattinson i dobbeltrollen som Gotham Citys årvågne detektiv og hans alter ego, den tilbagetrukne milliardær Bruce Wayne. Filmen kan streames på HBO Max fra den 18. april.

Sammen med Pattinson ("Tenet", "The Lighthouse") kan følgende tilføjes til Gothams berømte og berygtede rollebesætning:

Zoë Kravitz ("Big Little Lies", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald") som Selina Kyle; Paul Dano ("Love & Mercy", "12 Years a Slave") som Edward Nashton; Jeffrey Wright ("No Time to Die", "Westworld") som GCPD's James Gordon; John Turturro (“Transformers”-filmene, “The Plot Against America”) som Carmine Falcone; Peter Sarsgaard ("The Magnificent Seven", “Interrogation”) som Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson ("Farewell Amor") som borgmesterkandidat Bella Reál; med Andy Serkis (“Planet of the Apes”-filmene, “Black Panther”) som Alfred; og Colin Farrell ("The Gentlemen", "Fantastic Beasts and Where to Find Them") som Oswald Cobblepot.

Reeves ("The Planet of the Apes"-filmene) instruerer efter et manuskript af Reeves & Peter Craig, baseret på karakterer fra DC. Batman blev skabt af Bob Kane med Bill Finger. Dylan Clark ("The Planet of the Apes"-filmene) og Reeves har produceret filmen, og Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo og Simon Emanuel er executive producers.

Instruktørens kreative hold inkluderer den Oscar-nominerede fotograf Greig Fraser ("Dune", "Lion"); Reeves' "Planet of the Apes"-produktionsdesigner, James Chinlund, og klipper, William Hoy; klipper Tyler Nelson ("Rememory"); og den Oscar-vindende kostumedesigner Jacqueline Durran ("1917", "Little Women", "Anna Karenina"). Musikken er af den Oscar-vindende komponist Michael Giacchino (den aktuelle "Spider-Man", "Jurassic World" og "Star Wars"-film, "Up").

Filmen distribueres over hele verden af Warner Bros. Pictures og vises i lige nu i biografer internationalt og er tilgængelig på HBO Max i Sverige/Finland/Norge/Danmark fra den 18. april.

Se traileren til The Batman nedenfor: