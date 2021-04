Telenor til kamp mod digitale krænkelser

Risikoen for at blive udsat for digitale krænkelser som deling af nøgenbilleder og falske profiler, der udgiver sig for at være offeret, er steget markant i de senere år. Hver femte voksne dansker har således været udsat for digitale krænkelser, viser en ny undersøgelse, som Norstat har lavet for Telenor. Det skriver Mobil.nu

Definition af digitale krænkelser omfatter blandt andet video- og billeddeling uden samtykke, sexkrænkelser online, grov chikane / mobning / trusler online, falske profiler på SoMe og hacking af profil på SoMe.

Christian Hoffmann, privatkundedirektør i Telenor, forklarer, at det er et skræmmende højt tal, som bekræfter, at vi står med et problem, som desværre ikke bare kan løses med gode råd.

“Det er et problem, som skriger på handling. Som teleselskab skaber vi forbindelsen til den digitale verden, og derfor har vi også et ansvar for, at kunderne kan føle sig sikre, når de færdes på nettet. Det er baggrunden for, at vi nu vil gøre det lettere at få adgang til hjælp, hvis uheldet er ude”, siger Christian Hoffmann.

Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen af alle adspurgte mangler et sted at gå hen for at få gratis rådgivning om, hvordan de minimerer risikoen for at blive udsat for disse krænkelser.

Det, Telenor vil bidrage med på den front, er en service, som de kalder for NetSikker. Helt konkret får alle Telenor-kunder fremover mulighed for at få hjælp via NetSikker, der bliver inkluderet i alle mobilabonnementer til Telenors privatkunder.

NetSikker giver adgang til juridisk assistance, hjælp til at identificere krænkeren, at tage dialog med de digitale platforme og få fjernet for eksempel nøgenbilleder eller lignende og hjælp til at kommunikere med politi og Datatilsynet på offerets vegne.

“Det er tænkt som en service og forsikring på toppen af mobilabonnementet. Som med alle andre forsikringer håber man, at det aldrig bliver nødvendigt at bruge den. Men det er rart, at den er der, hvis uheldet sker”, siger Christian Hoffmann.

NetSikker tilbydes i samarbejde med HELP Forsikring, der har advokathjælp som specialeområde.